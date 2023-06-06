Турецкий фактор в Закавказье: вместе с Россией к миру или с Западом к войне

21:08 07.06.2023 научно-практическая конференция в Москве

Дмитрий Павленко



Прошедшие в Турции президентские выборы оказались серьезным фактором геополитического противостояния между пытающимся реставрировать свою однополярную гегемонию коллективным Западом и противостоящим ему, пока еще аморфным евразийским блоком, выступающим за новый и гораздо более справедливый многополярный миропорядок. Вопреки чаяниям атлантистов, потративших колоссальные усилия и финансовые средства на победу своего ставленника гюлениста Кемаля Кылычдароглу, во втором туре убедительную победу одержал действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



При всей своей неоднозначности, противоречивости и приверженности идеологиям неоосманизма и пантюркизма Эрдоган является суверенным руководителем, имеющим собственную позицию, зачастую не совпадающую с интересами и точкой зрения Запада. Это вызывает у глобалистов недовольство, перерастающее в ненависть по отношению к турецкому президенту и проводимому им курсу. Свидетельством этого стали неудачный военный путч в июле 2016 года, а также открытые угрозы Эрдогану со стороны Запада в случае его победы на выборах.



Благодаря Эрдогану, который уже фактически 20 лет находится у власти в Анкаре, Турция вновь обрела статус региональной державы, с интересами которой приходится считаться. А ее военно-политическое, экономическое, культурное и религиозное влияние Анкары на бывшие советские республики Южного Кавказа и Центральной Азии и даже отдельные российские регионы с преобладанием тюркского населения стало серьезным внешнеполитическим фактором. В перспективе он может привести либо к углублению сотрудничества между Россией и Турцией в процессе евразийской интеграции, либо к усилению напряженности и даже военному столкновению между странами в случае, если Анкара попадет под деструктивное и пагубное влияние западного блока.



Будущее российско-турецких отношений, а также влияние Анкары на страны Закавказья 2 июня 2023 года стало предметом обсуждения для целого круга ведущих экспертов из России, Турции, Азербайджана, Армении и Грузии в рамках научно-практической конференции "Турецкий фактор закавказской политики: влияние на Азербайджан, роль Армении и Грузии как христианских государств".



Открывая мероприятие, российский политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин напомнил, что американские стратеги пытаются втянуть Россию в конфликты по периметру ее границ. Закавказье в этом плане подходит более чем идеально, поскольку там имеется сразу несколько конфликтных точек. По мнению американских стратегов, это должно отвлечь Россию от Спецоперации на территории бывшей Украины.



Характеризуя турецкий фактор в Закавказье и его влияние, эксперт отметил, что он также неоднороден, как неоднородны и сами турецкие элиты. В их рядах присутствует как прозападное лобби, так и люди, ориентированные на Россию и евразийскую интеграцию. Нельзя сбрасывать со счетов и исламистский фактор, который также пытается навязать свои стратегии и подходы. Все это не может не отразиться на безопасности региона в целом.



"России важно разработать стратегии для того, чтобы предложить их политическим элитам наших стран – в первую очередь Азербайджану, Армении, Грузии, Турции", - подчеркнул Коровин.



Политолог и ученый из Турции Мехмет Перинчек, в свою очередь, вывел железный закон российско-турецких отношений на протяжении нескольких столетий: когда наши страны воюют между собой, победителем всегда выходит Запад.



Ярким историческим примером является Первая мировая война, по итогам которой воевавшие друг против друга Российская и Османская империя распались, а Закавказье попытались прибрать к рукам английские и французские интервенты, пытавшиеся использовать регион как плацдарм и против Советской России, и против Турции. В конечном итоге, этому кавказскому барьеру положили конец турецкие кемалисты и русские большевики, а в регионе установился мир. Новый виток противоречий и эскалации произошел во время Холодной войны, когда Турция, вопреки своим национальным интересам, была вовлечена в орбиту влияния США.



"Хотя Турция - член НАТО, она является мишенью для НАТО. Результаты выборов показали, что турки не поддерживают американские планы в Турции. Можно сказать, планы США оказались сорваны", - высказался Перинчек, добавив, что порядка 80% жителей Турции считают врагом именно Соединенные Штаты, а Россию воспринимают как партнера.



Эксперт пришел к выводу, что сотрудничество Москвы и Анкары принесет выгоду всем странам Закавказья. И если региональные страны возьмут ситуацию в свои руки, то деструктивному влиянию Запада будет положен конец.



"Интеграция тюркских стран не направлена против кого-либо. Она идет параллельно евразийской интеграции и не противоречит ей. Такие крупные страны региона, как Китай, Индия, Пакистан, Иран приветствуют ее, поскольку она будет мешать американским планам по дестабилизации", - подытожил Перинчек.



Азербайджанский политолог Эльшан Манафов сделал акцент на том, что Баку всегда выступал за расширение культурных и гуманитарных связей между народами Закавказья, а война между Азербайджаном и Арменией произошла не без содействия определенных кругов Запада.



Эксперт также подверг критике турецкие политические элиты, которые длительное время ориентировались на Запад. По его мнению, это привело к усилению влияния США на Закавказье и Центральную Азию, что пагубно отразилось на безопасности в регионе.



Манафов отметил, что снятие напряженности между Анкарой и Москвой произошло в том числе благодаря азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву. Эксперт также напомнил, что приход к власти в Армении Никола Пашиняна произошел при поддержке идеолога американских глобалистов Джорджа Сороса, который "является соавтором всех оранжевых революций на постсоветском пространстве".



По словам азербайджанского политолога, сейчас главной задачей является достижение мира между Азербайджаном и Арменией. И то, что Армения выразила готовность подписать мирный договор с Азербайджаном, это позитивный сигнал.



Манафов также высказал позицию, что начатая Россией Специальная военная операция на бывшей Украине – это не противостояние между Москвой и Киевом, а война России против Запада за установление нового многополярного миропорядка.



"Запад хотел бы восстановления однополярности. Но мир уже стал другим. Сотрудничество России и Китая уже повлияло на события в мире в глобальном масштабе", - резюмировал Манафов.



Политолог и журналист из Армении Айк Бабуханян в своем выступлении подчеркнул, что абсолютное большинство населения страны поддерживает Россию и евразийскую интеграцию. При этом главной проблемой региона остается вопрос Нагорного Карабаха, решение которого требует соблюдения прав проживающих там людей.



"Цель Запада – выдавить Россию из региона, убрать российских миротворцев, российскую базу, российских пограничников. Политика уничтожения Арцаха - в интересах НАТО, так как способствует выдавливанию России из Закавказья", - считает Бабуханян.



По мнению армянского эксперта, необходимо неукоснительное соблюдение договоренностей, достигнутых Ереваном и Баку при посредничестве Москвы 9 ноября 2020 года, а не придумывание чего-то нового.



"Будущее Армении я вижу в Союзном государстве России и Белоруссии, именно в этом формате нам всегда удавалось решать проблемы региона", - подытожил политолог.



Политолог из Грузии Георгий Имерадзе считает, что Анкара проводит в отношении Тбилиси экспансионистскую экономическую политику.



По мнению эксперта, Россия и Грузия на протяжении 200 лет развивались в рамках единого государства. И сейчас необходимо полноценное восстановление отношений между нашими странами.



"Сейчас начался процесс урегулирования отношений, восстановления дипломатических отношений, есть надежда на вступление Грузии в Евразийский союз и дальнейшую мирную жизнь с народами региона", - заключил Имерадзе.



Эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев считает, что Запад будет продолжать работать с Эрдоганом, торпедируя взаимовыгодные для России и Турции экономические связи и оказывая давление по вопросу санкций и газового коридора.



При этом Анкара продолжит наращивать военно-техническое сотрудничество с Баку, модернизируя в том числе состоящие на вооружении Азербайджана самолеты советского и российского производства, что является для Москвы тревожным звонком.



"В Армении есть силы, заинтересованные в экономическом сотрудничестве с Турцией, но Анкара ставит условием сначала заключить мирный договор с Азербайджаном. Договор между Баку и Ереваном как бумажка нужен НАТО для вытеснения России из региона", - убежден Арешев.



Подводя итоги конференции, следует отметить, что только исключение глобального Запада из всех политических процессов в Закавказье станет фактором стабилизации обстановки в регионе. Находящиеся там страны должны сами решать свою судьбу, опираясь на собственные интересы и не учитывая мнение "доброжелателей" из-за океана и их европейских сателлитов. Источник - завтра

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