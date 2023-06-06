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|Президент Киргизии Жапаров прибыл в Астану на форум "Астана"
22:04 07.06.2023
Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 июня, прибыл с рабочим визитом в Астану (Казахстан) для участия в Международном форуме "Астана".
Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева.
Президента Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов.
В ходе визита Садыр Жапаров примет участие в пленарной сессии форума на тему "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса". Также в рамках данной диалоговой площадки планируется проведение двусторонних встреч.
Форум проходит под патронажем президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который посвящен внешней политике и международной безопасности, международному развитию и устойчивости, энергетике и изменению климата.