В Казахстан объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба

23:48 07.06.2023

Чрезвычайную ситуацию природного характера объявили в Актау



Решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера в Актау приняли в 15:00 7 июня, сообщает Zakon.kz.



Об этом заявили в пресс-службе акимата города.







"Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации, связанной с обмелением Каспийского моря, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС г. Актау в 15:00 7 июня принято решение объявить чрезвычайную ситуацию природного характера, местного масштаба для проведения проектно-изыскательских работ", – говорится в сообщении в Facebook.



Как уточняется, принятое решение не повлияет на работу ТОО "МАЭК", электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме.



31 марта 2023 года блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео, на котором видно, как сейчас выглядит Каспийское море. Он отметил, что море продолжает мелеть.



Елена Беляева

Актау