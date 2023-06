В турецких отелях нет мест - для русских

00:05 08.06.2023 Эрдоган ввел для граждан РФ запретительные цены на отдых

Иван Рыбин



Личные дачи становятся фактически безальтернативным местом отдыха для большинства россиян, курорты, в особенности заграничные, остались в прошлом, даже ранее доступная Турция - в этом году цены там взлетели еще на 60−70%. Причем только для нас, для граждан Евросоюза и иных стран ничего не изменилось, есть даже хорошие скидки. Впрочем, на курортах России творится примерно то же самое, цены уже совсем за гранью добра и зла.



"Местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие европейские страны. Турецкие отели подняли цены в евро для российских партнеров в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Для западного рынка они так не сделали - если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле. Были и случаи откровенного мухлежа. В апреле люксовые турецкие гостиницы якобы „вставали на стоп" на летние даты, чтобы убедить всех, что у них высокая загрузка. Сейчас эти номера волшебным образом снова в продаже", - рассказывает вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.



Год назад курс был на 30−35% ниже, плюс рост цен в валюте на 20−25% - вот вам и плюс 60%-70% в рублях, тут все понятно. Но только этим все не исчерпывается. Турки просто запретили для России все недорогие отели типа 3*-4*, да и бюджетные 5* тоже. Теперь ценники на отдых начинаются от 230−250 тысяч рублей на семь ночей для троих (мама-папа-ребенок). Для четверых, соответственно, еще выше.



"За 250 тысяч рублей можно уже на Кубу улететь, а в Турции это будет средняя „пятерка". В ОАЭ очень жарко, но те, кто не боятся жары, в принципе берут. В Египте не так жарко, как в Эмиратах, терпимо, там жара не так неприятна. Если раньше летом особо никто не ездил в ОАЭ, то в этом году берут на август, на июнь, и на ближайшие даты. Отели „все включено" выходят в два раза дешевле, чем в Турции на тех же условиях", - объясняет гендиректор компании "Гауди тур" Евгений Потапов.



Турки вроде как говорят, что "взяли курс на обслуживание состоятельных россиян". Типа просто бизнес, ничего личного. Но в это верится как-то с трудом, особенно если учесть то, что сейчас отели у них стоят полупустые. Весь поток русских отдыхающих отсечен новыми безумными ценами, а роста турпотока с ЕС нет - там не все прекрасно с экономикой. Нужны хорошие скидки.



"Друг Эрдоган" выиграл выборы и нашел газ, много, теперь страна от России не зависит. И тут же начал показывать зубы. Есть все основания предполагать, что местной туриндустрии дана команда "тащить и не пущать", то есть перекрыть курорты для граждан РФ. Кроме самых богатых и глупых. Более того, уже пошли случае дискриминации россиян, чего ранее никогда не было.



Правда, кое-кто предпочитает называть черное белым. Не очень понятно, с какой целью, зачем так подставляться?



"Турецкие отели не вводили никакой дискриминации в цене для российского рынка, такие утверждения, мягко говоря, бессмысленны. Разбирающийся в продажах специалист знает, что, во-первых, цены все время меняются - в один момент они выше для России (скажем, период майских каникул), в другой - для Германии (их каникулы или Рождество), в третий - для Великобритании. Во-вторых, все зависит от загрузки конкретного отеля и его маркетинговой политики. Отдельные отели могут давать на определенный период скидки для приоритетных для себя рынков, и этими рынками могут быть и немецкий, и российский, и английский. В-третьих, мы на практике в этом году не видим такого рыночного явления, как ценовая дискриминация россиян. Да она и попросту невозможна: крупные турецкие туроператоры, выкупающие квоты мест для российских туристов, не стали бы завышать сами для себя цены, подписывая невыгодные контракты", - говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.



То есть в АТА все врут, а в АТОР, наоборот, такие честные. Правда, даже беглый просмотр цен турецких отелей заставляет усомниться в этой честности. А можно еще посмотреть, сколько они стоят для немцев или англичан на ту же дату, посчитать. И эта самая "дискриминация" составит 20−30%, а то и поболее! В евро.



Любопытно, что если гражданин РФ проживает, например, в Германии, и заказывает оттуда тур, то поездка ему обойдется дороже, чем немцу. Есть гражданство ЕС? Тогда нет проблем, все будет недорого. Собственно, это уже описано в российской блогосфере. Равно и то, что гражданам стран Евросоюза начали давать хорошие скидки и постепенно все места, которые ранее выкупали россияне, заполняются "общечеловеками". Политика, больше тут и сказать нечего.



"Импортозамещение", которое могло бы принять тех отдыхающих, которые ранее ездили в Анталью и Кемер, тоже задирает цены. Черноморские курорты подняли цены аналогичным образом, то есть на 50−70%. А порой даже и выше, ибо жадность российских барыг беспредельна. Даже Дагестан сильно подорожал - на 25−30%. Причем, как несложно догадаться, "все включено" и в Сочи, и в Дербенте отсутствует. А цены в кафе и ресторанах просто запредельные.



В Крым, как несложно догадаться, никто не едет - опасно.



"Спроса практически нет, в Крыму все очень плохо с туристическим сезоном - люди боятся, ехать неудобно. На майские праздники только сами жители Крыма ездили куда-то на выходные. Жители крупных городов - Симферополя, Севастополя - едут в Ялту, и это основной поток, но он только на праздники и на выходные. Прошлый сезон тоже был плохим, но люди худо-бедно ехали. Но после взрыва Крымского моста многие боятся ехать, особенно с детьми, или отправлять их в детские лагеря. Плюс добавляются проблемы самих отелей. Летом в Крыму работает много сезонного персонала, люди приезжают с материка. Они тоже боятся ехать на работу, поэтому у крымских отельеров проблемы и с сезонными сотрудниками", - описывает ситуацию глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.



А сейчас начались еще и проблемы с водой. Местные власти вещают, что "санаторно-курортные и гостиничные организации Крыма не зависят от Северо-Крымского канала и обеспечены запасами воды в полном объеме местных водохранилищ", но им никто не верит. Правда, сами чиновники тоже не особо верят в то, что говорят.



"Однозначно сезон состоится, мы сделали мониторинг всех пансионатов, побывали в многих лагерях. У некоторых уже есть большая загрузка. Будем надеяться, что получим результат неплохой - относительно, конечно…" - говорит председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.



Относительно чего? Относительно нуля и один турист - плюс 100%…



Подмосковные отели, работающие по системе All Inclusive, тоже зажигают. All Inclusive на семью из троих человек - около 30 тыс. руб. в сутки, Ultra All Inclusive - 35−40 тыс. рублей. Год назад было в два-три раза дешевле. Впрочем, в Сочи за то же самое придется отдать еще дороже, а тамошнее вонючее и грязное море - слишком слабый стимул, чтобы платить такие деньги. Плюс стоимость перелета-переезда - билетов нет, за них также придется отвалить несметные деньги.



Активно понимают цены гостиницы "Золотого кольца", Алтай так стал вообще запредельно дорогим, а Байкал и вовсе "олигархическим". По сути, податься некуда, везде хотят совершенно невменяемые деньги, никак не соотносящиеся с качеством предоставляемых услуг. Даже провинциальные отели, в которых не было ремонта со времен Ильича (не подумайте, что Брежнева!) и то захотели "бабла". Много.



Жадность ведет к бедности - народ не согласен платить зарвавшимся барыгам. Придется им куковать с пустым номерным фондом. Согласно опросу ВЦИОМ, 51% россиян проведут этим летом отпуск дома, 29% - на даче. Еще 15% поедут "в другой город, село" - чаще всего, к родственникам или знакомым. Итого 95%. Хорошего вам турсезона, господа зажравшиеся бизьнесмены! Источник - СвободнаяПресса

