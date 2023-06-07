 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.06.2023
00:28  Рупии не уберегли бюджет России от обвала сырьевых доходов, - НГ
00:14  Тайный диалог США с Китаем стал явным, - Владимир Скосырев
Среда, 07.06.2023
21:31  Эмир Катара уже в Казахстане. Самый дорогой любимый гость
21:08  Турецкий фактор в Закавказье: вместе с Россией к миру или с Западом к войне
20:57  Иран и его антиамериканская морская коалиция в Индийском океане. США встревожены....
16:47  Гафур Шерматов: "Таджики будут сожалеть, что стерли с лица земли наследие 20 века"
16:45  Европа получила непредсказуемый рынок газа

16:43  Связь и Интернет в Таджикистане снова подорожают?
16:40  Как в Киргизии разоблачили госпереворот
16:37  Кто взорвал Каховскую ГЭС? - Стивен Брайен
16:29  "Умный" город на Иссык-Куле. КырВласти все изобретательнее в стремлении надуть лохов-инвесторов
16:27  Дайте воду, ироды! Возмущенные бишкекчане высыпали на улицы
16:26  Кто мы, где мы? Международное позиционирование Казахстана, - А.Чеботарев
16:24  Туризм по-казахстански: разбредаемся, - Алма Бектенова
14:28  В Россию ездить нельзя. Минпрос Казахстана наказал учительницу, свозившую детей в Крым.
12:38  Курс турецкой лиры провалился до исторического минимума - 23,2743 лиры за доллар США
12:34  Иран, РФ, Туркмения и Катар собирается создать газовый хаб в Персидском заливе
12:25  Двух Таш-Кумырских депутатов (Киргизия) задержали за взятки
12:18  Пол Бишкека сидит без воды
11:16  Новая казахстанская биржа ITS не будет работать с российскими брокерами и бумагами
10:13  США грозят покарать Турцию за неповиновение, - An Nahar
09:47  Politico: Победа пророссийских сил в Австрии и Словакии вполне реальна и угрожает ЕС развалом
09:42  Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок
09:39  Эр-Рияд добивается от Вашингтона ядерных преференций, - И.Субботин
08:44  Кадровые перестановки в Туркменистане: президент подбирает кадры для малой столицы, - Т.Альмуков
08:27  Азиз Урунов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам ВТО
07:58  В доме престалелых умерла советская украинская актриса Валентина Гришокина - уроженка Ташкента ("Аты-баты, шли солдаты...")
07:53  У племянников экс-елбасы отбирают VIP-отель "Double Tree by Hilton Almaty"
00:35  American Thinker: Можно ли Америке избежать краха?
00:18  Феномен движения Талибан, - Леонид Савин
00:05  Дети гастарбайтеров. Трудовая миграция в Россию превратилась в переселение семей, - НГ
00:03  США, Китай и ЕС займутся регулированием трафика в космосе
00:00  Казахстан засовывают в карман Госдепа, - ФСК
Вторник, 06.06.2023
22:11  В КазПарламенте создана особая депутатская группа"Бир ел - бир мудде", крепить "национальное единство"
15:40  Новак Джокович подарил журналистам казахстанский шоколад на "Ролан Гаррос"
15:38  "Шымкентский стрелок", отсидевший 10 лет в России, получил еще 15 лет л/с от казахстанского суда
15:37  Прикрутить вентиль и пробить потолок. ОПЕК+ минусует антироссийские санкции
15:33  За "Голубую родину"! О чем говорят радикальные перемены в кабмине Турции, - Я.Ниязбаев
15:15  Дело о захвате власти в Киргизии. Что известно о главной фигурантке Розе Нурматовой
15:14  Последствия конфликта на Украине с точки зрения ведущих мировых интеллектуалов
15:10  Financial Times: Как США укрепляют военные союзы на "заднем дворе" Китая
15:07  The Atlantic: американские элиты приведут США к коллапсу - или кровопролитной войне
15:06  Путин запутался в угрозах, словах об угрозах и угрозах слов... Мир все ближе к применению ядерного оружия, - МК
15:04  Al Mayadeen: Северная Корея готова вступить в борьбу с Западом на стороне России и Китая
14:52  Вымерший вид людей Homo naledi поражает ученых новыми загадками
12:59  Вице-губернатор афганского Бадахшана маулави Ахмади убит в Файзабаде
12:26  России пора вызволять из казахстанских тюрем защитников Донбасса
12:09  Чего нам ждать после украинского наступления, - Петр Акопов
10:06  У Трампа появился новый конкурент: Майк Пенс захотел стать президентом США
09:57  Ты иноагент. Новый киргизский Закон "О НКО" станет угрозой для всех пользователей Сети
09:54  "Национальный исторический ряд построен исключительно на акцентированно трагических и негативных аспектах", - Данияр Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тайный диалог США с Китаем стал явным, - Владимир Скосырев
00:14 08.06.2023

Прогресс на дипломатическом фронте не мешает Пекину давить на американские компании в стране
Владимир Скосырев
7.06.2023
Госсекретарь США Энтони Блинкен непрерывно путешествует. На очереди визит в Китай.
Хотя официально ни Вашингтон, ни Пекин этого не подтверждают, визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Поднебесную состоится. Не исключена и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Это служит подтверждением того, что две державы начали стабилизировать свои отношения, которые подверглись стрессу в последнее время. Поездка главы Госдепа поможет продвинуть переговоры на высоком уровне, о которых Си и президент США Джозеф Байден договорились на саммите G20 на индонезийском острове Бали в ноябре прошлого года.
Выступая на саммите "большой семерки" в Хиросиме в мае, Байден сказал, что ожидает потепления в отношениях с Китаем, что оно неизбежно. А размолвка, связанная с тем, что военные США сбили китайский воздушный шар в своем небе, будет преодолена. Financial Times напоминает о шагах Вашингтона в этом направлении на протяжении нескольких недель. В мае Китай посетил по приглашению Пекина директор ЦРУ Уильям Бернс. Также в мае в Вене прошла встреча помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Ван И, членом Политбюро ЦК КПК, курирующим дипломатию.

А в минувший понедельник, как уже сообщала "НГ" (см. номер от 06.06.23), состоялась беседа помощника госсекретаря США Дэниэла Критенбринка с его китайским коллегой. Стороны назвали ее откровенной и результативной. Вашингтон надеется, что все это приведет к разговору по телефону Си и Байдена.

О том, что Блинкен совершит вояж в Китай, сообщило и CNN, цитируя свои источники. США также надеются устроить визиты в КНР для министра финансов Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо.

В то же время, как передал Reuters, недавно можно было наблюдать настоящий парад посещений открывшегося после ковида Китая генеральными директорами крупнейших западных фирм. Среди них Илон Маск и Дэвид Соломон из банка Goldman Sachs. Общей характеристикой их поездок служит то, что эти знаменитости почти не говорили публично о встречах с чиновниками правительства, работниками их отделений в стране и партнерами по бизнесу. Пресс-конференции или другие мероприятия с участием медиа стали редкими. Маск, который прославился несдержанными излияниями в Twitter, был странно молчалив во время своего путешествия по Поднебесной на прошлой неделе. В 2020 году он "отпраздновал" выпуск первых автомобилей Tesla на заводе в Шанхае танцем на сцене. Там присутствовала пресса. А в этот раз на посещение завода Маском прессу не пригласили.

Соломон тоже себя не афишировал. Во время поездки в марте у него проходили закрытые встречи с китайскими регуляторами и в университете. А ведь в 2019 году он дал интервью медиа и участвовал в нескольких форумах. Скупость информации, поступающей от западных генеральных директоров, объясняется тем, что торговые и политические разногласия между Китаем и США резко обострились до уровня, невиданного в течение нескольких десятилетий. К тому же Пекин стал подвергать преследованиям консалтинги и другие иностранные фирмы, собирающие сведения о китайских компаниях. Иностранцы не знают, где та черта закона, которую нельзя переступать.

Ноа Фрейзер, управляющий директор Китайско-канадского делового совета, говорит, что главы иностранных компаний, прибывающие в страну, больше не ищут новых партнеров, а думают, как сохранить старых. А американский гендиректор, имя которого Фрейзер не назвал, до вылета из США узнавал, как китайский закон о противодействии шпионам может повлиять на его фирму. Иностранных бизнесменов встревожила также редакционная статья в главной партийной газете "Жэньминь жибао" с призывом усилить борьбу с коррупцией. Пока что эта кампания затрагивала этнических китайцев, работающих как внутри КНР, так и за рубежом. Но кто знает, где следователи остановятся.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "После того как Блинкен сам отменил визит после случая с воздушным шаром, китайцы решили его "помариновать". Но визит нужен, и китайцы снизошли, позволили госсекретарю приехать. Не исключено, что он увидится с Си".

Касаясь опасений американских и других западных бизнесменов за судьбу своих вложений, эксперт сказал: "Заинтересованность Китая в иностранных инвестициях по сравнению с прошлой эпохой существенно снизилась. Китайская пресса пишет: "Старая модель, когда иностранцы выжимали из работников все соки, портили окружающую среду, тратили ресурсы, больше не нужна. Когда иностранцы создают сеть быстрого питания или пошива одежды, ее можно заменить китайцами за пять минут. А когда приходит Маск с инновациями, это хорошо". Так что китайцы и дальше будут ужесточать давление на бизнес из недружественных им стран. Но кампания против коррупции – это процесс внутри страны, а не против иностранцев".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686172440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Кнессета Израиля
- Посевная-2023: В Казахстане увеличились посевы картофеля, сахарной свеклы и риса
- Принимаемых мер недостаточно - Алихан Смаилов об обеспечении безопасности на водоемах
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2023 года №426
- Отчет об исполнении республиканского бюджета заслушали сенаторы
- Постановление ЦИК РК от 6 июня 2023 года №74/770
- Компания Alstom планирует развивать производство в Казахстане
- Меры по дальнейшей дебюрократизации госорганов обсуждают в Сенате
- Аким Астаны обратился к горожанам по ситуации с водой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  