Тайный диалог США с Китаем стал явным, - Владимир Скосырев

00:14 08.06.2023

Прогресс на дипломатическом фронте не мешает Пекину давить на американские компании в стране

Владимир Скосырев

7.06.2023

Госсекретарь США Энтони Блинкен непрерывно путешествует. На очереди визит в Китай.

Хотя официально ни Вашингтон, ни Пекин этого не подтверждают, визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Поднебесную состоится. Не исключена и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Это служит подтверждением того, что две державы начали стабилизировать свои отношения, которые подверглись стрессу в последнее время. Поездка главы Госдепа поможет продвинуть переговоры на высоком уровне, о которых Си и президент США Джозеф Байден договорились на саммите G20 на индонезийском острове Бали в ноябре прошлого года.

Выступая на саммите "большой семерки" в Хиросиме в мае, Байден сказал, что ожидает потепления в отношениях с Китаем, что оно неизбежно. А размолвка, связанная с тем, что военные США сбили китайский воздушный шар в своем небе, будет преодолена. Financial Times напоминает о шагах Вашингтона в этом направлении на протяжении нескольких недель. В мае Китай посетил по приглашению Пекина директор ЦРУ Уильям Бернс. Также в мае в Вене прошла встреча помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Ван И, членом Политбюро ЦК КПК, курирующим дипломатию.



А в минувший понедельник, как уже сообщала "НГ" (см. номер от 06.06.23), состоялась беседа помощника госсекретаря США Дэниэла Критенбринка с его китайским коллегой. Стороны назвали ее откровенной и результативной. Вашингтон надеется, что все это приведет к разговору по телефону Си и Байдена.



О том, что Блинкен совершит вояж в Китай, сообщило и CNN, цитируя свои источники. США также надеются устроить визиты в КНР для министра финансов Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо.



В то же время, как передал Reuters, недавно можно было наблюдать настоящий парад посещений открывшегося после ковида Китая генеральными директорами крупнейших западных фирм. Среди них Илон Маск и Дэвид Соломон из банка Goldman Sachs. Общей характеристикой их поездок служит то, что эти знаменитости почти не говорили публично о встречах с чиновниками правительства, работниками их отделений в стране и партнерами по бизнесу. Пресс-конференции или другие мероприятия с участием медиа стали редкими. Маск, который прославился несдержанными излияниями в Twitter, был странно молчалив во время своего путешествия по Поднебесной на прошлой неделе. В 2020 году он "отпраздновал" выпуск первых автомобилей Tesla на заводе в Шанхае танцем на сцене. Там присутствовала пресса. А в этот раз на посещение завода Маском прессу не пригласили.



Соломон тоже себя не афишировал. Во время поездки в марте у него проходили закрытые встречи с китайскими регуляторами и в университете. А ведь в 2019 году он дал интервью медиа и участвовал в нескольких форумах. Скупость информации, поступающей от западных генеральных директоров, объясняется тем, что торговые и политические разногласия между Китаем и США резко обострились до уровня, невиданного в течение нескольких десятилетий. К тому же Пекин стал подвергать преследованиям консалтинги и другие иностранные фирмы, собирающие сведения о китайских компаниях. Иностранцы не знают, где та черта закона, которую нельзя переступать.



Ноа Фрейзер, управляющий директор Китайско-канадского делового совета, говорит, что главы иностранных компаний, прибывающие в страну, больше не ищут новых партнеров, а думают, как сохранить старых. А американский гендиректор, имя которого Фрейзер не назвал, до вылета из США узнавал, как китайский закон о противодействии шпионам может повлиять на его фирму. Иностранных бизнесменов встревожила также редакционная статья в главной партийной газете "Жэньминь жибао" с призывом усилить борьбу с коррупцией. Пока что эта кампания затрагивала этнических китайцев, работающих как внутри КНР, так и за рубежом. Но кто знает, где следователи остановятся.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "После того как Блинкен сам отменил визит после случая с воздушным шаром, китайцы решили его "помариновать". Но визит нужен, и китайцы снизошли, позволили госсекретарю приехать. Не исключено, что он увидится с Си".



Касаясь опасений американских и других западных бизнесменов за судьбу своих вложений, эксперт сказал: "Заинтересованность Китая в иностранных инвестициях по сравнению с прошлой эпохой существенно снизилась. Китайская пресса пишет: "Старая модель, когда иностранцы выжимали из работников все соки, портили окружающую среду, тратили ресурсы, больше не нужна. Когда иностранцы создают сеть быстрого питания или пошива одежды, ее можно заменить китайцами за пять минут. А когда приходит Маск с инновациями, это хорошо". Так что китайцы и дальше будут ужесточать давление на бизнес из недружественных им стран. Но кампания против коррупции – это процесс внутри страны, а не против иностранцев".