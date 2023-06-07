Рупии не уберегли бюджет России от обвала сырьевых доходов, - НГ

00:28 08.06.2023

В текущем месяце Минфин продолжит изымать средства из Фонда национального благосостояния

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

7.06.2023



За первые пять месяцев Минфин изъял из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита федерального бюджета около 440 млрд руб., и в июне он продолжит эту практику, следует из материалов ведомства. Ведь страна недополучает нефтегазовых доходов: по итогам пяти месяцев они обвалились вдвое по сравнению с тем же периодом 2022-го. Эксперты назвали эти данные "шокирующим сюрпризом", уточнив, что ситуацию могли бы скрасить нефтерупии. Те, которые ранее застряли в Индии.



Минфин обнародовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета по итогам января–мая. Некоторые эксперты назвали обнародованные данные "шокирующим сюрпризом". Прежде всего это касается динамики нефтегазовых доходов.



По итогам пяти месяцев они составили почти 2,9 трлн руб., это почти на 50% меньше, чем было за аналогичный период минувшего года. В ведомстве такой обвал объяснили высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, сокращением объемов экспорта природного газа. "Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн руб. в год)", – уточнил Минфин.



Впечатление от этой новости усугубило еще одно сообщение министерства. В мае недобор нефтегазовых доходов бюджета составил около 31 млрд руб. Это отклонение фактически полученных в мае нефтегазовых доходов от ожидаемого министерством месячного объема нефтегазовых доходов. В июне тоже ожидается недобор таких доходов: Минфин оценивает его в 44 млрд руб.



"Для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов Минфин продает юани и золото из ФНБ, а Центробанк зеркалирует эти операции, продавая на бирже юани", – напоминают аналитики Telegram-канала MMI (один из участников регулярных макроэкономических опросов Центробанка).



В итоге в июне Минфин планирует изъять из ФНБ и направить на покрытие дефицита федерального бюджета почти 75 млрд руб. Между тем за январь–май, как следует из ежемесячных отчетов министерства, из ФНБ уже и так было изъято в счет покрытия бюджетного дефицита почти 440 млрд руб.



"Сильный недобор нефтегазовых доходов в мае и негативный прогноз на июнь – это мощный негативный сюрприз, – комментирует MMI. – Многие наши коллеги-аналитики считали, что уже в июне Минфин перейдет к покупкам юаней. Но факт оказался намного мрачнее прогнозов". Мало того, что доходы обрушились, но еще, как сообщалось ранее, "часть доходов от поставок нефти в Индию зависла в рупиях, и что с ними делать, непонятно", напомнили в MMI. И это при том, что Россия за год стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.



Как сообщило в начале июня иностранное агентство Bloomberg, на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до 1 млрд долл., выраженных в рупиях. Эти средства, по уточнению агентства, оказались "в ловушке", потому что ими почти никак нельзя воспользоваться из-за существующих валютных ограничений.



Проблему зависших миллиардов, причем еще раньше, в мае, признавали и в российском МИДе. "Появились сообщения, что переговоры о торговле в рупиях были приостановлены. Продвинулось ли обсуждение этой темы?" – такой был задан вопрос министру иностранных дел Сергею Лаврову в начале мая в Панаджи. "Это проблема. Мы накопили миллиарды рупий на счетах в индийских банках. Нам нужно использовать эти деньги. Но на данный момент эти рупии должны быть переведены в другую валюту. Вопрос обсуждается", – приводится ответ министра на официальном сайте ведомства.



Поводом для такого вопроса тогда стала информация иностранного агентства Reuters о том, что Индия и Россия якобы решили отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте из-за его невыгодности для РФ. Впрочем, как тогда же сообщала со ссылкой на индийские правительственные источники газета New Indian Express, "сообщения о том, что Индия и Россия приостановили переговоры о торговле в индийских рупиях, неверны".



"Есть вопросы о том, как Россия могла бы использовать излишки рупий на счетах "востро" (это спецсчета в местной валюте), но переговоры по сглаживанию этих разногласий продолжаются", – передавало издание разъяснения источников в правительстве.



В качестве наиболее перспективного решения этой проблемы эксперты называют либо вывод капитала из Индии через китайский юань, либо поставку в Россию индийских товаров в счет попавших "в ловушку" сумм.



"За часть поставок нефти и других сырьевых товаров можно просить оплату в рублях, причем поставить условия приобретения рублей не за рупии, а, например, за юани, – говорит доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов. – Это может быть серьезным аргументом в переговорах с индийской стороной по предыдущим направлениям, а также позволит приостановить процесс накапливания индийских рупий на счетах российских компаний".



"Что касается того, на что можно потратить рупии, это может быть как параллельный импорт западных товаров и услуг через Индию, так и прямые покупки индийских товаров", – считает аналитик компании "Финам" Андрей Маслов.



С одной стороны, ассортимент нужных товаров экспортной категории из Индии в Россию совсем небольшой: это чай, кофе, текстиль, отметил Зарипов. И Россия явно экспортирует в Индию в денежном выражении существенно больше, чем импортирует из Индии.



С другой стороны, "в некоторых областях, таких как фармхимия и лекарства, Индия занимает существенную долю рынка, а новые и новые санкции стран Запада добавляют список товаров, которые можно купить только в Индии", отметил директор департамента корпоративных финансов компании "ИВА Партнерс" Артем Тузов.



Тем более что проблему решать действительно нужно. А значит, нужно и значительно расширять ассортимент товаров, приобретаемых в Индии за рупии, развивать с Индией каналы параллельного импорта, к которому страна пока относится с опаской, продолжил Зарипов.



"Но это работа дипломатов и других компетентных органов, чтобы убедить индийские власти действовать более активно в этом направлении, предоставив им некие льготы и привилегии, привести такие аргументы, которые смогут мотивировать Индию на более активную работу и включение в схему по снабжению Российской Федерации необходимыми товарами производства западных стран", – уточнил эксперт.



Еще одна необходимая, по его оценкам, мера – "следует убедить индийские власти ослабить ограничения на использование их национальной валюты за рубежом, и разрешить торги рупиями на Московской бирже". "Таким образом, у российских предприятий будет возможность продавать рупии за рубли или обменивать их на другую нужную валюту. И в этом также необходимо подключение российских государственных органов на уровне правительства и Центрального банка", – уточнил Зарипов. Наконец, по его словам, еще одним направлением могла бы стать активизация процесса создания расчетной единицы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).