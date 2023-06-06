В Иране не "демократия", там - порядок

00:30 08.06.2023

Сергей Бабурин: В Иране не "демократия", там - порядок

Российский бизнес готовится пройти по пути Афанасия Никитина



Вера Жердева

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Сергей Бабурин



За последние год-полтора сотрудничество России и Ирана заметно активизировалось. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло… Последние три десятка лет Россия старательно пыталась влиться в большую европейскую семью. Но поскольку коллективный Запад после начала СВО повернулся к нам задом, пришлось искать партнеров и союзников за пределами привычного круга.



Недавно Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси по видеосвязи было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара. Это завершающий железнодорожный участок международного транспортного коридора "Север - Юг". Он исключительно важен, потому как поможет существенно диверсифицировать международные транспортные потоки, что облегчит обеспечение глобальной продовольственной безопасности.



Развивается сотрудничество в сфере энергетики. На сегодня успешно реализуется проект АЭС "Бушер". Первый энергоблок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Сейчас идет сооружение второго энергоблока, заключен контракт на строительство третьего. Есть подвижки в решении проблем трансграничных перевозок. Глава таможни Ирана Мохаммад Резванифар и руководитель ФТС РФ Руслан Давыдов уже договорились содействовать торговле и развитию транзита между двумя странами.



Для облегчения взаиморасчетов в Иране открылось представительства российского банка ВТБ. Трансграничные банковские переводы в иранских риалах будут возможны для юридических и физических лиц, открывших новый счет в риалах в банке.



Экономическое сотрудничество между Ираном и Россией имеет большое будущее, считает известный российский политик Сергей Бабурин. Он возглавил оргкомитет 1-й Международной промышленной выставки EXPO EURASIA IRAN 2023, EXPO-RUSSIA IRAN 2023 и Тегеранского бизнес-форума. Эти мероприятия пройдут в Тегеране в октябре. И проводятся как раз для того, чтобы представители деловых кругов стран, не примкнувших к коллективному Западу, могли встретиться лицом к лицу. Устроителям содействуют посольство РФ в Иране, ТПП обеих стран, профильные министерства и ведомства.



Сотрудничество с Ираном поможет России решить ряд проблем, возникших из-за западных санкций, полагает Сергей Бабурин.



- Нас от Ирана отделяет только Каспий, и у нас общие интересы на этом море. Если говорить о других формах сотрудничества, то оно в промышленной сфере, сельском хозяйстве, в технологиях и многих других областях. И то, что Иран находится уже много лет под санкциями - это нам сегодня не столько обременение, сколько дополнительный позитивный фактор для сотрудничества.



Иранский опыт борьбы с ограничениями со стороны других государств для России сегодня очень важен. Здесь экономическое партнерство с Ираном открывает дополнительные возможности по получению запрещенных к ввозу в нашу страну товаров, технологий. И самое главное: мы можем изучить и использовать опыт Ирана в противостоянии этим санкциям.



"СП": Но ведь Россия сама присоединилась к санкциям против Ирана.



- Я и раньше призывал выйти из режима санкций против Ирана. Я был против них изначально, когда было еще горбачевско-ельцинское подобострастие перед Западом. России эти санкции никогда не были выгодны. И сегодня бояться, что кто-то о России плохо подумает или что-то сделает за сотрудничество с Ираном, поздно. Все гадости мы уже получили от Запада, а вот преодолеть эти негативные факторы в отношении РФ, работая с Ираном, мы можем очень эффективно.



"СП": Но Иран - страна не простая. У нас много критиков сближения с Ираном. Очень уж там режим своеобразный.



- Конечно, надо учитывать специфику иранской национальной культуры и, прежде всего, религиозных традиций Ирана. Шиитский образ жизни - это не просто ислам, а суровый нравственный ислам. Поэтому при организации выставочной деятельности и мероприятий культуры понадобится все учитывать. Но выгода несомненна! Мы специально делаем выставку, чтобы иранцы могли лучше понимать Россию и то, что ее предприятия могут предложить им. А российским компаниям и регионам будет легче ориентироваться в том, как за счет Ирана компенсировать потерянные поставки со стороны Запада из-за ухода компаний.



"СП": Предполагается, что в EXPO EURASIA IRAN 2023 примут участие Китай, Индия, Сербия и страны СНГ. Почему не сделали выставку российско-иранской?



- Многие из этих стран пока еще оглядываются на санкции Запада против Ирана. Но у них есть свои интересы в этой стране. К тому же многие сферы сотрудничества с Ираном, прежде всего гуманитарные, культурные и иные - дозволены. С точки зрения экономики - конечно, тот же Китай покупает иранскую нефть через посредников. И многие всячески конспирируют сотрудничество с Тегераном. И все страны-участницы с пониманием относятся к борьбе России за денацификацию и демилитаризацию Украины. Те, кто пытается балансировать между Россией и Западом, надеюсь, найдет взаимоприемлемую форму сотрудничества.



К тому же некоторые страны уже конкурируют друг с другом за иранский рынок. Например, Индия не заинтересована уступить его Китаю, равно как и Китай не заинтересован в том, чтобы Индия стала там доминировать. Их конкуренция - только на благо сотрудничества России и Ирана.



"СП": Киевский режим пытается гадить России даже по мелочам. В декабре прошлого года проходила российская промышленная выставка в Ханое. Так посольство Украины накатало гневное письмо в ТПП Вьетнама, что они, дескать, поддерживают мероприятие, в котором якобы принимают участие "оккупированные" Россией регионы (хотя ни Крым, ни ЛДНР представлены не были). Выставку, разумеется, все равно провели, но нервы помотали. Нечто подобное в Иране возможно?



- Я не сомневаюсь, что западные провокации против российских выставок в Иране невозможны, даже со стороны посольства в Украине. Потому что все они будут пересекаться властями. В Иране не "демократия", там - порядок.