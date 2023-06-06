Имперский акцент. Почему некоторые заявления из Москвы вызывают тревогу в Бишкеке, - 24.kg

08:43 08.06.2023

08 июня 2023, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Россия продолжает диктовать Кыргызстану, по каким законам нам жить? Так многие пользователи социальных сетей отреагировали на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о принятии парламентом Кыргызстана законопроекта о государственном языке.



Россия рассчитывает, что Кыргызстан будет проводить сбалансированную языковую политику.



Мария Захарова

Затем в кыргызском сегменте интернета стали обсуждать комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу задержаний мало кому известных активистов, пытавшихся, по версии ГКНБ, устроить в стране государственный переворот.



Чувствительная тема

О проявлении имперских амбиций официальной Москвы все больше заговорили после начала боевых действий в Украине.



На заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон назвал объявленную Россией так называемую военную спецоперацию против Украины "колониальным империализмом".



С ним согласен президент Польши Анджей Дуда, который считает, что "российский империализм объявил войну Восточной и Центральной Европе".



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На этом фоне весь прошлый год в бывших советских республиках звучали обвинения в "имперскости" в адрес россиян, покинувших свою страну. "Имперскими" называют российские историю, культуру, менталитет и иногда даже сознание.



С этой оценкой соглашаются и некоторые исследователи. Например, антрополог Алексей Юрчак или украинский историк Сергей Плохий высказались в интервью российскому журналисту Михаилу Зыгарю.



Критикам вторят даже некоторые деятели искусства и культуры РФ. Летом 2022 года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью "Российской газете" заявил, что "все мы милитаристы и имперцы".



По мнению кыргызстанского политолога Тамерлана Ибраимова, эту теорию подтверждают также сами высокопоставленные чиновники из РФ.



"Любая суверенная страна имеет право проводить собственную политику, в том числе в языковой сфере. Нет ничего особенного в том, что Кыргызстан хочет развивать кыргызский язык и расширять его применение в области госуправления и других сферах. Такой подход правильный с точки зрения развития и укрепления суверенитета страны и собственной культуры. При этом, конечно, те, кто считает русский язык своим родным, не должны испытывать притеснений и ущемления своих прав. Впрочем, этого в Кыргызстане никогда не было и, надеюсь, не будет. И чем раньше это поймут заграничные чиновники, тем лучше для кыргызско-российских отношений", - сказал Тамерлан Ибраимов.



Почему-то некоторые чиновники в РФ воспринимают развитие госязыка в Кыргызстане крайне болезненно. Ничем другим как имперским шовинизмом это назвать нельзя. Кыргызстан имел и имеет множество связей с Россией, но это не значит, что чиновники из России могут диктовать, какую языковую политику здесь нужно вести.



Тамерлан Ибраимов

Эксперты отмечают - такая риторика следствие того, что на протяжении многих лет Кремль дает понять, что считает современную Россию великой державой, которой полагается некая сфера влияния - в первую очередь так называемое постсоветское пространство. Уверенность в своем праве вмешиваться в дела "братских народов" тоже называют имперством.



Империя полураспада

Политолог Эмиль Джураев отметил, что заявление Марии Захаровой как раз и относится к категории колониальных отношений, в которых РФ видит себя в роли "старшего брата", и поэтому считает возможным поучать, что правильно, а что нет.



"Думаю, что властям Кыргызстана именно ведением своей внешней и внутренней политики следует показывать, что нам не нужны советчики, что мы независимое государство. Законопроект о госязыке - пример такого поведения", - сказал Эмиль Джураев.



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Что касается комментария Дмитрия Пескова на массовые задержания в Бишкеке, то аналитик назвал его "непонятным". Зачем Кремлю реагировать на задержания активистов, если только ранее они не попадали в поле зрения Москвы как пророссийски настроенные.



"У нас тут в Бишкеке не было никакой информации целые сутки, а Песков заявил, что Кремль обеспокоен тем, что происходит в КР. Хотя уместнее было беспокоиться о том, что происходит в Белгородской области. Когда мы узнали, кто задержан, то закрались подозрения о пророссийском следе. Но в Кыргызстане не такая ситуация, которая может пошатнуться с помощью горстки численностью 30 человек", - отметил Эмиль Джураев.



Безусловно, Москву раздражают заигрывания Центральной Азии, Кыргызстана в частности, с Европой, Китаем и Турцией. Искать связь между стремлением глубже и интенсивней сотрудничать с ЕС и арестом каких-то ноунеймов - из области диванной конспирологии.



Эмиль Джураев

По мнению историка Александра Каменского, из-за очевидных рецидивов имперского сознания РФ считает себя вправе вмешиваться в жизнь тех регионов, которые были сферой ее интересов до распада Российской империи.



"Следы империи в сознании людей остаются еще надолго. В первую очередь это касается народа метрополии, "титульной нации". Ностальгия по величию характерна для всех распадающихся империй, прежде всего для тех, чье время кончилось относительно недавно", - отметил он.



Принцип невмешательства

Юрист Таттубубу Эргешбаева подчеркнула, что из-за этого Россия нарушает основополагающий принцип международного права о невмешательстве во внутренние дела другого государства. "Этот принцип означает, что каждое государство имеет право на свою независимость, суверенитет и свободу принимать решения относительно своего внутреннего устройства, политической системы, экономической политики и других вопросов без внешнего вмешательства. Он подтверждается в хартии Организации Объединенных Наций и других международных документах", - добавила она.



Заявление Марии Захаровой содержит элементы "политического давления", не соответствующего принципу невмешательства.



Таттубубу Эргешбаева

К этой точке зрения склоняется и эксперт Тамара Валиева. По ее словам, российский политический бомонд считает Кыргызстан своей вотчиной и поэтому позволяет указывать, какие законы принимать или "выражать обеспокоенность" по поводу задержания ориентированных на политику РФ активистов.



"Это исходит из того, что в России считают - мы должны идти их курсом. Но это очень недальновидная политика. Поскольку, если в Москве хотят, чтобы страны бывшего СССР были с ними в одном ряду, надо менять позицию и пересмотреть свое снисходительное отношение к странам бывшего Союза. Мы суверенное государство, и это надо учитывать, прежде чем делать такой окрик властным структурам", - отметила Тамара Валиева.



Битва понятий

Общепринятого определения империи не существует. Поэтому историки, ученые, журналисты, активисты и политики регулярно спорят друг с другом о том, кто империя, бывают ли хорошие среди них.



Историки пытаются сделать из империи четкий научный термин, отмечая, что он заключает в себе еще и политическое понятие.



Последнее довольно гибко используется, чтобы охарактеризовать агрессивную политику отдельных стран, которые в своих интересах пытаются вмешиваться в дела других суверенных государств.



США ведут себя империалистически по отношению к странам Латинской Америки, Китай - странам Центральной и Юго-Восточной Азии, Россия - постсоветскому пространству.



Историки нередко говорят, что СССР был "неправильной империей", имея в виду, что границы между советскими центром и периферией были сильно размытыми, а управление национальными республиками включало в себя классические колониальные элементы.



В свою очередь, постсоветская ностальгия по империи, имеющей решающее влияние на судьбы мира или хотя бы своего региона, вылилась в ресентимент, свойственный и элите, и очень многим гражданам. Российский историк Алексей Миллер отмечает, что имперские практики управления сохранились и в современном западном мире. С их помощью Запад пытается контролировать "провалившиеся государства" (failed states. - Прим. 24.kg), не способные самостоятельно обеспечить безопасность себе и гарантировать ее окружающим странам.



Но на Западе это компенсируется в том числе высоким уровнем экономического развития, который удалось сохранить и в постимперский период. Это основное и самое важное отличие.