Главарь ГКНБ Киргизии Ташиев "взял под личный контроль" строительство дороги в Ноокате: воруют быстрей, чем строят

08:49 08.06.2023

08 июня 2023, Бишкек - Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Глава ГКНБ взял под личный контроль строительство дороги в Ноокате



Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев по поручению президента Садыра Жапарова взял под личный контроль строительство дороги в Ноокате. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.



По его словам, дорогу протяженностью около 15 километров должны завершить до 1 сентября 2023 года.



Отметим, речь о строительства части трассы Ош - Баткен - Исфана, которая проходит по территории Ноокатского района.



Ранее депутат ЖК Айбек Осмонов возмущался, что Минтранс пять лет не проводил тендер на строительство дороги в Ноокате, хотя $110 миллионов от доноров уже выделили.