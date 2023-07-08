По стопам Эрдогана – Иран хочет взять газовый вентиль в свои руки, - СП

09:10 08.06.2023

По стопам Эрдогана - Иран хочет взять газовый вентиль в свои руки

Вместо Балтийского моря российский газ уйдет в Персидский залив

Дмитрий Родионов



Материал комментируют:

Александр Фролов Алексей Гривач Михаил Нейжмаков

8.07.23



Власти Ирана собираются создать газовый хаб при участии России, Туркмении, сообщил министр нефти Джавад Оуджи. "Исламская республика… обладая 33 триллионами кубических метров извлекаемых запасов газа, занимает второе место в мире по запасам этого ресурса… Мы стремимся при содействии России, Туркмении и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб", - заявил высокопоставленный иранский чиновник.



Министр не озвучил подробности проекта, отметив лишь, что сейчас выполняются необходимые подготовка и планирование. О чем речь? Что задумал Иран, нужно ли это России и остальным потенциальным участникам проекта?



- Мы на протяжении последнего года работаем с Ираном и Туркменией над газовыми потоками, которые можно было бы направить на Юг, - напоминает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. - У Ирана свой, несколько более широкий взгляд на этот вопрос. Если ему удастся подключить к этой инициативе Катар, то можно будет создать не просто крупный канал реализации газа (российского, туркменского, иранского), но и одну из крупнейших в мире точек ценообразования. Это смело. И немного иронично.



"СП": Если сопоставить мощности указанных стран. насколько серьезным получится хаб? Можно ли его сравнивать с другими хабами (турецким и несостоявшимся немецким или еще каким?)



- Немецкий газовый хаб (THE) вполне себе живет и здравствует. Ему не удалось из-за ситуации с "Северными потоками" стать крупнейшим в Европе, но это другая история.



Хаб - это торговая площадка. В случае Ирана вопрос не в том, сколько конкретно газа можно будет на такую площадку подать. Вопрос в том, кто из покупателей будет заинтересован в этом хабе. Вопрос ресурса я бы рассматривал как вторичный, так как перечисленные потенциальные поставщики занимают первые четыре строчки по величине запасов. Будут покупатели, а с предложением как-нибудь разберутся.



"СП": А инфраструктура? Иран хочет замкнуть все рычаги на себя? А кто будет строить трубы, заводы СПГ или что там еще понадобится?



- Пока идея находится в настолько подготовительной стадии, что об этом рано говорить. Но, если оценить имеющиеся проекты, то транспортная инфраструктура может сочетать перспективные газопроводы ИПИ и ТАПИ, а также заводы СПГ.



Не надо забывать, что к котировкам на этом хабе, если он заработает, можно будет привязывать контракты на поставку газа из стран-участниц и по каналам, которые существенно географически удалены от этой площадки.



"СП": Согласятся ли Россия, Туркмения и Катар? Чем Иран может их соблазнить?



- Как раз созданием торговой площадки, замкнутой на обладателей крупнейших запасов газа, на которую можно завязать долгосрочные контракты.



"СП": А США что скажут? Наверняка будут пытаться противодействовать. Мало того, что тут Россия со своим газом, так еще и Иран…



- Поведение США в этой ситуации малопредсказуемо. Но, полагаю, да, на всякий случай попытаются заблокировать эту идею. Хотя четкого, прямого интереса у них в этом нет.



- Иран хочет реализовать свой газовый потенциал, который на протяжении 40 лет был заблокирован западными санкциями, - уверен заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности. Алексей Гривач. - Сейчас геополитическая ситуация открывает окно возможностей через кооперацию, прежде всего, с Россией, которая также заинтересована в выходе на новые рынки в Юго-Восточной Азии. Но пока это все на очень ранней стадии.



Что касается Катара и Туркмении (кстати, вместе с Ираном и Россией эти страны контролируют запасы под 120 трлн кубометров, или около 60% мировых резервов на сегодня), то они соседи Ирана и им всегда есть, что обсуждать. Кроме того, Катар добывает весь свой газ из месторождения Северный купол, которое одновременно является и иранским (только называется там Южный Парс).



Хаб может получиться очень серьезный, учитывая запасы. Прежде всего, он может стать воротами на самый густонаселенный на планете рынок Индии, Пакистана и Бангладеш.



"СП": Назвать хабом - не проблема. А инфраструктура?



- Строительство инфраструктуры - одно из главных условий. Ее сейчас попросту нет. Есть недостроенный газопровод Иран-Пакистан. Но сначала нужно договориться об условиях функционирования хаба и прочих сопутствующих вопросах.



"СП": России выгодно, чтобы было больше таких хабов? А внешнее противодействие стоит ждать?



- Россия сейчас рассматривает все возможные опции. Хорошо, когда их много, и есть из чего выбирать. Но это не значит, что они жестко друг другу противоречат или конкурируют. Разумеется, будут и те, кто станет вставлять палки в колеса - особенно, если проект пойдет. Но по-другому не бывает в случае с подобными мегапроектами.



- О хабе пока было сказано без особых подробностей, поэтому не исключено, что данная реплика Джавада Оуджи могла, во многом, ориентироваться на внутреннюю аудиторию в Иране, быть частью позитивной повестки для иранской общественности, - считает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. - С другой стороны, Тегеран действительно прилагает большие усилия по наращиванию своих экспортных возможностей. Например, в начале минувшей весны в стране было объявлено о возобновлении работ на крупном СПГ-проекте Iran LNG.



И контакты Москва-Тегеран активно развивались в последний год, в том числе - по нефтегазовым вопросам. Скажем, в конце февраля Иран посещала делегация "Газпрома" во главе с Алексеем Миллером, в мае - вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий ТЭК, в рамках этого визита проводивший переговоры с тем же Джавадом Оуджи. А иранский министр нефти, кстати, одновременно сопредседатель двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стоит отметить, что в ходе публичных заявлений по итогам этого визита российский вице-премьер также комментировал тему проекта газового хаба в Иране, но весьма осторожно, отметив, что эта идея "прорабатывается, но требует времени, чтобы облечь в конкретные формы". Это лишний раз свидетельствует, что пока инициатива Тегерана обсуждалась только в общих чертах.



"СП": А кому через этот хаб продавался бы газ?



- С одной стороны, раз инициатива исходит от Ирана, сейчас она скорее ассоциировалась бы с выходом на азиатские рынки. С другой, упомянут Катар, на возможности которого как раз активно рассчитывают в ЕС, в том числе - для замещения российских поставок. Тем не менее, стоит повториться, что конкретики пока озвучено мало и даже предварительные переговоры с другими потенциальными участниками проекта вряд ли продвинулись достаточно далеко.



"СП": Иран, конечно, хочет замкнуть хаб на себя? А России, Туркмении и Катару это надо?



- Возможно, в контактах с Москвой иранская сторона ранее поднимала эту тему, чтобы создать у России дополнительные мотивы для инвестиций в нефтегазовые проекты в Иране. Скажем, в ходе того же майского визита Александра Новака в Иран сообщалось, что Тегеран готов предложить российской стороне совместную разработку еще 10 нефтегазовых месторождений. То есть, заявляя о проекте газового хаба, ИРИ может стремиться продемонстрировать Москве, что ищет новые механизмы для реализации ресурсов, которые будут добываться в ходе такого сотрудничества, возможно, на более выгодных условиях.



"СП": Тут больше стоит рассматривать экономический или политический аспект? Захочет ли Россия создавать конкуренцию хабу Эрдогана? А Китай как посмотрит, если к хабу присоединится Туркмения? А США что скажут? Будут ли пытаться противодействовать?



- Собственно, турецкий газовый хаб будет ориентирован на продажу соответствующих энергоресурсов в Европу. Например, в мае об том вновь напомнил тогдашний глава Минэнерго Турции Фатих Донмез (в результате относительно недавних перестановок данный пост занял Альпарслан Байрактар, до этого занимавший должность замглавы ведомства). Понятно, что в случае создания газового хаба в Иране вряд ли этот проект поможет ИРИ выйти на европейский рынок при сохранении охлаждения в отношениях ЕС-Тегеран. То есть, в нынешних условиях вряд ли такой проект представлял бы угрозу для перспектив газового хаба в Турции.



Для США любые крупные проекты, которые реализует Иран, конечно, сокращают возможности для давления на эту страну. Поэтому Вашингтон будет следить за развитием инициативы.