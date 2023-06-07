Диверсанты подорвали основание зерновой сделки. Приуныли кремлевские гешефт-махеры

09:25 08.06.2023

7.06.2023



Пшеница дешевеет даже после затопления части Причерноморья

Ольга Соловьева



Возможность утечки аммиака – вторая за последние несколько суток причина потенциальных экологических катастроф.

Подрыв украинцами участка аммиакопровода Тольятти–Одесса исключает важный аргумент продления зерновой сделки для российской стороны. Уже почти год Москва соглашалась на открытие черноморских портов Украины в надежде на восстановление экспорта российского аммиака. Теперь транзит российского сырья через Украину становится физически невозможным. И российские чиновники вновь угрожают разрывом Черноморской зерновой инициативы. Однако, несмотря на вероятные проблемы с вывозом зерна, мировые цены на пшеницу продолжают снижаться. Подорожание зерна после прорыва дамбы Каховской ГЭС оказалось краткосрочным. И в среду мировые цены на пшеницу снова пошли вниз, несмотря даже на долгосрочные негативные последствия затопления больших территорий с высоким аграрным потенциалом.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в ночь на среду сообщил о взрывах возле аммиакопровода Тольятти–Одесса в Купянском районе Харьковской области. По его словам, было зафиксировано шесть взрывов в районе насосной станции возле села Масютовка. В понедельник он же заявлял о разгерметизации аммиакопровода. "Пятого июня около 21.00 мск в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти–Одесса", – говорится в сводке Минобороны РФ. В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака на украинской территории. Президент Владимир Зеленский на это заявил, что украинская сторона может восстановить аммиакопровод, "если будет нужно".



Возобновление работы аммиакопровода Тольятти–Одесса было частью пакетной договоренности, предусматривающей вывоз украинского зерна по Черному морю. Зерновая сделка была продлена с 18 мая на два месяца. В МИД РФ подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. РФ настаивала на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти–Одесса, транзит по которому был остановлен 24 февраля 2022 года.



По данным Евростата, экспорт российского аммиака за 10 месяцев 2022 года составил 300 тыс. т, что почти на 65% меньше, чем в 2021 году. Однако в деньгах экспорт аммиака принес России 416,2 млн евро, что на 53,2% больше, чем в 2021 году.



В ночь на 6 июня частично была разрушена дамба Каховской ГЭС в Херсонской области. Пострадала опора плотины, после чего пошло затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища уровень воды в Днепре поднялся более чем на 10 м. После подрыва плотины полностью были затоплены три населенных пункта в Новокаховском городском округе. Каховская ГЭС – это шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Сама ГЭС расположена в 5 км от Новой Каховки.



Разрушение ГЭС сразу же вызвало временный скачок биржевых цен на пшеницу. Так, фьючерсы на июльские поставки пшеницы на Чикагской бирже подорожали больше чем на 3% на фоне разрушения Каховской ГЭС. По словам главы консалтинговой компании "СовЭкон" Андрея Сизова, ситуация с ГЭС выглядит как "большая эскалация с ужасными последствиями и огромным риском".



Гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко полагает, что реакция товарного рынка в виде роста фьючерсов на пшеницу после новостей о разрушении части Каховской ГЭС является традиционной и не означает долгосрочного тренда. Однако в дальнейшем при определенных условиях эти события могут повлиять и на зерновую сделку, и на урожай зерна в РФ в новом сезоне. По словам Петриченко, пока сложно оценить все последствия, поскольку процесс разрушения продолжается. "Каналы питали Херсонскую и Запорожскую области, Крым, поэтому вся эта ситуация будет способствовать развитию там засухи. Это может оказать влияние на оценки нашего урожая", – добавил он.



Украинские власти сообщают, что авария на ГЭС обернется последствиями для сельского хозяйства страны в следующем году.



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Подрывы на трубопроводе Тольятти–Одесса в российском

МИДе называют ударом по зерновой сделке.

Коллаж с сайта www.24tv.uaКак объявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Без источников воды в подконтрольной Киеву части Херсонской области осталось 94% оросительных систем. В подконтрольной Киеву части Запорожской области проблемы с водоснабжением возникнут на трех четвертях оросительных систем. В 2021 году эти оросительные системы обеспечивали водой больше 580 тыс. га, с которых было собрано около 4 млн т зерновых и масличных культур.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко считает, что разрушение дамбы Каховской ГЭС лишит орошения более 400 тыс. га угодий. И если систему не восстановят в ближайшие две недели, то пропадет до половины урожая, который выращивается на этой площади.



В Минсельхозе РФ считают, что разрушение плотины не скажется на общем российском урожае. Поэтому нет и оснований для пересмотра прогноза по урожаю зерновых. Ранее перспективы валового сбора зерна оценивались на уровне 123 млн т с учетом урожая новых регионов.



Биржевые цены на пшеницу снижаются с февраля 2023 года. И с начала года американские фьючерсы на поставку пшеницы подешевели почти на 25%. Такая тенденция лишает западный союз важного аргумента о том, что проблемы с вывозом украинского зерна якобы могут вызвать продовольственный кризис.



Авария на аммиакопроводе ставит под сомнение необходимость продлевать зерновую сделку в будущем. "Аммиакопровод больше не заработает, поэтому говорить о его перспективах нет смысла", – считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.



Эксперт "ИВА Партнерс" Артем Клюкин считает, что у РФ больше поводов для того, чтобы сделку отменить окончательно, а не приостанавливать. "В России уже строится альтернативный аммиакопровод на Таганрог, по которому поставки пойдут вне зависимости от исполнения зерновой сделки", – рассуждает он.



Клюкин полагает, что последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС скажутся на поставках зерна, но только в долгосрочной перспективе. "Воду активно сбрасывает и ДнепроГЭС, что приведет к обмелению водохранилищ и выше него по течению, ну, а после завершения сброса – и ниже. То есть проблемы с водоснабжением возникнут по всему бассейну реки южнее российско-украинской границы. Также отсутствие таких значительных резервуаров скажется на климате региона – внутрисуточные и годовые перепады температур станут более значительными, влажность снизится. Это приведет к падению урожайности, сокращению площади возделываемых земель. Отразится эта ситуация, вероятно, и на животноводстве через сокращение пастбищ и водопоев, тем более что вероятные последствия сброса воды включают и ухудшение ее качества из-за массовой гибели рыбы – начнется зарастание водоемов и отравление воды продуктами гниения", – перечисляет аналитик, добавляя, что Украину и так ждало бы падение урожаев сельхозпродукции по ряду причин.



Зерновая сделка теперь уже и для Украины и Запада теряет значительную часть своей ценности, продолжает Клюкин. Он ожидает, что мировые цены на продовольствие, и не только на зерновые, но и на мясо и молочную продукцию, в результате всех этих событий будут расти.



Катастрофа на Каховской ГЭС может негативно повлиять на урожайность региона в текущем году, прогнозирует доцент РЭУ им. Плеханова Максим Максимов. "По данным прошлого года, на территории Херсонской области, контролируемой РФ, были собраны более 1,1 млн т пшеницы и ячменя. Есть риски, что подтопление коснется и территорий, где расположены хранилища зерна, сельхозтехника и иные аграрные мощности", – продолжает он. Эксперт полагает, что при неблагоприятном развитии событий экспортный потенциал украинской стороны может быть серьезно ослаблен