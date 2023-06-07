Артековские репрессии Казахстана

09:39 08.06.2023

Казалось бы скандал месячной давности с выездом 10 казахстанских школьников из Астаны, Тараза и Шымкента, победителей конкурса чтецов "Живая классика", который проводило Россотрудничество, в лагерь "Артек" уже исчерпан и пришла пора делиться впечатлениями от поездки.



Однако казахской национальное сообщество посчитало себя тактически проигравшим и весь месяц одолевало чиновников Минобразования с требованиями не только наказать виновных, но и искоренить практику выездов казахской молодежи в Россию, которую нацпаты считают "агрессором, душащим свободолюбивый украинский народ". Наверное, потому казахские нацпаты копируют своих старших бандеровских братьев в методике общественного прессинга. Своего "Миротворца" у мамбет-актива еще нет, но они усвоили принципы травли.



Если ранее казахское министерство просвещения не видело в поездке никаких проблем, отчитавшись перед нацпатами, что не имеет отношения к проведению конкурса, а в Крым дети направляются с согласия родителей по факту частным образом, то теперь чиновников явно нагнули.



2 дня назад министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге получил от "интересующихся историей с Артеком" журналистов вопрос о состоянии дел. Министр сообщил, что все дети уже вернулись домой в целости и здравии и переданы родителям. Но добавил: "Учитель понесла соответствующее наказание. Это мероприятие было инициировано и проведено с согласия родителей. Далее, чтобы такого не допустить в будущем, проводим работу по введению запрета на выезд за рубеж школьников без приказа министерства и разрешения Комитета по охране прав детей". Степень наказания учителя известна, в пресс-службе министерства сообщили, что "с учителем была проведена профилактическая беседа", то есть запугали. Вину нашли быстро – не поставила в известность Минпросвещения.



Теперь, по словам министра Бейсембаева, предлагают ввести запрет на самостоятельный выезд организованных школьных групп в иностранные государства без приказа министерства, а директоров школ теперь обяжут сообщать о зарубежных поездках учеников в управления образования и Комитет по охране прав детей.



Примечательно, что пока этот вопрос стал столь обсуждаемым по причине выезда школьников (по сути, по частной инициативе) именно в Россию, при этом хорошо известно, что групповые поездки (как экскурсионные, так и призовые) казахстанская детвора совершает не только в соседние Киргизию и Узбекистан, но даже в Турцию. Однако казахских нацпатов эти поездки не волнуют в принципе. Они заточены на русофобию и отрабатывают тему.



Кстати на брифинге Бейсембаева возникла тревога еще по одному "русскому" вопросу – русскоязычным детским садам, тенденция к закрытиям которых (как и русскоязычных школ) уже заметна даже казахам, отдающим своих детей в "русские садики".



Гани Бейсембаев ответил с соблюдением всех восточных тонкостей, заверив, что закрытия русскоязычных и смешанных детсадов не планируется, а речь идет об увеличении количества дошкольных учреждений, где будет обучение только на казахском языке, потому что "мы усиливаем преподавание на государственном языке", особенно в государственных детских садах, которых из существующих 11 тысяч, пока больше половины. Так что, государственные садики "оказашат", а русскоязычным оставят частные, с которыми разбираться проще.



7.06.23