В Токтогульском водохранилище (Кыргызстан) нечего хранить. Вода - жок!

12:30 08.06.2023

В Токтогульском водохранилище очень мало воды (фото)



Светлана Лаптева



В Токтогульском водохранилище на сегодняшний день очень мало воды. Фотографии редакции vb.kg прислали читатели.



