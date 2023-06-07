Фермеры без воды, дороги и "город-сказка" посреди степи – интервью акима Алматинской области Султангазиева

13:07 08.06.2023 Фермеры без воды, дороги и "город-сказка" посреди степи – эксклюзивное интервью с акимом Алматинской области

Новый административный центр Алматинской области - год спустя

Ровно год назад Капшагай решением президента Касым-Жомарта Токаева обрел статус административного центра Алматинской области. После город переименовали в Конаев. За это время чиновникам удалось кардинально изменить облик региона, построить дороги и привлечь зарубежных инвесторов.

Редакция Zakon.kz встретилась с главой региона Маратом Султангазиевым, который более детально рассказал, что удалось области достичь за столь короткий срок, а также какие инвестиционные проекты уже принялись реализовывать и как в ближайшие годы будет развиваться Алматинская область и областной центр Конаев.



– Марат Елеусизович, сегодня год, как вы на посту акима Алматинской области. Довольны ли вы проделанной за этот период работой и каких поставленных целей достигли, а какие еще не удалось реализовать?



– Первоочередная задача была сформировать коллектив и его обустроить. На сегодняшний день практически все государственные органы, включая департаменты центральных госорганов, в полном составе работают. Эту работу мы начали с первых дней, на собственном примере начал, я сюда переехал. И, соответственно, все руководители подразделений передислоцировались: кто-то снял квартиру, кто-то живет в пансионатах, но, в общем, работу начали. Да, были вопросы по размещению, по жилью, но, тем не менее, на сегодня, как показала практика, коллектив справился. Часть была передислоцирована из Талдыкоргана, часть новых людей мы набрали. Кто-то инициативно из Алматы переехал, в общем-то, это была первоочередная задача. Но и, конечно, непосредственно по своей работе, по акимату изучили проблемы жителей региона. Острые вопросы, которые требуют быстрого решения, составили план развития региона в пяти направлениях, приняли этот план и по этому плану уже начали работу. Первое – это повышение доходов населения. У нас основное население – 84% – живет в сельской местности, повышение качества жилья, вроде бы мы находимся рядом с Алматы, но у нас есть такие города – Каскелен, Талгар, Иссык и тот же Конаев, где мы с вами сейчас находимся, и понятно, что качество жизни несопоставимо с мегаполисом. Все связано с инженерными коммуникациями, то есть качество жизни не на должном уровне. Само собой, кроме инженерных сетей, здесь возникли вопросы и с образованием. То есть вокруг мегаполиса развивались поселки, наши города, но при этом не было достаточно инфраструктуры, даже школ.



На сегодняшний день мы имеем 52 трехсменные школы, это больше, чем в любом другом регионе нашей страны. Вот эти вопросы мы изучили и начали ими заниматься, в сельском хозяйстве тоже есть ряд проблем – полнота субсидирования, недостаток пастбищных земель, то есть накопившихся проблем во всех сферах было слишком много. Мы для себя выделили одну из приоритетных – это равномерное развитие наших территорий, поэтому сейчас мы всем территориям уделяем внимание. В каждом поселке, районе есть проекты, которые будут способствовать повышению уровня доходов населения и новому качеству жизни.



Чего достигли, если говорить о сельском хозяйстве, то более 100 тыс. гектаров было возвращено в госсобственность, передано как пастбищные земли сельскому населению, плюс более 500 тыс. гектаров мы добровольно от прежних владельцев неиспользованных земель получили и так же передали для пастбищ.



Один из главных факторов развития сельского хозяйства, конечно же, вода. В этом году мы впервые устранили посредников между БАКом и крестьянскими хозяйствами, тем самым снизив тариф в несколько раз. То есть воду стали доставлять прямо в крестьянские хозяйства из БАКа. В сельском хозяйстве одно из наших новшеств – это выбор оператора по удешевленным ГСМ и доставка топлива до районов и крупных населенных пунктов, так как раньше за этими ГСМ надо было ехать в одно место, и эти пункты все вблизи Алматы. Сейчас идет доставка, потому что операторами мы выбрали сетевые заправки. Такая же ситуация с удобрениями и субсидиями.



- Какое количество жителей Алматинской области ежедневно выезжает на работу в Алматы? И как власти планируют остановить миграцию и создают ли рабочие места? Об этом в видеоинтервью рассказал глава региона.



– Часто поступают жалобы на состояние дорог до туристических объектов региона, до Балхаша. Когда путь на отдых в регионе будет доставлять радость туристам?



– Здесь будем работать вместе с нашими центральными госорганами, это дорога республиканского значения. Поэтому нужно будет работать с ними и в график ставить. Сейчас нам, конечно, важно отремонтировать те дороги, где есть большой трафик и густонаселенные пункты. Я их уже называл – это Курты, Байтал, Узынагаш, Отар, Капшагай и обход станции Шамалган. Там слишком высокая плотность населения. Балхаш, если так посмотреть, туристическое направление, но если с другой стороны, то у нас в Балхашском районе проживает всего 27 тысяч человек. А в тех населенных пунктах, которые я озвучил, сейчас проживает от 30 до 50 тысяч человек. Плотность населения здесь высокая, и мы должны расставить приоритеты. Туризм, конечно, важен, но важен и комфорт для местного населения.



- Если Конаев будет развиваться, планируется, что он должен стать центром притяжения специалистов, молодежи и инвесторов. Не смущает, что рядом с городом вдоль трассы красуются игорные заведения? Что с ними намерены делать власти?



– Расскажите, какие стоят планы после разделения области и какие инвестиционные проекты уже есть в регионе, а какие появятся в ближайшее время?



– Область разделили, у нас помимо тех проблем, которые я озвучил, остальные крупные предприятия, транснациональные компании, которые здесь уже давно работают. Данный опыт дает возможность привлечь других инвесторов. По сути, удобное расположение области вокруг большого мегаполиса, а также на хороших транзитных, железнодорожных и автомобильных развязках, все это дает хорошую возможность для привлечения в регион инвесторов. Ряд проектов мы уже реализовали в прошлом году. Из них большие предприятия по выращиванию мяса птицы на экспорт, также есть предприятие, которое занимается мясом птицы, но уже на внутренний рынок, своего рода замещает импортные товары. Запустили большое предприятие по переработке сельхозпродукции и многие другие проекты. Сейчас мы запускаем хорошие логистические центры в Жетыгене, впоследствии они могут стать и сухим портом.



Проектов у нас много, более чем на 500 млрд, порядка 80 проектов на стадии реализации. Наиболее знаковые – это завод железобетонных изделий, там большие инвестиции, более 50 млрд, а также рыбный завод, который находится недалеко от Конаева. Там инвестиций порядка 60 млрд. Со следующего месяца начнется строительство табачной фабрики, на стадии завершения, думаю, к концу лета запустим в индустриальной зоне еще один масштабный проект.



Отмечу, что дороги, инфраструктура и удобное расположение области дает все шансы для привлечения инвестиций. Сейчас один вопрос только – мы им должны дать комфортные условия. А именно – инженерные сети, индустриальные площадки. Чтобы инвестор мог просто приехать, подключиться к сети и установить свое оборудование. Либо построить завод и начать работать. Нам нужны мощности по газу, электричеству, воде, все остальное у нас уже есть.



- Дороги, еще одна проблема области, в некоторых населенных пунктах их просто нет, а там, где их сделали, они вновь нуждаются в ремонте. Есть данные по участкам и сколько построят в этом году, рассказал аким Алматинской области.



– Марат Елеусизович, а что с городом-спутником? В 2022 году сообщалось, что вдоль трассы между Конаевым и Алматы построят тематические зоны и аэропорт. На какой стадии реализация этого "долгостроя"? Определено ли место под аэропорт и когда его начнут строить?



– Насчет городов-спутников, есть большой проект G4 city, мы его прорабатываем совместно с сингапурцами, в целом, этому проекту уже 14 лет. Но работать плотно по нему мы начали только с прошлого года, считаем, что у этого проекта большие перспективы. В конце прошлого года концепция была полностью утверждена президентом. Два месяца назад постановлением правительства создана специальная экономическая зона, то есть это предполагает, что льготы на этой территории уже есть для инвесторов. Теперь мы работаем над тем, чтобы дать возможность применять на этой территории британское право, и чтобы было инвестиционное резидентство при этих условиях, когда софт-инфраструктуру мы создадим и дальше начнем привлекать инвесторов.



Мы провели более 300 встреч с иностранными инвесторами за период этой работы, практически за год. Порядка 50 меморандумов подписали, все интересуются этим большим проектом. Конечно, всех приглашаем, но мы должны до логического завершения довести наши законодательные нормы. Также параллельно работаем над проектом города и к концу года будет утвержден Генеральный план этого города.



В рамках развития города предусмотрено строительство аэропорта и подобрано место. Все зависит о того, как мы упакуем этот инвестиционный проект и насколько заинтересуем инвесторов на строительство аэропорта. Специалисты отметили, что есть перспектива строительства аэропорта именно в Алматинской области, потому что равноудаленность от Юго-Восточной Азии и Европы, в пятичасовой доступности, дает возможность и перспективы, плюс транспортный хаб может быть создан именно в направлении Cargo.



Есть локация, которая ранее была определена, – это недалеко от Конаева, за ГЭС, с западной стороны, если строить близ Конаева. Есть вторая локация, тоже очень привлекательная, – это примерно на уровне поселка Жетыген.



Также мы предусматриваем перенос железной дороги на ту сторону, то есть за дорогу. Поскольку транзит с каждым днем увеличивается, поток поездов будет расти, поэтому мы предлагаем эту дорогу вынести, а здесь оставить только пассажирские перевозки и построить новый железнодорожный вокзал.



- В последнее время в Конаеве проходит много имиджевых проектов, общественники заявляют, что власти тратят деньги из бюджета, так ли это?



- Жители региона уже наблюдают строительный бум в Конаеве, как будет развиваться и в каком направлении планируют расширять город? О новом генплане рассказал глава региона.



– В каких сферах сегодня присутствуют коррупционные риски? И почему в Талгаре так часто меняются акимы?



– Коррупционные риски, естественно, есть в тех местах, где непосредственный контакт, где контрольно-надзорные функции, распределительные функции, а также в сфере земельных отношений, где есть большие бюджеты распределения, – образование, медицина, строительство, где выдаются разрешительные документы, архитектура и ГАСК. В целом, эти проблемы присущи всем территориям, анализ коррупционных рисков ведется. Совместно с Антикором мы подписали общий документ, на основании которого ведется общий анализ, сокращаются участки, где коррупционная составляющая. Наша задача – сократить контакты, наладить контроль и мониторинг всех этих государственных услуг.



Например, проблема всех пригородных районов – это именно операции с землей. Купля, продажа, сегментация, а также смена целевого назначения – это была большая проблема. Мы сейчас все это прекратили, в частности, сегментации и бесконтрольную смену целевого назначения. Дачные поселки почему появились? Потому что земля сельхозназначения была сегментирована на ЛПХ, и вместо одного хозяина становилось 100 хозяев. Эти 100 хозяев построили дома, и в итоге к этим домам ни дорог, ни света, ни воды.



А насчет смены акимов в Талгаре, мы акима поменяли. Прежний ушел в бизнес, там сейчас новый аким, думаю, будет стабильно работать. Человек из финансовой системы, сейчас по его непосредственной работе жалоб нет. Есть жалобы на инфраструктуру, на накопившиеся проблемы, а именно адресных жалоб в его адрес не было.



- Какие акценты на развитии региона и областного центра ставят перед собой чиновники?



Редакция Zakon.kz Источник - Zakon.kz

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