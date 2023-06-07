Российскую нефть для Пакистана поделили на части: первый танкер придет в воскресенье

13:26 08.06.2023

Первый танкер с перегруженной на него в Омане российской нефтью взял курс на Пакистан. Судно прибудет в Карачи через 2−3 дня.



По данным АИС, танкер Pure Point покинул якорную стоянку оманского порта Сохар и взял курс на порт Карачи. Судя по скорости, судно преодолеет путь в более чем 500 миль за два-три дня и доставит первый груз российской нефти до конца недели. На борту Pure Point может находиться до 49 тыс. тонн нефти.



Как сообщало EADaily , 5 июня на якорную стоянку оманского порта Сохар встал танкер Caroline Bezengi. Судно класса "Суэцмакс" может перевозить до 159 тыс. тонн нефти и прибыло из Приморска. Путь из российского порта на Балтике до Омана занял у танкера 27 дней. 6 июня, Caroline Bezengi приступил к переброске нефти на танкер Pure Point.



Такая логистика тестовой партии российской нефти для Пакистана полностью совпадает с заявлениями министра нефти Пакистана Мусадика Малика. Он заявлял, что 100 тыс. тонн российского сырья доставят 27-28 мая в один из оманских портов, откуда небольшие танкеры уже привезут партию в Пакистан. Связано это с тем, что местные порты не могут принимать танкеры с грузом более 50 тыс. тонн.



Тем временем Caroline Bezengi продолжает стоять на якорной стоянке, но к нему еще не подошел другой танкер для выгрузки остатков партии для Пакистана.



В январе правительства России и Пакистана концептуально договорились о поставках нефти и условились до их начала согласовать вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов экспорта. Пакистан собирался получить груз из России еще в апреле, но, по информации пакистанских СМИ, Исламабад так и не смог за несколько месяцев организовать специализированную компанию. Следом министр нефти называл сроки в мае. Потом появилась еще и усложненная логистика.



Тем не менее, писало издание The News, пакистанские власти рассчитывают, что российская нефть со скидкой составит со временем не менее трети всего импорта Пакистана. В Исламабаде отказываются называть цены, но сообщали о том, что соглашение об энергетической безопасности финализировано с Россией. В пакистанском правительстве планируют, что импорт российской нефти поможет снизить стоимость топлива в стране, которое подорожало из-за энергокризиса на 100%.



Ранее министр нефти говорил о том, что местные НПЗ "настроены" под переработку более легкой арабской нефти и российский Urals будут смешивать с сырьем с Ближнего Востока. Первую российскую нефть получит НПЗ Pakistan’s Refinery Limited (PRL), следом - Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) и другие переработчики.



Министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан говорил Bloomberg, что Исламабад хотел бы рассчитываться в пакистанских рупиях и китайских юанях. Но, по данным агентства, первую партию купили за доллары.



Посол Пакистана в США Масуд Хан заявлял в апреле, что российскую нефть заказали после консультаций с правительством США.



"По этому поводу нет недопонимания между Вашингтоном и Исламабадом. Они предположили, что мы можем свободно покупать все, что дешевле или не превышает ценовой потолок ($ 60), и мы соблюдаем это соглашение",

- сказал пакистанский дипломат.