КырФеноменФемида. Экс-замМВД Асанов осужден... "без назначения наказания"

13:49 08.06.2023

Первомайский районный суд Бишкека 8 июня вынес приговор в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, его сына Мухаммед-Али Асанова, его водителя Дамирбека Пайзылда уулу и его өкүл бала Турсунбека Бейшенбекова.



Решение огласил судья Адыл Эсенбаев, под чьим председательством проходил процесс.



Так, Асанов и его посаженный сын, бывший главный редактор газеты "Чындык" Бейшенбеков признаны виновными без назначения наказания в заведомо ложном сообщении о совершении преступления. Ранее бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков попросил принять меры в отношении милицейского чиновника и журналиста за публикацию объяснительной, написанной Разаковым, после которой его назвали агентом Таджикистана.



За события в селе Кой-Таш в августе 2019 года и незаконном откомандировании сотрудника милиции Асанов оправдан.



Его водитель Пайзылда уулу и сын Мухаммед-Али Асанов полностью оправданы за отсутствием состава преступления.



13 августа 2019 года Курсана Асанова сняли с должности заместителя министра внутренних дел "за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия". Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением и задержала его.



Затем были задержаны его водитель-милиционер Дамирбек Пайзылда уулу, его өкүл бала (посаженный сын), бывший главный редактор газеты "Чындык", ныне заместитель директора государственной типографии "Учкун" Турсунбек Бейшенбеков, а его сына Мухаммеда-Али Асанова объявили в розыск.



Все это произошло после событий 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш в доме у бывшего президента Алмазбека Атамбаева.