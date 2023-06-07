Из Астаны ушла вода. Депутаты и чиновники чешут репы

14:54 08.06.2023

К Женису Касымбеку меньше всего вопросов – депутат о проблемах с водой в Астане

Заместитель председателя Мажилиса Альберт Рау в кулуарах МФА 8 июня прокомментировал ситуацию с нехваткой воды в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Альберт Рау назвал слабым оправданием в ситуации с дефицитом воды в Астане – резкий рост населения.



"Это такое слабое, но оправдание, что темпы роста населения, что не успевает инфраструктура. Почему произошло так? Сами подумайте, ТЭЦ-3 уже сколько строится? 10 лет! Кто виноват? Есть субъективный фактор – люди. Есть объективный фактор – системный сбой. Я не готов отвечать по Астане, не могу знать", – сказал депутат.

Между тем, по его словам, ситуация начала постепенно улучшаться.



"Вчера по TikTok получил от акима города привет, чтобы потерпели чуть-чуть. Сейчас первая очередь запустится нового водоподготовки (имеется в виду новая насосно-фильтровая станция – ред.) и острота снимется. К Женису (Касымбеку – акиму Астаны – ред.) у меня меньше всего вопросов, что ему это все досталось", – резюмировал мажилисмен.

6 июня экс-аким Астаны Алтай Кульгинов проблемы с водой объяснил резким увеличением численности населения в столице. За то время, когда Алтай Кульгинов был акимом – 3,5 года, в Астану переехало порядка 300 тысяч человек. Причем идет рост как миграционный, так и демографический.



Мадина Мамырханова