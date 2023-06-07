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Президент Ш.Мирзиеев улетел с визитом в Италию
16:40 08.06.2023

Фото: Президент Узбекистана прилетел в Италию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Рим. Его встретил министр обороны Италии Гвидо Крозетто и другие официальные лица.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7 июня прибыл с официальным визитом в Рим.



В аэропорту "Фьюмичино" столицы Италии были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и другие официальные лица.

Основные мероприятия визита начнутся 8 июня. Шавкат Мирзиеев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони, главой ФАО Цюй Дунъюем и другими официальными лицами.

Затем он посетит Милан, где запланирована деловая программа визита.

Источник - Газета.uz
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