Президент Ш.Мирзиеев улетел с визитом в Италию

16:40 08.06.2023

Фото: Президент Узбекистана прилетел в Италию



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Рим. Его встретил министр обороны Италии Гвидо Крозетто и другие официальные лица.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7 июня прибыл с официальным визитом в Рим.



