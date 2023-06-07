Миражи "европейского вектора" в Центральной Азии

17:33 08.06.2023

Придать сотрудничеству стратегический характер, запустив совместные проекты в самых разных сферах. Столь пафосные заверения звучали на саммите "Центральная Азия - Евросоюз". В стремлении извлечь выгоду из глобального противостояния местные элиты готовы стать слугами не двух, а множества господ.



"Дипломатическая ветреность" - давняя и хорошо известная черта постсоветских республик. Получив суверенитет, но не желая объединить усилия для по-настоящему независимого развития, они предпочитают лавировать между центрами силы. С обострением международных отношений это поведение не только не прекратилось, а приобрело прямо-таки фантасмагорические формы. Радушный прием помощника госсекретаря США Дональда Лу, поездка глав республик региона на празднование Дня Победы в Москву, саммит "Центральная Азия - Китай" в Сиане - все это произошло менее чем за месяц! И для каждого из собеседников у центральноазиатских элит находились льстивые слова с приглашением к всестороннему сотрудничеству.



Сладкими речами был наполнен и саммит "Центральная Азия - ЕС", прошедший 2 июня в Киргизии. Для участия в нем съехались президенты всех республик за исключением главы Туркмении. Сердар Бердымухамедов предпочел прислать вместо себя премьер-министра Нурмухаммета Аманнепесова. Европейскую делегацию возглавил президент Евросовета Шарль Мишель.



Нужно сказать, что ЕС здесь - игрок не новый. Суммарный товарооборот двух регионов превышает 40 миллиардов долларов в год (третье место после Китая и России), объем европейских инвестиций за последние десять лет составил 120 с лишним миллиардов долларов. Долгое время между Вашингтоном и Брюсселем существовало своеобразное "разделение труда". Если США отвечал за политическую сторону взаимодействия с Центральной Азией, то Евросоюз был сосредоточен на экономических и гуманитарных сферах. После начала спецоперации на Украине эта кооперация претерпела изменения, и Брюссель взял на себя новые функции. Это выразилось в требованиях к постсоветским республикам соблюдать антироссийские санкции и запуске транспортно-инфраструктурных проектов, направленных на усиление блокады Москвы.



Новый этап отношений закрепили первый саммит "Центральная Азия - ЕС", прошедший осенью прошлого года в Казахстане, и целая серия последующих событий, среди которых министерская встреча в Самарканде, конференция высокого уровня по окружающей среде и водным ресурсам в Риме, экономический форум в Алма-Ате и т.д. Набранный темп отразился на последнем саммите. Каждый из глав государств региона, казалось, стремился перещеголять коллег в демонстрации приверженности развитию связей с ЕС. Ни слова критики по поводу внешней политики Запада, разумеется, не прозвучало.



Так, хозяин встречи - президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о необходимости разрешить ситуацию на Украине путем переговоров при соблюдении принципов территориальной целостности, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств. По его словам, Бишкек с пониманием относится к озабоченности Запада относительно выполнения антироссийских санкций, и готов к продолжению диалога (читай: торга) на данную тему. Заявив, что регион может сыграть решающую роль в ренессансе Великого Шелкового пути и связать Европу с Азией, Жапаров предложил создать постоянно действующую платформу взаимодействия сторон. Его основой может стать дорожная карта по привлечению инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, решение о разработке которой было принято на форуме в Алма-Ате. Также президент положительно оценил динамику товарооборота ЕС и Киргизии, выросшего в прошлом году на 76 процентов. "Вне всякого сомнения это принесет взаимную выгоду нашим регионам", - добавил он.



Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и вовсе назвал партнерство с ЕС приоритетом для республики. Он перечислил шесть направлений, которые "будут иметь стратегическое значение не только для Казахстана, но и для всех стран региона". Во-первых, это рост товарооборота за счет расширения торговой номенклатуры. Во-вторых, развитие транспортно-логистической инфраструктуры с упором на Транскаспийский маршрут (другое название - "Средний коридор"). Последний, по словам Токаева, можно соединить с Трансъевропейской транспортной сетью.



Первым шагом на этом пути стала прокачка нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан. Расширение поставок, в частности, позволит загрузить нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведте. Ранее он принадлежал российской корпорации "Роснефть", а после начала спецоперации фактически был конфискован. С начала года Астана уже отправила туда 90 тысяч тонн нефти и, как сообщил Токаев, готова увеличить поставки как минимум вшестеро. Для этого глава Казахстана призвал европейские страны принять участие в развитии портов на Каспийском море и совместном производстве грузовых судов.



Следующими пунктами сотрудничества Токаев назвал совместные проекты в энергетике и разработке месторождений редкоземельных металлов, защите климата и "зеленом переходе", а также цифровизации. Последним направлением в списке президента Казахстана значится региональная безопасность и стабильность. Для этого, отметил он, международное сообщество должно вместе работать над предотвращением гуманитарного кризиса в Афганистане.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присоединился к предложениям казахстанского коллеги по поводу расширения товарооборота и создания новых транспортных маршрутов. Ташкент уже работает в этом направлении. Недавно в правительстве сообщили о намерении открыть узбекский терминал в порту Баку. "В связи с геополитической ситуацией в мире необходимо искать альтернативные пути поставок, и сейчас Узбекистан ведет переориентацию грузов в азербайджанском направлении, развивая потенциал Среднего коридора", - пояснили там. Вдобавок Мирзиеев выдвинул идею о переносе мощностей европейской промышленности в Центральную Азию и углублении сотрудничества в сфере образования.



Что касается Шарля Мишеля, он держал себя не как гость, а, скорее, как выслушивающий отчеты сюзерен. Начал он с того, что прочел собравшимся лекцию о "войне России против Украины" и о том, почему Европа помогает Украине. Но, снизошел Мишель, он уважает позицию центральноазиатских стран, проистекающую из их тесных связей с Москвой. Прозвучавшие на саммите идеи он благосклонно одобрил, посулив региону всестороннюю поддержку.



Выход на новый уровень сотрудничества нашел отражение и в совместном заявлении участников саммита. В частности, в нем отмечена необходимость укрепления связей "по старым, новым и возникающим вызовам", а также содержится поручение главам МИД приступить к реализации совместной дорожной карты по углублению связей между Центральной Азией и ЕС.



Маневрируя между различными державами, власти стран региона не перестают повторять, что эта "всеядность" не направлена против чьих-то интересов. Подобные утверждения сомнительны хотя бы в силу того, что партнеры Центральной Азии находятся в конфронтации и заинтересованы в нанесении друг другу максимального ущерба. В том числе "на полях" Центральной Азии.



Впрочем, и сами местные элиты не прочь заработать на противоречиях "сильных мира сего". Так, всего за два дня до саммита парламент Киргизии принял в третьем - окончательном - чтении проект конституционного закона о государственном языке. Согласно ему, киргизский язык подлежит обязательному использованию в деятельности госучреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, в судопроизводстве, сферах образования, науки и культуры, средствах массовой информации и т.д. От государственных служащих, военных, судей, учителей, врачей и целого ряда других категорий работников теперь будет требоваться знание государственного языка.



Таким образом, статус русского языка как официального фактически остается на бумаге. Из уст депутатов и чиновников (включая председателя национальной комиссии по государственному языку и языковой политики Каныбека Осмоналиева) звучат призывы вовсе отказаться от нормы об официальном языке либо заменить русский на английский в качестве такового.



Эти "подношения дорогим гостям" раскачивают ситуацию в регионе, облегчая его превращение из равноправного - пусть и на словах - партнера Запада в полигон для отработки политических авантюр. Но так далеко власти предпочитают не заглядывать. Куда больше их заботят легкая выгода и самомнение от внимания "больших держав".



Сергей Кожемякин