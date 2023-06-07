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Бойцы чеченского "Ахмата" усилились китайскими "Тиграми"
17:37 08.06.2023

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что российские военные получили первую партию бронетехники китайского производства, сообщает сегодня, 8 июня, специализирующийся на военной тематике портал Defence Blog.



В минувшую среду Кадыров опубликовал кадры, на которых запечатлены новые бронеавтомобили, закупленные для чеченских подразделений, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Одна из поставленных боевых машин представляет собой бронетранспортëр Tiger ("Тигр") с колесной формулой 4×4, разработанный китайской оборонной компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Tiger имеет экипаж из 2 человек, который состоит из командира и водителя, и может перевозить 9 полностью экипированных пехотинцев. Он может быть адаптирован для различных ролей, таких как БТР, патрульная машина, полицейская машина, скорая помощь, командный пункт и ударная платформа.

Снаряженная масса "Тигра" составляет 4 800 кг, его грузоподъемность достигает 1 700 кг. При этом он может тянуть за собой прицеп массой 2 000 кг. Без подготовки машина может преодолевать брод глубиной 80 см. В движение бронетранспортер приводит 4,5-литровый дизельный двигатель мощностью 180 л. с. На каждые 100 км он расходует 20 литров горючего. Топливного бака емкостью 120 литров ему хватает на 600 км. Максимальная скорость БТР составляет 115 км/ч.

С момента своего появления на выставке Eurosatory 2012 года китайские "Тигры" были проданы вооружëнным силам нескольких стран, в том числе Боливии, Сомали и Таджикистану, говорится в публикации.

Как сообщало EADaily, Рамзан Кадыров накануне заявил, что власти Чечни регулярно закупают военную технику, с помощью которой бойцы спецназа "Ахмат" намного эффективнее решают поставленные перед ними задачи. Он лично проверил качество и возможности новой партии военной техники, которая включает в себя сто единиц пикапов, бронетранспортëров, бронеавтомобилей и грузовиков. Помимо высокой степени защиты экипажа, бронеавтомобили отличаются высокой управляемостью, проходимостью и удобством эксплуатации, подчеркнул чеченский лидер.

Источник - eadaily.com
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