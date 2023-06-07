Бойцы чеченского "Ахмата" усилились китайскими "Тиграми"

17:37 08.06.2023

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что российские военные получили первую партию бронетехники китайского производства, сообщает сегодня, 8 июня, специализирующийся на военной тематике портал Defence Blog.



