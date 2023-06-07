В России расширяется линейка финансовых инструментов в юанях

17:40 08.06.2023

Вклады в юанях: ставка больше, чем ноль



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Хотя китайская валюта сейчас не сулит большую доходность, стоит присмотреться к ее возможностям.



Количество крупных российских банков, предлагающих вклады в китайских юанях, опередило численность тех, кто имеет в линейке классические валютные депозиты в долларах, следует из данных сервисов по подбору банковских продуктов - "Банки.ру", "Сравни.ру" и "Финуслуги", которые изучил РБК. При этом отмечается, что хотя банки полностью не отказываются от привычных потребителям сберегательных продуктов в валюте, они при этом активно пробуют новые варианты.



В прежние времена объем торгов юанем на российском рынке традиционно был незначителен, однако весной прошлого года юань начал становиться альтернативой ранее доминировавшим доллару и евро. По месячному объему торгов в феврале 2023 года стало видно, что китайская валюта опередила американскую и европейскую в качестве самой продаваемой в России, а в марте разница стала еще более очевидной.



Российские компании, работающие с зарубежными рынками, тестируют юань в качестве расчетной валюты. Большинство россиян пока не спешат соглашаться разместить свободные средства в юанях, однако проблемы с депозитами в долларах и евро, возникшие из-за санкций, подталкивают многих к поиску новых вариантов. И хотя ставки по депозитам в юанях невысоки, с долларами и евро ситуация еще хуже - доходность по ним колеблется около нуля, а иногда и вовсе уходит в диапазон отрицательных величин.



"Сейчас в России расширяется линейка инструментов в юанях, что позволяет не только диверсифицировать активы по валютам, но и получать процентный доход, - говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. - Банки расширяют линейки вкладов в юанях, а на финансовом рынке появляются облигации, номинированные в китайской валюте".



Торговый оборот между Россией и Китаем продолжает расти, что делает юань интересным для бизнеса, создавая спрос на китайскую валюту, замечает аналитик. По его словам, при формировании валютной доли сбережений ее стоит постепенно накапливать. "Покупка валюты через определенные промежутки времени поможет снизить риски формирования валютной части сбережений на локальных максимумах их котировок по отношению к рублю", - отмечает он.



Что касается возможности привлекать заемные средства в китайской валюте, то в обзоре финансовой стабильности Банка России, опубликованном в конце мая, отмечалось, что хотя кредитование в юанях растет, удовлетворение банками спроса на долгосрочные кредиты в этой валюте ограничено недостаточным уровнем "длинного" фондирования.



"Начиная с сентября 2022 года юань стал вытеснять прочие иностранные валюты в структуре предоставляемых кредитов, но темпы кредитования в юанях пока не изменили тренд на девалютизацию - общая доля валютных кредитов в выдачах I квартала 2023 года составляла около 5%", - сообщили в ведомстве Эльвиры Набиуллиной.



Тем не менее укрепление экономических связей между Москвой и Пекином явно будет способствовать росту востребованности китайской валюты в нашей стране. По оценке CNN, в этом году торговля между РФ и КНР может достичь нового рекордного уровня, "поскольку Россия сталкивается с растущей изоляцией от Запада". При этом отмечается, что в 2022 году товарооборот между странами вырос почти на 30%, в основном благодаря покупке Китаем российских энергоресурсов. В этом году этот показатель продолжил расти - согласно данным китайской таможни, он увеличился на 41% за первые четыре месяца. Обогнав в феврале Саудовскую Аравию, Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай. Кроме того, КНР готова закупать больше сельскохозяйственной продукции в России, а китайские автомобильные концерны наращивают производство на территории РФ.



Если курс юаня к рублю в последнее время держится примерно на одном уровне, в паре юань/доллар все далеко не так стабильно. В начале июня юань упал до шестимесячного минимума по отношению к доллару, и аналитики говорят, что он может ослабнуть еще больше, поскольку инвесторы обеспокоены неустойчивым восстановлением после пандемии во второй по величине экономике мира, пишет Reuters.



Вместе с тем агентство подчеркивает, что финансовые власти КНР "имеют достаточно инструментов для предотвращения чрезмерного ослабления национальной валюты". Народный банк Китая уже заявил, что будет решительно сдерживать большие колебания обменного курса.



В США при этом по-прежнему уверены, что "рынки верят в американскую исключительность" - колонку с таким заголовком опубликовало во вторник агентство Bloomberg. "Реальность такова, что США являются предметом зависти всего мира - по крайней мере, если смотреть на них глазами инвесторов. Валюта, облигации и фондовые рынки посылают одно и то же сообщение: Америка - это то, что нужно", - утверждает ее автор, исполнительный редактор Bloomberg Opinion Роберт Берджесс. "Несмотря на откат от прошлогоднего пика, американская валюта остается на исторически сильном уровне", - подчеркивает он, призывая "не поддаваться шумихе вокруг дедолларизации".



Стоит отметить, что еще в сентябре прошлого года во время работы Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин признал, что "российской экономике в ближайшее время не грозит „юанизация" (цитата по „РИА Новости"), однако китайская валюта, по его словам, уже стала гораздо удобнее и безопаснее для расчетов, чем доллар или евро, так что есть смысл научиться эффективно с ней работать.



Михаил Макаров