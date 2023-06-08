В мире складывается Анти-Европа, - Е.Пустовойтова

19:04 08.06.2023

08.06.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



У западных журналистов вояж российского министра иностранных дел по странам Африки вызвал кривые усмешки. The Economist писал, например, что в Южной Африке целые отрасли производства определяют… мошенники. Дескать, президент Сирил Рамафоса объявил, что частный бизнес должен внести взносы в Фонд мобилизации ресурсов для найма внешних консультантов, "чтобы создать параллельную систему институтов, позволяющую работать в данный момент". Мол, в данный момент само правительство такую работу делать не может.



Американская консалтинговая компания Edelman: южноафриканцы доверяют бизнесу больше, чем правительству, СМИ или НПО. Разрыв в 40 процентных пунктов между доверием, выраженным бизнесу (62%), и доверием правительству (20%) здесь больше, чем в любой из 27 опрошенных стран Африки. И что же демонстрирует южноафриканский бизнес?



В 2019 году по меньшей мере 183 инфраструктурных проекта в Южной Африке были сорваны "строительной мафией", требовавшей взяток. Кража кабелей с Eskom, Transnet и пассажирских железных дорог только в прошлом году обошлась правительству в 50 миллиардов рандов, что равно вкладу в экономику всей винодельческой промышленности. Бывший глава предприятия электроэнергетики Eskom Андре де Рюйтер, попытавшийся искоренить взяточничество, в декабре едва не был отравлен. "Не используйте персональную кофейную кружку", – посоветовал он своему преемнику. Американские СМИ пишут, что Южная Африка становится для отмывания денег тем же, чем Кремниевая долина США для венчурного капитала...



Все эти выступления западных журналистов мало чего стоили бы, если бы не такой факт: уже нескольких лет частные фирмы Южной Африки делегируют своих сотрудников помогать государственным ведомствам управлять, выплачивая им заработную плату. Сегодня корпоративные юристы работают в прокуратуре, банкиры – в министерстве промышленности и т. д.



Казалось бы, что делать России в такой стране? Однако именно в Африке складывается анти-Европа в ответ на унижение эпохи колониализма. Недоверие к Западу там углублялось десятилетиями после победы национально-освободительных революций. Ведь Запад никогда не отказывался от своих замашек. Так, Эммануэль Макрон, признавший, что колонизация была "серьезной ошибкой", отказался приносить африканцам официальные извинения, сославшись на то, что три четверти граждан стран Африки родились по завершении колониализма, и пора перевернуть эту страницу. Однако "книгу прошлого" в Африке не перестанут читать до тех пор, пока благосостояние африканца не сравнится с благосостоянием француза.



Диктуемой под нужды неоколонизаторов повестке дня может противостоять только полицентричный мир, способный уравновесить диктат США и любого другого центра принятия решений, пытающегося что-либо "продиктовать". Отсюда и новые геополитические возможности России.



Пять дней, четыре страны, два совещания, 13 встреч на высоком уровне – это было уже третье африканское турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он посетил Кению, Бурунди, Мозамбик и Южную Африку в дополнение еще к шести странам (Ангола, Эсватини, Эритрея, Мали, Мавритания, Судан), где он побывал за последние пять месяцев.



Итог. Россия и Бурунди будут углублять военно-техническое и гуманитарное сотрудничество; на втором саммите "Россия – Африка", который пройдет в Петербурге в июле, партнеры подпишут несколько соглашений в области атомной̆ энергетики, образования, здравоохранения. В Кении глава МИД РФ провел переговоры с коллегами из Южной Африки, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бразилии и Ирана о критериях вступления новых государств в члены БРИКС. Мир меняется, и БРИКС – эффективный инструмент этих изменений. В Кейптауне в закрытом для прессы формате прошла встреча "Друзей БРИКС", в которой приняли участие главы МИД 12 государств Глобального Юга, высказавшие пожелание вступить в группу (Аргентина, Бангладеш, Венесуэла, Габон, Демократическая Республика Конго, Египет, Индонезия, Иран, Коморские Острова, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия). На встрече обсуждались перспективы создания единой валюты БРИКС, использование местных валют в торговле, вопросы энергетической безопасности, усиление контроля за вооружениями, негативное влияние санкционных мер на мировую экономику. Дружно аплодировали Лаврову на его ответ послу США в Южной Африке не лезть в чужие дела...



Мир перестраивается на глазах, и важно не только понять, где пройдет новый "железный занавес", но и сделать максимум возможного, чтобы он не отрезал от нас ту часть мира, которая устала равняться на Вашингтон. Новый "передел" затрагивает глобальные интересы Запада, и это лишний раз напоминает, что России следует быть начеку, укрепляя связи с новым кругом партнеров за пределами коллективного Запада.