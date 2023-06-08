Кыргызстан депортировал в Россию поджигателя военкомата в Свердловской области

22:08 08.06.2023

Кыргызстан депортировал в Россию активиста, устроившего более года назад поджог военкомата

08.06.23

Спецслужба Кыргызстана вывезла на родину российского активиста Алексея Рожкова, которому инкриминируют попытку поджога военкомата в Свердловской области в марте 2022 года, сообщает Telegram-канал "Зона солидарности".



Активиста депортировали в конце мая, но данный факт стал известен общественности только теперь. Рожков, в настоящее время содержащийся в ИВС города Березовского (пригород Екатеринбурга), через своего адвоката Камиля Исабекова рассказал о подробностях процедуры высылки.



По словам россиянина, еще в прошлом году сбежавшего от уголовного преследования на родине в Кыргызстан, 29 мая он продлевал временную регистрацию. На следующий день в дом, который он снимал, нагрянули сотрудники Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана и задержали иностранца.



"Сразу же забрали технику. Сказали брать с собой все свои вещи, но собраться нормально так и не дали. Привезли в отдел. В соседних помещениях часто и продолжительно были слышны крики людей, которых пытали. Мне угрожали пытками, если не буду сотрудничать", - вспоминает Рожков об "общении" с представителями ГКНБ Кыргызстана.

После допроса россиянина отвезли в аэропорт, откуда в сопровождении сотрудников спецслужбы в штатском его доставили в Россию. Рожков добавил, что в РФ его встретили "ФСБ, мешок на голову, шокер, все как обычно".



По данным российских СМИ, Рожков стал одним из первых, кто устроил поджог военкомата в знак протеста против начала СВО в Украине. Его задержали и обвинили в покушении на убийство, так как во время его акции в здании якобы находилась женщина-сторож и активист об этом знал. Однако затем статью переквалифицировали на порчу имущества и выпустили подозреваемого из СИЗО под подписку о невыезде. В конце прошлого года россиянин нелегально покинул страну, перебравшись в Кыргызстан.



Это не первый случай, когда страны Центральной Азии депортируют в Россию граждан, уголовно преследуемых на родине. Так, в декабре 2022 года Казахстан передал властям РФ бывшего офицера Федеральной службы охраны Михаила Жилина, который был против СВО и не хотел в ней участвовать. Россиянин незаконно пересек границу и намеревался получить в Казахстане статус беженца. Ему отказали в просьбе, депортировав в РФ, где на Жилина заведено дело о дезертирстве.



Также известно, что в настоящий момент в казахстанском Уральске находится мобилизованный из Калмыкии Игорь Санджиев, нелегально пересекший границу. В центральноазиатской стране его приговорили к высылке в РФ. Однако иностранец оспаривает данное решение - он подал в суд на местные власти, которые отказали ему в предоставлении статуса беженца, и ждет нового разбирательства.