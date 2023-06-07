 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.06.2023
22:34  Банки Казахстана отказывают гражданам РФ в проведении платежей: что ждет Россию, - "МК"
22:17  Русский вопрос. Кремль Путина все больше напоминает Кремль Горбачева, - А.Проханов
22:08  Кыргызстан депортировал в Россию поджигателя военкомата в Свердловской области
19:04  В мире складывается Анти-Европа, - Е.Пустовойтова
17:40  В России расширяется линейка финансовых инструментов в юанях
17:37  Бойцы чеченского "Ахмата" усилились китайскими "Тиграми"
17:33  Миражи "европейского вектора" в Центральной Азии

16:40  Президент Ш.Мирзиеев улетел с визитом в Италию
14:54  Из Астаны ушла вода. Депутаты и чиновники чешут репы
13:49  КырФеноменФемида. Экс-замМВД Асанов осужден... "без назначения наказания"
13:26  Российскую нефть для Пакистана поделили на части: первый танкер придет в воскресенье
13:09  Зачем кыргыз-студентам лекции Акаева? Смешим людей
13:07  Фермеры без воды, дороги и "город-сказка" посреди степи – интервью акима Алматинской области Султангазиева
12:30  В Токтогульском водохранилище (Кыргызстан) нечего хранить. Вода - жок!
10:52  Петр Васильевич Постников - первый переводчик Корана на русский язык, - П.Густерин
09:39  Артековские репрессии Казахстана
09:29  Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии, - Глеб Простаков
09:25  Диверсанты подорвали основание зерновой сделки. Приуныли кремлевские гешефт-махеры
09:10  По стопам Эрдогана – Иран хочет взять газовый вентиль в свои руки, - СП
08:49  Главарь ГКНБ Киргизии Ташиев "взял под личный контроль" строительство дороги в Ноокате: воруют быстрей, чем строят
08:43  Имперский акцент. Почему некоторые заявления из Москвы вызывают тревогу в Бишкеке, - 24.kg
08:37  Бездельницу на бездельника. В Казахстане поменяли вице-премьера по социалке
00:30  В Иране не "демократия", там - порядок
00:28  Рупии не уберегли бюджет России от обвала сырьевых доходов, - НГ
00:14  Тайный диалог США с Китаем стал явным, - Владимир Скосырев
00:13  Западная цивилизация уничтожает свое историческое наследие. Части 1,2,3
00:05  В турецких отелях нет мест - для русских
Среда, 07.06.2023
23:48  Каспий - на дне! В Казахстане объявили "чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба"
22:04  Президент Киргизии Жапаров прибыл в Астану на форум "Астана"
21:31  Эмир Катара уже в Казахстане. Самый дорогой любимый гость
21:08  Турецкий фактор в Закавказье: вместе с Россией к миру или с Западом к войне
20:57  Иран и его антиамериканская морская коалиция в Индийском океане. США встревожены....
16:47  Гафур Шерматов: "Таджики будут сожалеть, что стерли с лица земли наследие 20 века"
16:45  Европа получила непредсказуемый рынок газа
16:43  Связь и Интернет в Таджикистане снова подорожают?
16:40  Как в Киргизии разоблачили госпереворот
16:37  Кто взорвал Каховскую ГЭС? - Стивен Брайен
16:29  "Умный" город на Иссык-Куле. КырВласти все изобретательнее в стремлении надуть лохов-инвесторов
16:27  Дайте воду, ироды! Возмущенные бишкекчане высыпали на улицы
16:26  Кто мы, где мы? Международное позиционирование Казахстана, - А.Чеботарев
16:24  Туризм по-казахстански: разбредаемся, - Алма Бектенова
14:28  В Россию ездить нельзя. Минпрос Казахстана наказал учительницу, свозившую детей в Крым.
12:38  Курс турецкой лиры провалился до исторического минимума - 23,2743 лиры за доллар США
12:34  Иран, РФ, Туркмения и Катар собирается создать газовый хаб в Персидском заливе
12:25  Двух Таш-Кумырских депутатов (Киргизия) задержали за взятки
12:18  Пол Бишкека сидит без воды
11:16  Новая казахстанская биржа ITS не будет работать с российскими брокерами и бумагами
10:13  США грозят покарать Турцию за неповиновение, - An Nahar
09:47  Politico: Победа пророссийских сил в Австрии и Словакии вполне реальна и угрожает ЕС развалом
09:42  Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок
09:39  Эр-Рияд добивается от Вашингтона ядерных преференций, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Банки Казахстана отказывают гражданам РФ в проведении платежей: что ждет Россию, - "МК"
22:34 08.06.2023

Астана разворачивается лицом к Европе и Китаю

Некоторые финансовые организации Республики Казахстан перестали принимать платежи в рублях. Как утверждают участники рынка, в соседнюю страну, как и в Армению, недавно высадился американский "финансовый десант", целью которого как раз было ограничить хождение рублей в республике. При этом в местном Минфине заявили, что никаких официальных поручений банкам по ограничению платежей в российской валюте не давали. Что происходит в торговых отношениях между давними партнерами на самом деле, разбирался "МК".

Астана разворачивается лицом к Европе и Китаю

После того, как весной прошлого года против нашей страны было введено рекордное количество санкций, надежда на помощь в их преодолении у народа и правительства была связана с соседями по СНГ. И она оправдалась. Большая часть "санкционки" в Россию завозится через Казахстан, Армению, Белоруссию и другие дружественные соседние республики. Но хитрость эту быстро заметили в недружественных странах и начали предпринимать попытки перекрыть соседям прибыльную для них торговлю с Россией любыми способами. Наиболее агрессивную позицию заняли США. Они не просто пригрозили всем посредникам вторичными санкциями, но и в ходе официальных визитов фактически прямо стали давать "ценные указания" по блокировке российских платежей.

Особенно ярко это проявилось после визита в Астану в феврале текущего года госсекретаря США Энтони Блинкена. В отношениях между Россией и Казахстаном сразу после этого начал ощущаться легкий холодок, который рискует со временем превратиться в заморозки. В частности, в Казахстане с 1 апреля ввели онлайн-систему отслеживания товаров, поставляемых в страну для последующего реэкспорта, что сильно затруднит для России ввоз санкционных товаров. И вот в июне появилась информация о том, что некоторые казахстанские банки стали отказывать в приеме рублевых платежей. Правда, при этом в казахском Минфине успокаивают, заявляя, что никаких поручений банкам о том, как им строить отношения с российскими клиентами, не давали, а все, что они делают – самостоятельное решение хозяйствующих субъектов. "В целом есть такое понятие, как KYC (с англ. "Know your customer", - Н.Т.) - "знай своего клиента", - напомнил глава финансового ведомства Ерулан Жамаубаев. - Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами или другими, - это непосредственно работа самих банков".

Ну а раз регулятор такие вопросы разрешил решать "на местах", то сами финорганизации просто в рамках "управления рисками" могут и дальше перестраховываться и отходить все дальше от российского рынка.

Насколько важны для казахских банков их российские компании и вообще отношения с нашей страной - вопрос неоднозначный. Опрошенные "МК" эксперты не пришли к единому мнению на этот счет. Так, по словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили, в течение последнего года Казахстан стал важнейшим торговым партнером России. По итогам 2022 года стоимостная оценка экспортно-импортных операций превысила $26 млрд. Однако сейчас США и ЕС усиливают контроль за соблюдением санкционного режима и со стороны дружественных России стран. Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Армения могут попасть под действие нового механизма ЕС в борьбе с параллельным импортом.

Пока речь не идет о тотальном запрете и отдельные платежные операции казахскими банками осуществляются. Хотя они стараются минимизировать собственные риски попасть под санкции. "Под особым контролем платежи от российских компаний, поставляющих из Казахстана посредством параллельного импорта компьютерные чипы и элементы интегрированных электронных систем, которые могут использоваться для производства оборудования и техники для нужд обороны и безопасности России", - отметила эксперт.

Оснований считать, что давления на частный, в том числе, банковский сектор Казахстана не оказывается со стороны США, нет: соответствующие заявления представителями американской власти уже были сделаны. Вопрос состоит в масштабе такого давления, но ответить на него можно лишь путем оценки имманентного эффекта, то есть в показателях импорта и экспорта по истечении определенного времени. Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов напоминает, что, согласно официальным данным Бюро национальной статистики Казахстана, в общем объеме внешнеторгового оборота республики Россия занимает целых 92,4% (данные по состоянию на январь-март 2023 года). Таким образом, по динамике этого показателя можно будет оценить масштаб влияния санкционного давления на казахские банки.

Говоря о том, каковы перспективные последствия такой политики для казахской экономики, можно отметить, что, по заявлениям официальных представителей республики, Казахстан в целом пытается освоить курс "отвязывания" от России, то есть республика волей-неволей должна будет искать иные пути экспорта и извлечения прибыли. Для России, в свою очередь, это также означает необходимость искать новых партнеров, поскольку, "отвязывание" Казахстана может ударить, в первую очередь, по параллельному импорту, считает эксперт.

Более сложным является вопрос судьбы клиентов казахских банков-физических лиц, ведь санкционное давление преследует цель затормозить экономику - в этот план не вписывается причинение сопутствующего ущерба гражданам. Таким образом, возможное усиление западного давления на Казахстан может привести к увеличению сроков поставки товаров (из-за удлинения логистических цепочек) и повышению цен на них, полагает Кузнецов.

Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в первом квартале 2023 года Россия оставалась наиболее крупным торговым партнером Казахстана, товарооборот составил $6,1 млрд - 18,7% от совокупного товарооборота Астаны. Китай – на втором месте: $5,9 млрд (18,1%). Однако уже во втором квартале Китай может опередить Россию: товарооборот с Россией вырос за год на 10,1%, а с Китаем на 28,3%.

Кроме того, европейские страны в совокупности существенно опережают Россию по товарообороту с Казахстаном: в первом квартале 2023 года товарооборот с ними составил $10,9 млрд (33,4%).

Поэтому у Казахстана есть свобода маневра: товарооборот с Россией может быть вытеснен товарооборотом с Китаем и ЕС. Для Казахстана торговые отношения с Европой более значимы, чем с Россией, и поэтому наш восточный партнер вынужден чутко реагировать на "увещевания" США и Запада в целом. Примером проявления такой "чуткости" стал отказ Казахстана нарушать финансовые санкции, результатом чего стал уход самого большого госбанка России из Казахстана, напомнил эксперт.

Наталия Трушина

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686252840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным Секретарем ОБСЕ
- Мажилис обсудил отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета
- Алихан Смаилов встретился с главой миссии МВФ в РК
- Законопроекты об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, а также о возврате незаконно приобретенных активов прошли первое чтение
- Алихан Смаилов принял участие в заседании ЕМПС в Сочи
- Генеральный директор ЮНЕСКО посетила Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
- Позиция фракции демократической партии "Ак жол" по Отчету Правительства об исполнении бюджета за 2022 год
- Роман Скляр принял участие в заседании Международного Фонда спасения Арала в Таджикистане
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  