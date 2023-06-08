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Русофобы против русофобов. В Польше разгорается яростная политическая борьба, - В.Бурт
22:52 08.06.2023

Валерий Бурт
08.06.2023

И здесь ищут "агентов Кремля". Судя по высказываниям местных политиков, они окопались везде – в действующей власти, среди отставных министров и депутатов сейма. Самое забавное, что в симпатиях к Кремлю обвиняют даже президента Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого, которые постоянно мечут в адрес России громы и молнии.

В первую очередь представителей власти обвиняют в предательстве национальных интересов. На недавней демонстрации оппозиции, собравшей, по некоторым данным, до полумиллиона человек (такого не было с 1989 года!), ее участники не только выкрикивали в их адрес грубые ругательства, но и призывали к немедленному их свержению. Самым распространенным плакатом на марше "ненависти", как окрестили его местные СМИ, было изображение президента Польши за решеткой с надписями "Марионетка" и "Под государственный трибунал!".

Манифестантов вывел на улицы лидер главной оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа", бывший премьер-министр Дональд Туск. Ныне он – главный враг действующий власти. Впрочем, та отвечает ему взаимностью. В конце мая решением президента и сейма была создана специальная комиссия для расследования "российского влияния на польскую политику" в период с 2007-го по 2022-й гг. Это был явный намек на Туска, занимавшего государственный пост в тот период.

В истории уже было нечто подобное – в США в течение сорока с лишним лет работала Комиссия по расследованию неамериканской деятельности для борьбы с "подрывной и антиамериканской пропагандой, проще говоря, с "красной угрозой".

В политических прегрешениях подозревались актер Чарли Чаплин, певец Поль Робсон, писатель Бертольд Брехт и другие известные люди, в том числе деятели Голливуда.

В "охоте на ведьм" в ХХ веке использовались различные методы, в том числе откровенно грязные, такие, как наветы, доносы, подлоги. Дело доходило до откровенного бреда – в "коммунистических симпатиях" обвиняли даже сторонников идеи общественного здравоохранения, которые призывали… к вакцинации детей и очистке воды.

То, что прошлая деятельность Туска будет подвергнута обструкции, не вызывает сомнений. Тем более что выводы комиссии направят в Конституционный суд, который контролирует правящая партия с говорящим названием – "Право и справедливость". В ней состоит вся верхушка власти.

Цель преследования Туска и его сторонников лежит на поверхности. Он вызывает острую неприязнь власти, как главный конкурент, и его жаждут снять с парламентских выборов, которые состоятся осенью.

Можно подумать, что "верхи" Польши, ведущие непримиримую антироссийскую политику борются с конкурентами, которые исповедуют иные взгляды. Ничуть не бывало – Туск, как и Дуда, Моравецкий и иже с ними, мягко говоря, не испытывают симпатий к нашей стране.

Будучи главой Евросовета, он заявлял, что Россия – "стратегическая проблема" для ЕС, называл политику Кремля "агрессивной" и призывал страны союза ввести санкции в отношении Москвы. Его даже прозвали маньяком за беспрестанные антироссийские заявления. Парадокс, но сейчас его тоже подозревают в симпатии к России.

Проще говоря, русофобы в Польше сегодня сражаются с русофобами и называют друг друга "агентами Кремля". А все потому, что внешняя и внутренняя политика страны зашла в тупик, и необходимо найти виновных.

В этой яростной подковерной борьбе Дуда и его соратники могут проиграть. В этом уверен Туск, который пообещал своим сторонникам "победу и расплату за зло, исправление несправедливости по отношению к людям и примирение между поляками". Он анонсировал новые, еще более масштабные протестные акции, на которых будут выдвинуты требования к властям. Может быть, даже ультиматум.

Уверенность в успехе Туска основана не на пустом месте – на демонстрации лидера партии "Гражданская платформа" поддержали многие оппозиционеры , в частности, Шимон Головня, Влодзимеж Чажастый и лидер "Польской народной партии" Владислав Косиняк-Камыш. Да и среди простого люда у него немало сторонников.

Действия власти осуждают и известные польские политики. К ним, в частности, относится старый бунтарь Лех Валенса, которого называют "польским электриком, победившим коммунизм". В интервью изданию Onet он предположил, что в результате всех распрей в стране может разразиться гражданская война. Про Дуду он сказал, что "у него нет выбора, потому что тот прекрасно знает, что будет привлечен к ответственности. Именно поэтому предпринимает попытки отодвинуть этот момент".

Валенса также допустил, что будущие парламентские выборы будут сфальсифицированы или их могут отложить на неопределенный срок по разным причинам: "Понимая, что проигрывают, они (представители нынешней власти – В.Б.) будут действовать так, чтобы потянуть время и не угодить в тюрьму раньше".

Сам Валенса не собирается участвовать в выборах – главным образом, из-за солидного возраста и накопившихся проблем со здоровьем, но обещал поддержать Туска, которого считает политиком, способным исправить ситуацию в стране.

Кстати, Валенса тоже считает, что в верхних эшелонах власти есть пророссийски настроенные политики. Одного из них он назвал. Это – бывший министр национальной обороны Антоний Мацеревич, у которого, по словам бывшего президента Польши, "были и есть хорошие связи с Россией".

Но и это странность! Мацеревич считается одним из самых ярых противников политики Кремля. В свое время он объявлял тех, кто критикует Польшу за дефицит демократии, "орудием Путина". Может быть, политик так искусно маскируется?

Остается добавить, что поляков куда больше, чем международные вопросы волнуют сегодня внутренние проблемы. В "Индексе избирательных приоритетов" 43,3% населения интересуются вопросами инфляции, 34,6% – сокращением очередей к врачам, 31,7% – улучшением доступа к эскулапам – узким специалистам. 26,15% хотят снижения цен на лекарства и только 9,1% поляков озабочены проблемами армии.

Выходит, поляки по большому счету довольно аполитичная нация, и их принцип – "моя хата с краю". Кто-то, конечно, все-таки интересуется, что происходит в/на Украине и размышляет о роли России и западных стран в нынешних событиях. Но таких, судя по всему, не так уж и много.

Хочется верить, что и откровенных ненавистников России, за исключением ярых националистов, в Польше не так уж много, как принято думать. Кстати, на протестной акции в Варшаве не было замечено антироссийских лозунгов. Русофобия – прерогатива исключительно польских властей, ее они холят и лелеют. Это старый, хотя и изрядно проржавевший инструмент их политики.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686253920


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