Рассосется ли латинизация: зачем в Казахстане экспериментируют над людьми? - В.Щекунских

00:05 09.06.2023

РАССОСЕТСЯ ЛИ ЛАТИНИЗАЦИЯ: ЗАЧЕМ В КАЗАХСТАНЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ НАД ЛЮДЬМИ?

История с новым казахстанским алфавитом регулярно всплывает в новостях. Запущенный экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым процесс не останавливается, хоть и не набирает обороты. Теперь в процесс латинизации пытаются вовлечь и другие республики.



Недавно в Астане состоялось первое заседание комиссии по общему алфавиту тюркского мира, где обсуждался переход на казахскую латиницу.



А киргизский Жогорку Кенеш (республиканский парламент. - Прим. Ia-centr.ru) тем временем принял закон "О языке", направленный на усиление роли киргизского в стране. При подготовке законопроекта поднимались вопросы реформы алфавита, в том числе речь шла и о введении латинской графики. Однако на данном этапе законотворческие порывы ограничились тем, что госслужащих обязали знать госязык. Да и президент Садыр Жапаров высказался против такого подхода.



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Как Назарабаев тюрков объединял



Несмотря на то, что в современной истории инициатива тюркской интеграции считается продуктом креатива покойного Тургута Озала (идеи авантюриста Энвера-паши не в счет), Нурсултан Назарбаев перетянул одеяло на себя. Пропаганда утверждает, что создание аналога ЮНЕСКО Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) была идеей президента Казахстана.



Договор о создании этой структуры был подписан в Алма-Ате в 1993 году. Это самый долгоживущий проект в рамках тюркской интеграции.



При этом именно казахстанский лидер стал инициатором и идеологом собирания тюркских народов.



И если в самом Казахстане от пожизненных постов и статусов Елбасы постепенно избавляют, то в Организации тюркских государств он остается почетным председателем, по предложению главы Турции Реджепа Эрдогана.



"Нурсултан Назарбаев - архитектор тюркской интеграции" - это тема мероприятия, прошедшего уже после ухода на пенсию Назарбаева (но и до январских событий 2022 года). В конце 2021 года в Туркестане Международная конференция "Модель Назарбаева": курс на интеграцию тюркского мира".



Сам Назарбаев может наслаждаться заслуженным отдыхом (в июле ему исполнится 83), но то ли у него, то ли у его окружения велика сила инерции. Раз или два в год в Европе и в США проходят мероприятия, направленные на то, чтобы напомнить о заслугах первого президента Казахстана. По его инициативе создан Альянс лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия (ГАЛ). Год назад эта структура объединила ряд политиков и экспертов высокого уровня в Группу стратегического планирования.



Если вернуться к тюркской теме, то остаться в истории автором цивилизационного проекта - привлекательная цель. Лучше, чем просто автором "Старого Казахстана". Вряд ли какие-то значимые интеграционные шаги будут сделаны в ближайшие годы, так что при жизни Нурсултана Абишевича триумфа может и не случиться. Но чистый символизм и подхалимаж можно допустить и представить, как его публично поднимают на белой кошме - чем не хан?



Еще один символ все эти годы был за кадром. Утверждается, что флаг Тюркского совета (предшественник ОТГ. - Прим. Ia-centr.ru) вобрал в себя символику Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Турции. Но выглядит как цитата из истории девяностолетней давности - знамя Восточного Туркестана, которое используется национально-освободительными движениями уйгуров по сей день. Была ли необходимость в 2012 году этим намеком уколоть Китай или привлечь десятки миллионов представителей этого народа в качестве поддержки - неизвестно.



Латинизация в Казахстане - что не так с инициативой?



В плане подготовки почвы к переходу Казахстана на латиницу назарбаевскую администрацию можно поздравить. Сначала были предложены настолько неудобоваримые проекты, что окончательный будет принят на ура.



Судя по всему, окончательный проект - аналог казахской кириллицы, со всего одним специальным знаком, который сопоставляется с твердой "Н". Плюс буквы с умлаутом и макроном. Если поменять местами "y" и "i", то можно говорить о близости такого алфавита к турецкому образца 1928 года и азербайджанскому, введенному с 1992 года. С узбекской латиницей, которую вводят с 1993 года, есть отличия из-за присутствия в ней апострофов, твердого знака, дифтонгов. В общем, там пока нет стабильного латинского алфавита - еще экспериментируют.



В Казахстане тоже экспериментируют. Разумеется, за счет налогоплательщиков. 27 октября 2017 года президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латинскую графику. Тысячи бюджетников в организованных в стране Центрах обучения языкам проходили курсы латинской графики. Спрашивается, какой графики? Которую по сей день не приняли?



Недавно в Концепции развития языковой политики в Казахстане на 2023–2029 годы разработчики документа сообщили, что за последние три года велась подготовка словарей, справочников и рукописей, изданных на основе латинографического алфавита.



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В последние годы в Казахстане появились вывески, которые вызвали неоднозначную реакцию - прочесть их было практически невозможно. На этот счет президент Касым-Жомарт Токаев высказался на заседании совета по технологиям:



"Это не казахский язык, это тексты, чуждые природе нашего языка. Поэтому данную работу следует продолжить под руководством Академии наук. Важно все тщательно взвесить, здесь нельзя допускать спешки. Мы не имеем права повторять ошибки. Приведу один пример. В кириллице во многих словах есть буква "ы". Например, в слове "ырымшыл" три буквы "ы". Теперь эти буквы автоматически будут писать как "игрек". Таким образом, в этом слове будет сразу три игрека. Это действительно будет казахский язык? Кто его поймет?".



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Зачем этот эксперимент над людьми? Что он принесет тем, кто его затеял, и тем, кто его двигает? Ответ на поверхности.



Благодаря такому подходу возможно формирование совершенно нового поколения граждан, ментально отличающегося от предыдущих поколений. И управлять новыми людьми с новой кодификацией знаний, возможно, будет удобно.



Первый вопрос, который возникает, - это что делать со столетним запасом знаний, напечатанных на казахской кириллице? Спустя какое-то время следующим поколениям будет сложно продраться сквозь путаницу этих знаков, как носителям русского языка сложно читать дореформенные тексты и тем более - церковнославянские.



В Национальной библиотеке Казахстана сегодня насчитывается 114 тысяч описаний объектов хранения на казахском языке. Это очень мало, притом что общий фонд хранения - более 7 млн единиц. В Фонде национальной литературы Научной библиотеки хранятся более 120 тысяч единиц различных изданий на казахском языке по всем научным тематикам, в том числе все художественные и научные книги, изданные с 1930 года.



В 2021 году общий фонд библиотек Казахстана составил более 28,5 млн единиц на казахском языке из 73,9 млн. Учитывался фонд 3894 библиотек.



Таким образом, база знаний не настолько огромна, и ее частичный перевод можно было бы осилить за пару десятилетий. Но зачем, если кириллица за сто лет себя оправдала?



Утверждения о том, что владеющие тюркской латиницей будут ближе к другим цивилизациям, пишущим и читающим на романских языках - ложь. Что даст похожесть алфавитов, если языки на самом деле разные? Общими остались, наверное, около двухсот слов. А дальше придется перелопачивать словари...



Объединить сотни миллионов тюркоязычных землян - задача невыполнимая.



Если говорить о союзе 5-6 государств, то каков должен быть интеграционный стимул его участников? Что им может предложить ОТГ - пока непонятно.



На данный момент из-за проблем в экономике Турция себе цивилизационный проект позволить не может. Казахстан для роли интегратора не подходит - маловат по числу населения. Для Узбекистана, как регионального конкурента Казахстана, данный проект может быть чужим в силу его назарбаевского происхождения.



Впрочем, тут возникает любопытная перспектива. Процесс уже пару десятилетий не затухает, получил свою инерцию. Значит, если он вдруг не понадобится Нурсултану Абишевичу, то подтянуть под себя его может и Анкара, и Ташкент, и Астана, и Москва, и Пекин. И тут уже не важна риторика о том, что отказ от кириллицы - это как повернуться спиной к России.



Если не нравится процесс, то надо предпринять усилия по обращению его в свою пользу.



Вяч. Щекунских

8.06.23