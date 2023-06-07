Какой опыт Китая нужен России, чтобы развиваться такими же темпами

00:09 09.06.2023 И что имел в виду глава Минэкономразвития



Михаил Морозов

обозреватель газеты "Труд"



Глава Минэкономразвития Максим Решетников неожиданно заявил, что Россия в последние годы учитывает опыт Китая в управлении экономикой. Так ли это?



По словам министра, китайский стиль подразумевает планирование на более длительную перспективу, например, до 2045 года. Решетников, правда, оговорился, что в условиях нынешней турбулентности возможны отклонения от цели, но разворот на Восток - устойчивый тренд, который можно рассматривать долгосрочно.



Кроме того, Решетников впечатлен мониторингом потребительского спроса, который использует Пекин. Как только граждане начинают меньше тратить, это компенсирует государство. Такую практику тоже следовало бы перенять, заключил министр.



Заявление Решетникова по просьбе журналистов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Опыт долгосрочного планирования был и у СССР. Но, безусловно, этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и особенностям нашей страны. Опыт страны [Китая - „СП"], которая на протяжении не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире и является по многим показателям уже лидирующим государством в мире в области экономики, этот опыт заслуживает самого глубокого и пристального изучения".



Что касается изучения (в том числе научного) опыта Китая, то даже с этим у нас большие проблемы. Как в советское время, так и в новой России этот процесс был политизирован. Когда Китай приступил к реформам в 1978 г. и допустил в экономике элементы рынка, в нашей стране царствовал догматический социализм и никакой свободный рынок даже не рассматривался. Китайские коммунисты с их "экспериментами" тут же были признаны ревизионистами. То, что внедрял архитектор китайских реформ Дэн Сяопин, считалось отступлением от основополагающих принципов социалистического хозяйства и марксистко-ленинской теории.



Знаю об этом не из учебников, а прочувствовал на себе. Когда в 1982 г. пытался в Институте стран Азии и Африки при МГУ защитить диплом по теме "Зоны свободной торговли и совместные предприятия в Китае", я встретил отторжение со стороны руководства Института и соответствующей кафедры. И это вполне понятно: так же, как в СССР не было секса, не могло быть и элементов рынка. Но поскольку материал мной уже был собран (и немалый) и просто так отделаться от меня оказалось невозможно, мне выдвинули условие: допустят до защиты диплома, только если я наведу критику на китайских товарищей с позиций марксизма-ленинизма. Возможно, кое-кто в китаистике или около нее уже понял, что эти самые "элементы рынка", который внедрял Китай, позволят ему подняться из тяжелейшего кризиса, в котором он находился после экспериментов "большого скачка" и "культурной революции" и стать крупнейшей экономикой мира.



А принципиальный подход китайских коммунистов заключался в том, что они решили не ломать политическую систему, чем занялся у нас Горбачев, а начать с планомерной реформы экономики. Именно поэтому, пообщавшись в 1989 г. с автором нашей перестройки архитектор китайских реформ Дэн Сяопин в узком кругу назвал Горбачева идиотом. Учитывая катастрофические последствия для нашей страны деятельности Михаила Сергеевича (которые мы переживаем до сих пор, в том числе на Украине), это довольно мягкий эпитет. Видимо, Дэн Сяопин быстро понял, что советский лидер ведет страну к развалу.



Тогда ни Горбачев, ни его советники-соратники даже не задумались над тем, чтобы не изобретать велосипед реформ, а просто взглянуть непредвзято на опыт наших соседей, который был уже виден невооруженным глазом к началу "перестройки" в 1985 году. Для оправдания Горбачева и его последователей уже в российской власти был изобретен миф о том, что экономика СССР и страна в целом якобы не подлежали реформированию и поэтому их надо было уничтожить. По меткому выражению выдающегося ученого и политолога Зиновьева "метили в коммунизм, а ударили по России". Этот миф опровергнуть очень просто: Китай находился в куда более сложном положении (не будем в очередной раз приводить известные цифры). Но реформы по правильному пути не только вывели его из кризиса, но и позволили через всего лишь 40 лет стать первой экономикой мира.



В 90-е годы младореформаторы как огня боялись даже простого упоминания опыта КНР. Писать и говорить о нем было небезопасно. А почему? Да потому, что другое принципиальное различие реформ заключалось в том, что в Китае не проводилась приватизация, в то время, как в России самые жирные куски общенародной собственности были отданы "своим людям" посредством мошеннических залоговых аукционов и других темных схем. В результате чего появились "олигархи", а немалая часть производственного потенциала была разрушена и деградировала. В Китае тоже есть очень богатые люди, гораздо богаче наших, но их капиталы и глобальные компании, как правило, созданы с нуля. Они ничего ни у кого не отнимали. А государство лишь создавало условия для их развития. Наиболее яркий и близкий нам пример: группа "Алибаба" и ее основатель Джек Ма, империя которого родилась в маленькой однокомнатной квартирке в городе Ханьчжоу. Но недавний опыт этого человека и его детища наглядно свидетельствуют о том, что такие люди находятся под контролем власти. Стоило Джеку Ма сделать шаги, которые расходятся с интересами Китая в целом, как он тут же впал в немилость, был вынужден отказаться от своих затей (масштабной продажи акций его компаний на глобальном рынке) и уйти в тень.



Но нельзя сказать, что в последние годы и даже десятилетия в России не применялся опыт Китая. Самый яркий пример - попытка создания специальных экономических зон с особым экономическим и юридическим режимом, куда бы привлекались большие капиталы. Но, к сожалению, эти попытки у нас с треском провались, и даже структура, отвечавшая за эту работу, была ликвидирована. То, что позволило Китаю привлечь триллионы долларов инвестиций и поднять всю экономику страны, у нас обернулось пшиком.



В последние годы в России государство немалые средства выделяет на развитие инфраструктуры, что положительно влияет на развитие экономики. Но объемы этих средств несопоставимы с теми, что выделял и выделяет Китай. Создание уникальной в мире по технологичности и протяженности сети высокоскоростных дорог внесло огромный вклад в экономическое развитие. То же можно сказать и об авиационном транспорте. В Китае реализуется план, согласно которому любой житель страны смог бы за час добраться до высокоскоростной железной дороги или аэропорта и уже через несколько часов оказаться в другом конце страны.



Огромные средства китайское государство вкладывает в исследования и научно-технические разработки, стимулирует к этому частный бизнес. В результате наши соседи с нуля создали высокотехнологичные отрасли промышленности, в частности самую передовую автомобильную индустрию, а также самолетостроение. Наши ученики давно превзошли учителей (СССР) во многих сферах промышленного развития.



Действительно, сильной стороной Китая является среднесрочное и долгосрочное планирование. У нас оно тоже применяется (взять хотя бы программу 2020, которая не была выполнена). Но в отличие от России эти планы в Китае жестко реализуются.



Однако есть много того из опыта Китая, что нами не применяется. Прежде всего, там помнят, что высокий покупательский спрос населения сам по себе является драйвером развития экономики. Поэтому в Китае на первом месте повышение уровня жизни народа. Кстати, то обстоятельство, что выгоды от реформ получают все слои населения, является залогом успеха преобразований, стабильности страны и одновременно заслугой руководства КНР. Китай реализовал план избавления от бедности по меркам ООН. Для этого там создаются условия для заработка в самых отдаленных уголках страны. Часть сельского малоимущего населения за счет государства переселяется в город, где для них создаются рабочие места. В результате этих мер, а также общего развития экономики средняя заработная плата в КНР в 2015-2016 годах превысила аналогичный показатель в России. В последние годы компартия Китая взяла курс на ограничение доходов самых зажиточных слоев и перераспределения их в пользу малообеспеченных. Стремительно развивается в Китае система здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения.



Социальная справедливость обеспечивается и за счет жесточайшей борьбы с коррупцией, аналогов которой нет в мире. Согласно стратегии "Бить тигров и мух" коррупционеры всех мастей, невзирая на должности и заслуги подвергаются преследованиям и наказаниям вплоть до пожизненного срока заключения и расстрела. Много лет Китай проводит операцию "Небесная сеть", которая направлена на поиск за рубежом и возвращение в страну вместе с их капиталами беглых казнокрадов. Причем, ни одна страна в мире не может воспрепятствовать Китаю и отвергнуть его требования о возврате преступников.



Это, а также много другого полезного могла бы взять Россия из опыта КНР, страны, успешно строящей самую мощную и самую высокотехнологичную экономику мира. Конечно, для этого надо детально и непредвзято изучать этот опыт, а китаеведение должно играть в России куда более заметную роль, чем сейчас. Источник - СвободнаяПресса

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