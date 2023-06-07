Что ищут в казахстанских степях сталкеры со всего мира

01:45 09.06.2023

Любителей пошастать по заброшенным зданиям хватало во все времена, но особую популярность это развлечение обрело после выхода компьютерной игры "S.T.A.L.K.E.R.". Актюбинская область тоже может похвастать интересными локациями для техносталкеров.



Миссия "Бомжеубежище"



Так как "зоной отчуждения" может похвастать далеко не каждый город, то для экскурсий заядлые геймеры выбирали заброшки в промзонах. Там они и делали селфи на фоне руин, добывали то, что уцелело после набегов охотников за цветметом. Особым шиком считалось найти противогаз, коробочку от индивидуальной аптечки и советские плакаты по технике безопасности. Естественно, подобные места нравились не только романтикам, но и бомжам, оставлявшим там горы мусора, поэтому малолетних охотников за приключениями на сталкерскую пятую точку заядлые игроки презрительно прозвали "свалкерами". Впрочем, любители заброшек не лишены самоиронии, да и слово оказалось таким емким, что поклонники технотуризма сами стали себя так называть.



В Актобе свалкеры полюбили старый хлебокомбинат, что на "Сельмаше", руины промзоны и особенно старый элеватор.



Впрочем, кто из подростков забрался туда под влиянием любимой игры, а кто просто, чтобы попить пивка, прогуливая уроки, определить трудно.



К подобным объектам проехать не составляет проблемы, поэтому у истинных свалкеров такое развлечение не котируется. Тем более опасности, кроме сторожа и пары бомжей, там нет. Истинному техносталкеру подавай спартанские условия и побеги от вооруженной охраны.



Ленин умер, но его карагач живет



Вылазка свалкера начинается с изучения спутниковых снимков окрестностей родного города на Google Map, правда, для абсолютного большинства на этом все и заканчивается. В отличие от простых карт снимки регулярно обновляются, и от объектива спутника не может скрыться то, о чем умолчали топографы. Так что, не вставая из-за компьютера, в окрестностях родного города можно отыскать немало любопытных мест.



Года 2 назад шуму наделали идеально ровные круги на полях всего в 20 километрах от города.



Такие можно найти под Мартуком, в Каргалинском районе и еще паре мест. Но разгадка этой тайны более чем прозаична. Следы оставили не торсионные поля инопланетных летающих тарелок, а банальная система капельного орошения, которую сейчас внедряют многие продвинутые фермеры.



Однако, если потратить время на изучение снимков со спутника, в окрестностях Актобе можно отыскать немало интересного. Например, кроваво-красное озеро в паре сотен километров от Байганинского района. Явление это сезонное и недолгое: вода покраснела от водорослей из-за засушливого лета, но кровавая гладь выглядит со спутника зловеще. Как и гигантские пентаграммы в степи. К Люциферу это творчество отношения не имеет. Пионеры в лагерях всего лишь выкладывали из камней советские коммунистические звездочки, потому что ужастиков в счастливом социалистическом детстве не было. Кроме разве что Бабы-яги с Кощеем из сказок для самых маленьких.



Призраки коммунизма водятся и на границе с РФ. Там деревья высажены в виде надписи "Ленину 100 лет". Нетрудно подсчитать, что саженцы появились тут в 1970 году.



Карты штаба. Три колоды



Более продвинутые и платежеспособные техносталкеры предпочитают искать места на картах Генштаба СССР. После развала Советского Союза прежде секретные документы превратились в макулатуру и оказались на помойке, где их подобрали и старательно оцифровали предприимчивые граждане. Копии карт в хорошем качестве нетрудно отыскать в Интернете, и стоят они недорого: от 2 до 10 тысяч тенге, в зависимости от свежести. Совсем древние можно вообще скачать бесплатно. Кроме свалкеров, карты покупают охотники, любители пешего туризма и даже фермеры. В отличие от обычных, на военных картах тщательно прорисован каждый овражек.



Большинство строго засекреченных в СССР объектов заброшены и не являются военной тайной, но обычный транспорт к ним не ходит, а пробраться пешком туда очень трудно.



Так что свалкер, желающий их посетить, должен иметь надежный автомобиль или хотя бы мотоцикл. Неплохо обзавестись походной экипировкой – не исключено, что ночевать придется в степи.



В Казахстане у свалкеров особой популярностью пользуются Семипалатинский полигон, дно Аральского моря, окрестности Байконура и заброшенная лаборатория по разработке бактериологического оружия на острове Барса-Кельмес на Арале. Сюда съезжаются техносталкеры со всего мира.



Актюбинской области тоже есть что показать свалкерам. Городок Эмба-5 стал облегченной версией Припяти для тех, кто не может добраться в Незалежную, а совсем безбашенные едут к ракетной шахте под Богословкой. Сооружение это грандиозное, но и 40 лет спустя тут можно хватануть неслабую дозу радиации или надышаться токсичными испарениями.



Из актюбинских достопримечательностей для свалкеров неплохо выглядит лишь ракетная шахта



Езжай туда – не знаю куда



Техносталкинг давно уже превратился в вид спорта, и, как в любых состязаниях, тут есть любительский уровень и настоящие мастера. Ведь одно дело – смотаться в Эмбу-5 на дедушкином уазике, а совсем другое – пробираться к заброшке неделю через непролазные болота, дебри тайги и безводные степи.



Высший уровень таких путешествий – игра "Геоэкшн". Справедливости ради нужно отметить, что играют в нее не только свалкеры, но и любители природных красот и редких архитектурных достопримечательностей, спрятанных вдалеке от цивилизации. Главное условие – чтобы к нужному месту было тяжело добраться.



Правила игры просты: игрок пробирается в дебри, оставляет в приметном месте контейнер с блокнотом и мелочевкой (например, брелоками и игрушками из "Киндер-сюрприза") и выкладывает координаты "сокровищ" на сайт. Следующий участник должен добраться к этому месту, забрать игрушки в качестве трофея и положить свои. Нельзя брать только блокнотик, туда записываются дата посещения и имя очередного участника.



Безделушки необходимы в качестве доказательства, что игрок и правда там был, а не колотит понты на сайте. Ведь содержимое контейнера известно лишь тому, кто этот контейнер спрятал, поэтому фото трофеев считается победой.



Бегемотик из Мугоджар



Играть в "Геоэкшн" может только небедный техносталкер. Добраться до большинства мест по голой степи можно лишь на внедорожнике, а шиком считается не искать контейнер в своем регионе, а поехать за ним в другую страну, следовательно, угробить две недели на поиск бегемотика из "Киндера" простой обыватель вряд ли сможет. К тому же для поиска "клада" необходим очень точный навигатор, способный найти посреди степи участок в десяток квадратных сантиметров. Смартфон с этой задачей не справится, поэтому придется купить дорогущий гаджет. Цены на такой начинаются от 120 000 тенге, и это за китайскую подделку, которая крякнет в самый неподходящий момент.



В нашей области для игры "Геоэкшн" подходящими считаются Байганинский район, где проходил эксперимент по использованию ядерного взрыва в мирных целях, и особенно Мугоджары.



Последний раз игроки были в этих краях в 2016 году и, если верить геоданным, оставили контейнер с призами недалеко от рудника "Юбилейный".



Не сфоткался – значит не ездил



Кроме финансов есть еще одна причина, почему Казахстан не особо популярен у свалкеров. На сайтах техносталкеров котируются эффектные фото. Например, в российском Порт-Артуре есть дзоты с еще царскими пушками, в Сибири можно наткнуться на ракетные шахты, доверху забитые советскими рублями, изъятыми из обращения в 1993-м. На Чукотке попадаются кладбища истребителей, на Сахалине – ржавые радары, а в узбекском Нукусе – остовы кораблей посреди пустыни. У нас же на легендарном Семипалатинском полигоне можно сфоткать разве что бетонную будку и озерцо.



В Актюбинской области постапокалиптическими видами может похвастать только Эмба-5.



Так, в 2015 году свалкер из Екатеринбурга под ником Badger совершил путешествие на мотоцикле по всему Казахстану. Он побывал под Семипалатинском, возле космодрома Байконур, а в Актюбинской области пробрался к заброшенному ракетному стартовому комплексу.



Вот только фотки вышли не ахти: голая степь и пара обшарпанных бетонных стен. Ну кое-где для понимания масштаба стоял верный "железный конь". Комментарии коллег по увлечению были едкими.



"Жаль, автор на скорости 110 км/ч в трубу посреди степи не вмазался, чтобы не пришлось читать эту галиматью, – язвит пользователь под ником VOLK. – Надеюсь, в следующий раз это непременно случится. Автор, подавай заявку на премию Дарвина".



АКТОБЕ



Автор: Владислав Кожухарь