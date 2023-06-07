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$80 млрд. ущерб Таджикистана от "утечки мозгов". И он будет расти
01:47 09.06.2023

Бывший глава Миграционной службы Таджикистана объяснил причину отъезда врачей и учителей из республики и рассказал о невосполнимом ущербе.

На прошлой неделе в Центре стратегических исследований при президенте Таджикистана обсуждалась ситуация с кадровым обеспечением в сфере образования и здравоохранения, в котором приняли участие представители правительства и специалисты.

Центральной темой мероприятия стала "утечка мозгов" или миграция специалистов сферы образования и здравоохранения за границу и рост количества граждан РТ, которые принимают российское гражданство.

Бывший глава Миграционной службы Таджикистана, эксперт по вопросам миграции Анвар Бобоев, сообщил, что отъезд специалистов нанес ущерб экономике страны почти на 80 млрд долларов.

В связи с актуальностью вопроса "Азия-Плюс" решила побеседовать со специалистом.

Проблем, из-за которых уходят, много

- Основную причину "утечки мозгов" многие объясняют низкой заработной платой и льготами в принимающих странах. А на ваш взгляд, почему таджикские специалисты покидают страну?

- За последние десятилетия страну покинули тысячи талантливых и образованных людей. К сожалению, до сих пор этот процесс продолжается, последствием которого является большой моральный и интеллектуальный ущерб, мешающий устойчивому развитию страны.

Кроме крайне низкой заработной платы, основными причинами "утечки мозгов" являются высокий уровень безработицы и невозможность найти достойную работу или продуктивную занятость, нереально высокие нагрузки, жесткое обращение со стороны руководства учреждений, отсутствие возможностей для продвижения по карьерной лестнице.

В результате оттока работников и специалистов из различных отраслей возникла проблема нехватки квалифицированных и опытных специалистов в различных отраслях.

Во многих школах количество учащихся в одном классе в среднем составляет 40-50 человек, тогда как эта норма для общеобразовательных учреждений составляет 25 человек. Есть много других подобных проблем.

Можем ли мы в такой ситуации улучшить качество образования для детей и воспитать из них грамотные кадры международного уровня?

Есть проблемы и в сфере здравоохранения, и одна из них – недостаточная средняя заработная плата врачей, которая является самой низкой среди стран постсоветского пространства.

Отъезд талантливых кадров из Таджикистана ведет к дальнейшему разрушению потенциала учреждений в сфере образования и здравоохранения, в связи с чем, целесообразно принять конструктивные планы и программы.

"Страну покидают лучшие кадры"

- Есть ли статистические данные о том, сколько специалистов ушло из отраслей и выехало за границу за последние 30 лет?

- По статистике, с 1991 по 2010 год 266 тысяч специалистов в различных областях, особенно в здравоохранении и образовании, покинули страну.

В частности, за 20 лет (1991-2010 годы) 17 тысяч работников образования, 25 тысяч специалистов в области здравоохранения, 162 тысяч работников промышленности, 40 тысяч работников транспорта и связи, 22 тысяч специалистов в области науки и научных услуг, культуры и искусства выехали из страны и на столько же уменьшилось число работников в этих сферах.

К сожалению, в последующие годы такие данные не предоставлялись, поэтому возможность реального анализа кадровых потерь страны за последние 10 лет ограничена.

- Какой ущерб нанесла Таджикистану "утечка мозгов"?

- Расчеты по методологии ООН показывают, что при отъезде одного специалиста из страны, государству наносится ущерб в размере 300 тысяч долларов.

Вот и получается, что от отъезда 266 тысяч специалистов Таджикистану нанесен ущерб на сумму 79 млрд 800 млн долларов.

Он оказывает негативное воздействие непосредственно на основу повышения знаний и навыков, интеллекта и будущего образования граждан нашей страны.

При этом следует отметить, что за 2013-2019 годы согласно Госпрограмме содействия добровольному переселению граждан Таджикистана в Россию, более 25 тысяч человек выехало в эту страну на постоянное жительство, более 60% из которых составляют молодежь и специалисты в области науки, образования и здравоохранения.

К сожалению, этот процесс продолжается - лучшие и перспективные кадры покидают страну.

Специалистам нужна поддержка

- В последние годы за счет выходцев из Таджикистана, особенно врачей и учителей, увеличивается и число получателей российского гражданства. Как это может отразиться на кадровый потенциал этих двух сфер?

- Да, это еще один негативный фактор, с которым столкнулся Таджикистан в последние годы. Только за первый квартал 2023 года гражданство России получили почти 45 тысяч граждан Таджикистана.

Такого рода стремительный отток населения страны, большую часть которого составляют здоровые трудовые ресурсы за счет молодежи, вызывает тревогу и не может остаться в стороне от должного внимания соответствующих госорганов.

- Что нужно предпринять?

- Для подготовки компетентных и высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям, с привлечением международных экспертов и партнеров по развитию необходимо внести изменения в концепцию и программы сфер образования и здравоохранения.

Также в целях снижения уровня миграции кадров из этих сфер, руководителям местных исполнительных органов госвласти совместно с соответствующими структурами следует предложить льготы по поддержке и поощрению молодых специалистов.

Только так мы сможем предотвратить их выезд из страны.

Источник - Азия-Плюс
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