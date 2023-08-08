Китай создает антиамериканскую ось в Азии, - Владимир Скосырев

07:48 09.06.2023

Пекин, Исламабад и Тегеран решили сотрудничать в области безопасности

Владимир Скосырев

8.08.23



Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, прибудет в Дели для подготовки визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон. США, как официально заявлено, хотят укрепить военные и промышленные связи с самой большой демократией Земли, несмотря на то что между Вашингтоном и Дели есть разногласия по событиям в Украине. Цель Америки – превратить Индию в противовес доминированию Пекина в Азии. Но дипломаты Китая не сидят сложа руки. Они договорились с Пакистаном и Ираном взаимодействовать против сил, угрожающих их суверенитету.



Как напоминает Reuters, в мае Джозеф Байден и Нарендра Моди провозгласили "инициативу по критическим новым технологиям", дав указание своим правительствам работать вместе как над искусственным интеллектом, так и полупроводниками, особенно в военной сфере. Предусмотрено также, что Америка предоставит двигатели корпорации General Electric для индийских истребителей.



Индия, самый крупный в мире покупатель оружия, получает из России почти половину иностранных вооружений. Она приобретала в течение десятилетий истребители, танки, подводные лодки с ядерными двигателями и авианосец. Вашингтон, естественно, стремится срезать долю российских вооружений на индийском рынке.



Пока Москва занята специальной военной операцией в Украине, Пекин дал весомый ответ на американское дипломатическое наступление. В столице Китая прошли переговоры между представителями КНР, Пакистана и Ирана. Как указал МИД Китая, состоялся первый трехсторонний антитеррористический диалог по ситуации в регионе. В результате всестороннего обсуждения проблемы было решено организовывать такие встречи на регулярной основе. Впрочем, как видно из информации МИД Пакистана, дискуссия шла не только о терроризме, но и о более широкой проблеме – ситуации с безопасностью в регионе. Стороны решили превратить трехсторонние консультации в постоянный институт. Делегацию Пакистана возглавлял Абдул Хамид, генеральный директор по контртерроризму в МИДе, китайскую – БайТянь, генеральный директор отдела внешней безопасности МИДа, иранскую – Саид Расул Мосави, помощник министра иностранных дел.



Пакистанская газета Dawn напоминает, что в мае Исламабад провел трехсторонний диалог на уровне министров иностранных дел между Пакистаном, Китаем и Афганистаном. Это не осталось незамеченным экспертами. Австралийский институт LOWY отмечает, что Пакистан, который еще не преодолел последствий наводнения в прошлом году и переживает политический шторм из-за смещения Имрана Хана с поста премьер-министра, играет важную роль в попытках не допустить хаоса в Южной Азии. Работает в этом направлении и Россия. В апреле она участвовала в четырехсторонней встрече глав МИД РФ, Китая, Ирана и Пакистана в Самарканде. Тогда обсуждалась ситуация в свете поспешного вывода американских войск из Афганистана.



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Пакистан много десятилетий остается близким союзником Пекина. Там его называют "всепогодным партнером". Иран тоже сотрудничает с Пекином, в том числе в сфере безопасности. Поэтому ничего удивительного нет в том, что прорисовывается трехсторонний формат. Между Пакистаном и Ираном отношения тоже неплохие. Все эти страны сталкиваются с вызовами своей внутренней стабильности. Китай – самая мощная держава – формулирует свою стратегию на годы вперед. И в этом случае он участвует в формировании нового трехстороннего механизма с долгосрочной перспективой. Россия тоже заинтересована в развитии этого трехстороннего взаимодействия. Ведь она состоит в Шанхайской организации сотрудничества наряду с Китаем, Пакистаном, Индией, Ираном".



Ирина Федорова, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, в разговоре с "НГ" указала, что взаимодействие Китая, Ирана и Пакистана связано с тем, что они чувствуют тревогу по поводу того, куда идет Афганистан. Для Китая важно обезопасить инфраструктурные проекты "Пояса и пути", идущие через Пакистан. Иран, как и Пакистан, заинтересован во взаимодействии. Тем более что в Белуджистане действуют террористические группировки, которые ни Тегеран, ни Исламабад не контролируют. Но Пакистан находится в тяжелейшем экономическом положении и очень зависит того, что рекомендует Вашингтон. Это создает сложности на пути формирования возможной трехсторонней коалиции.