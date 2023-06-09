Центробанк Турции возглавила молодая очаровашка Хафизе Гайе Эркан

08:25 09.06.2023

Хафизе Гайе Эркан назначена председателем Центрального банка Турции. Она стала первой женщиной - руководителем турецкого финрегулятора, сообщает сегодня, 9 июня, информагентство Anadolu.



Дочь инженера и математика Эркан является выпускницей турецкого Университета Богазичи, затем она продолжила образование в Принстонском университете США, став первым студентом, завершившим 2-летнюю докторскую программу за один год, и получив звание "самого молодого профессора финансов".



В дальнейшем Эркан прошла ещë две программы - по менеджменту в Гарвардской школе бизнеса и по лидерству в Стэнфордском университете.



Свою профессиональную карьеру турецкий финансист начала в американском банке Goldman Sachs, затем перешла на работу в First Republic Bank, где занимала должность старшего вице-президента. Она работала также в должности начальника инвестиционного департамента банка и сопредседателя по управлению рисками. В период еë работы активы этого американского банка возросли с 25−30 млрд долларов до порядка $ 250 млрд, отмечает "Анатолийское агентство".



Хафизе Гайе Эркан в течение двух лет была членом Совета директоров ювелирной компании Tiffany&Co и членом совета директоров глобальной финансовой консалтинговой компании Marsh McLennan.



Она стала известна в финансовых кругах Запада как "удивительная турецкая девушка" из-за еë успешной деловой жизни в США.



Согласно исследованию, проведëнному San Francisco Business Times в 2018 году, Эркан была названа единственной женщиной в возрасте до 40 лет, занимавшей пост президента или генерального директора в 100 крупнейших банках США.



Как сообщало EADaily, назначение переизбранным по итогам майских выборов президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом бывшего стратега американского банка Merrill Lynch Мехмета Шимшека министром финансов вызвало надежды на возвращение к более ортодоксальной экономической политике, предусматривающей сокращение государственного вмешательства в рынки. Однако после второго тура выборов в Турции, состоявшегося, 28 мая, курс лиры по отношению к доллару стал стремительно падать.



Напомним, турецкая финансовая система и в целом экономика страны переживают сложные времена. Президент Эрдоган до последнего времени отстаивал политику низких процентных ставок для увеличения местного производства и экспорта, что привело к рекордному росту инфляции и обесцениванию национальной валюты.



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