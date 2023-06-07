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Китай ускоренными темпами готовится осваивать Луну
08:39 09.06.2023

Китай готовится осваивать Луну

Китайские специалисты разрабатывают новую ракету-носитель для лунной миссии. Она предусматривает два отдельных запуска на орбиту Луны с доставкой пилотируемого космического корабля и спускаемого аппарата. Об этом сообщил главный конструктор китайской пилотируемой космической программы Чжоу Цзяньпин, передает сегодня, 9 июня, ИА "Синьхуа".

По словам специалиста, космический корабль с космонавтами на борту отправится на лунную орбиту, где состыкуется с лунным спускаемым аппаратом, который доставит космонавтов на поверхность Луны. После выполнения миссии, спускаемый аппарат доставит их обратно на лунную орбиту, где они переместятся на космический корабль и вернутся на Землю.

"Лунная миссия будет более сложной, поскольку для нее потребуется ракета-носитель с большей грузоподъемностью. Для осуществления высадки на Луну требуемая грузоподъемность, эквивалентная доставке на низкую околоземную орбиту, составит примерно 130−140 тонн, что на 30−40% больше, чем было необходимо для запуска всей китайской космической станции, состоявшей из шести компонентов",
- сказал Чжоу Цзяньпин.
Тем не менее он выразил уверенность в успешном выполнении предстоящей задачи.

"Я с абсолютной уверенностью заявляю, что Китай достигнет цели высадки людей на Луну к 2030 году и благополучно вернет их обратно на Землю",
- заключил Чжоу Цзяньпин.

Источник - eadaily.com
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