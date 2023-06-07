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|В Казахстане изъяли дроны, которые в Россию везла компания из Кыргызстана
08:43 09.06.2023
Власти Жамбылской области изъяли партию беспилотников, которые незаконно пытались перевезти из Кыргызстана в Россию. Об этом сообщает издание Orda.kz.
По его данным, в мае управление Департамента государственного имущества и приватизации выставило на торги партию из 14 беспилотников DJI AgrasT30. Каждый из них стоит около 6 миллионов тенге, общая стоимость партии составляет 86,3 миллиона тенге.
Дроны не достигли своего заказчика - российской строительной компании "Нова". Их конфисковали на казахской таможне, а ОсОО "Импульс-Инвест" оштрафовали на сумму 76 тысяч тенге.
В результате беспилотники остались в собственности казахстанских властей.