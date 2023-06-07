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Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС
08:45 09.06.2023

Д.Ашимбаев: Идея о выходе из союзов с РФ популярна, но только у определенной, либерально настроенной и антивоенной части общества, но далеко не у большинства

Максим Скопин, orda.kz, 8 июня

На крупнейшей петиционной платформе Казахстана собирают подписи за выход страны из Евразийского экономического союза. Orda.kz проконсультировалась с казахстанскими политологами, чтобы понять, каковы шансы и нужно ли это вообще делать
На момент публикации петиция на сайте alash.online набрала подписи 58 198 человек, при этом почти 54 тысячи – "за", почти 4 – "против". Это одна из самых крупных петиций, и за год с лишним встала на 9 место, существенно прибавив в последние месяцы. При этом разговоры о ненужности экономического союза с Россией идут уже много лет, с тех пор как экс-президент Казахстана Назарбаев стал официальным инициатором интеграции на евразийском пространстве.
"Требуем от властей Казахстана выйти из ОДКБ и ЕАЭС, а также прекратить все интеграционные процессы с Российской Федерацией! Оставаться в поле дипломатических и экономических отношений с РФ, даже если это будет нам стоить разрывом отношений! В противном случае, при любой поддержке России, нашу страну ждет такая же изоляция от мира, как и самой России в данный момент", – говорится в опубликованной петиции.

Популизм или разумные доводы?
По мнению политолога Данияра Ашимбаева, сама формулировка вопроса очевидно имеет антироссийскую направленность.
"Понятно, что любые документы против ОДКБ и ЕАЭС направлены против союза с Российской Федерацией. Это продолжение старого либерального национал-пантюркистского подхода, который поддерживает позицию Казахстана от полного нейтралитета до враждебности по отношению к России".
Если ранее эта риторика была выгодна и Западу, то после охлаждения отношений Анкары и НАТО, а также ссоры Эрдогана и США (речь идет в том числе о закрытых дверях для американского посла, который встретился с кандидатом от оппозиции Кырычдароглу перед выборами – прим. ред.), то пантюркисты стали действовать напрямую, считает Ашимбаев. При этом эксперт уверен, что сторонники выхода пользуются методами популистов, и, учитывая сиюминутный успех провозглашаемых лозунгов, мало думают о последствиях для Казахстана.
"Отношения с Россией обусловлены географическими и историческими факторами. В том числе слаженность наших логистических моделей: российский транспортный коридор "Север-Юг" невозможен без Казахстана, казахстанский коридор "Восток-Запад" будет полнее, если к нему "приделать Россию". Это то, что озвучивал Токаев на саммите в Москве, о подключении России к Транскаспийскому маршруту. То же самое и с Китаем, от которого никуда не деться. Интересам Казахстана портить отношения с Россией не отвечает".
Ашимбаев также уверен, что идея о выходе из союзов с РФ популярна, но только у определенной, либерально настроенной и антивоенной части общества, но далеко не у большинства. С ним согласен и другой политолог, Газиз Абишев, с которым поговорил корреспондент Orda.kz.
"Безусловно, есть аргументы в пользу выхода из ЕАЭС. Много примеров, когда за счет "эффекта масштаба" (снижение затрат на производство продукции при укрупнении производства – прим. ред.) предприятия в ряде перерабатывающих отраслей, за счет цены-качества, обширных государственных субсидий, российские предприятия побеждали казахстанских конкурентов, в результате чего казахстанские предприятия закрывались. То есть вывод – нахождение в ЕАЭС и отсутствие возможности закрывать рынки снижает возможности для Казахстана по созданию длинных производственных цепочек".
При этом, по мнению политолога, авторы петиции и те, кто ее подписывают забывают о контраргументах. Он называет присутствие Казахстана в ЕАЭС "вынужденным". Это и нефтепровод КТК, который поставляет 80% казахстанской нефти на мировые рынки, и отсутствие собственного производства большого числа товаров, которые нужны Казахстану, то же самое с продукцией сельского хозяйства, которую продают не только в Китай и Центральную Азию, но и через черноморские порты России, а также программа газификации северных регионов страны российским природным газом.
"Есть две разные вещи: не входить в союз – это одно, как делает Узбекистан, а выйти – это другая ситуация. Демарш может спровоцировать санкции со стороны России. В целом какого-то экономического чуда от участия Казахстана в ЕАЭС, конечно, не произошло".
Данияр Ашимбаев в свою очередь указывает на то, что участие в ЕАЭС было оправдано, поскольку Казахстан не создавал конкурентоспособную продукцию для мирового рынка, и участие в союзе стало хорошей школой для местных производителей. При этом создание и продвижение подобных петиций эксперт считает хорошим признаком для развития гражданского общества, однако указывает, что в Казахстане петиции до сих пор не имеют большого значения для властей, поскольку никак не оформлены законодательно.

Петиции в Казахстане и за рубежом
Петиции – это коллективные письма, которые заверяются подписями обычных граждан, и призваны обратить внимание высших и местных властей на ту или иную проблему в политике, экологии или обществе. В США, где проживают 330 млн граждан, в случае, если петиция собирает больше 100 тысяч подписей за 2 месяца, она автоматически поступает даже президенту страны, который обязан ее рассмотреть. В Германии с населением 80 млн человек достаточно 50 тысяч подписей для специальной петиционной комиссии. Население Казахстана при этом 20 млн, и порог для рассмотрения коллективных писем должен быть по логике меньше.
При этом политолог Абишев обращает внимание и на технический момент, который надо учитывать и в Казахстане.
"Результаты петиционного опроса зачастую могут не совпадать с результатами опросов общественного мнения и национально референдума. У них своя специфика. Те, кто их подписывают, зачастую поддерживают позицию автора петиции, потому что этот документ распространяется среди сторонников ответа "за".
В мире были успешные примеры петиций даже в странах, где они не обязательны. Так, в 2016 году в Индонезии после петиций была введена плата за пластиковые пакеты в магазинах, которые раньше раздавали бесплатно, а в Таиланде министр образования отменил программу сокращения сельских школ.
В Казахстане петиции, кстати, кажется не такими уж и бесполезными, во всяком случае две из них, пусть и не напрямую, но сработали. Одни из самых популярных на ресурсе alash.online с требованием переименовать столицу в Астану и отменить утильсбор все же претворили в жизнь, правда без упоминания народной воли и существующих петиций.

Источник - orda.kz
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