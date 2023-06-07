Киргизия хочет малую АЭС от "Росатома" ... для Большого взрыва?

09:22 09.06.2023

9 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

"Росатом" планирует построить малую АЭС в Кыргызстане



"Росатом" планирует построить свою первую малую атомную электростанцию (МАЭС) за пределами Российской Федерации, сообщают СМИ.



Глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе Евразийского конгресса заявил, что Кыргызстан проявляет большую активность в осуществлении проекта строительства малой атомной станции на основе отечественных технологий. Кроме того, он добавил, что данный проект носит флагманский характер, став первой в своем роде для мирового рынка.



Согласно годовому отчету "Атомэнергопрома", "Росатом" предполагает завершить все запланированные работы по предварительной технико-экономической оценке (предварительное ТЭО) МАЭС для Кыргызстана и Мьянмы уже в 2023 году.