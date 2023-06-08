В Запорожских степях одинаково хорошо горят и германские "панцири" и французские колесоходы, - Military Watch Magazine

09:54 09.06.2023

Military Watch Magazine

США

08 июня 2023

Украина наконец бросила в бой французские и немецкие танки: на кадрах из-под Донецка запечатлено их уничтожение

Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении



Министерство обороны России 6 июня отчиталось об уничтожении на передовой восьми "Леопардов" и трех АМХ-10, пишет MWM. При этом сообщалось, что украинские силы в ходе неудачного наступления в тот же день потеряли 1 500 военнослужащих, 28 танков и 109 других бронемашин.



Украина начала получать танки западного производства в конце февраля. Первой предоставить бронетехнику пообещала Великобритания еще в декабре прошлого года, после чего с аналогичными обещаниями выступили Польша, Германия, США, Франция и другие страны НАТО. Прежде Украина располагала крупнейшими в Европе бронетанковыми войсками. Ее парк состоял преимущественно из Т-64 еще советской постройки. В течение 2022 года он пополнился сотнями Т-64, Т-72 и Т-80 из резервов ВСУ, а также сотнями Т-72 из стран-членов НАТО, а также из Марокко, передавшего свои машины через западных посредников.



Однако поставки машин советской сборки становятся все более дефицитными, и Украине посулили широкий спектр западных танков - в том числе британские "Челленждер 2", американские M1A2 "Абрамс" и немецкие "Леопард 1" и "Леопард 2". А Франция пообещала свои боевые бронированные машины AMX-10, которые из-за брони и калибра орудия нередко называют "колесными танками". Сообщалось, что западные танки "зарезервированы" для долгожданного крупного наступления на российские позиции, начавшегося в начале июня. Одни из первых кадров этих танков в бою на Украине были опубликованы Минобороны России 6 июня.



На них виден обстрел четырех единиц тяжелой техники, включая немецкий "Леопард 2", на линии фронта под Донецком и поражение одного из танков противотанковой ракетой неизвестного назначения. Видеозапись была опубликована на следующий день после того, как министерство отчиталось об уничтожении на передовой восьми "Леопардов" и трех АМХ-10. При этом сообщалось, что в ходе неудачного наступления в тот же день украинские силы потеряли 1 500 военнослужащих, 28 танков и 109 других бронемашин. Источники в российском правительстве сообщили, что за три дня наступления украинцы потеряли 3 715 военнослужащих, 52 танка и 207 боевых машин пехоты, а также ряд других средств. Потери такого масштаба согласуются с данными западных источников о ходе операций ВСУ.

Германия изначально не разрешала европейским странам поставлять Украине "Леопарды" - предположительно из опасений, что боевые действия испортят репутацию танка, и это станет серьезной потерей для самого культового немецкого оборонного продукта.



Послужной список "Леопарда 2" оставляет желать лучшего: турецкая армия понесла большие потери в боях в Ираке и Сирии против местных ополченцев. Это послужило подпиткой для опасений, что потери в результате действий против российских военных окажутся намного больше. Немецкое вооружение, наряду с итальянским, не раз подвергалось критике со стороны Украины за низкое качество, хотя остается неясным, касалась ли она конкретно "Леопардов" в сравнении с техникой из других источников, включая США.