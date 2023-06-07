Зрят в корень. ОБСЕ открыла в Узбекистане миссию по наблюдению за выборами президента

10:51 09.06.2023

Бюро Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 8 июня открыло в Узбекистане миссию по наблюдению за проведением досрочных президентских выборов. Это сделано по приглашению властей центральноазиатской республики, передает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу организации.



Миссия базируется в Ташкенте, ее возглавляет Урсула Гачек, а в основную группу входят 11 международных экспертов. Еще 24 долгосрочных наблюдателя, которые разместятся по всей стране, начнут работу в Узбекистане с 14 июня.



Кроме того, БДИПЧ запросит прибытие 250 краткосрочных наблюдателей за несколько дней до проведения выборов.



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Отмечается, что миссия оценит проведение выборов на предмет их соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству. Наблюдатели в ходе своей деятельности проверят, как республика выполняет предыдущие рекомендации БДИПЧ по процессу голосования.



Эксперты представят общественности промежуточный отчет примерно за две недели до выборов. На следующий день после них БДИПЧ проведет пресс-конференцию. А итоговый доклад миссии с оценкой всего избирательного процесса будет опубликован спустя несколько месяцев после плебисцита.



Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля 2023 года. В качестве кандидатов на должность главы государства зарегистрированы: Шавкат Мирзиеев, которого выдвинули Либерально-демократическая партия Узбекистана и партия "Миллий тикланиш", Абдушукур Хамзаев от Экологической партии, Улугбек Иноятов от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова от партии "Адолат".



Выборы были объявлены после принятия новой редакции Конституции Узбекистана, которая вступила в силу 1 мая текущего года. Она предусматривает продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет.



Избирательная кампания стартовала 10 мая, предвыборная агитация - 7 июня.