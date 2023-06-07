 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.06.2023
12:32  Казахстан уходит за бесценок с молотка в пользу Запада, - Айнур Курманов
12:21  Власти Таджикистана идут на конфликт с Ага Ханом? Возможные причины и последствия, - Нурбек Акматов
12:12  Китай открывает военную базу на Кубе? - МК
10:53  Взяли за хобот. В Алматы открыли региональный центр МВФ
10:51  Зрят в корень. ОБСЕ открыла в Узбекистане миссию по наблюдению за выборами президента
09:54  В Запорожских степях одинаково хорошо горят и германские "панцири" и французские колесоходы, - Military Watch Magazine
09:22  Киргизия хочет малую АЭС от "Росатома" ... для Большого взрыва?

08:45  Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС
08:43  В Казахстане изъяли дроны, которые в Россию везла компания из Кыргызстана
08:39  Китай ускоренными темпами готовится осваивать Луну
08:25  Центробанк Турции возглавила молодая очаровашка Хафизе Гайе Эркан
08:19  Задержан за коррупцию известный каз-бизнесмен (экс-вице-министр и депутат) Нуржан Альтаев
07:48  Китай создает антиамериканскую ось в Азии, - Владимир Скосырев
01:47  $80 млрд. ущерб Таджикистана от "утечки мозгов". И он будет расти
01:45  Что ищут в казахстанских степях сталкеры со всего мира
00:09  Какой опыт Китая нужен России, чтобы развиваться такими же темпами
00:05  Рассосется ли латинизация: зачем в Казахстане экспериментируют над людьми? - В.Щекунских
00:03  Тайваньский вопрос: "горячая точка" конкуренции Китая и США, - Вл.Нежданов
Четверг, 08.06.2023
22:52  Русофобы против русофобов. В Польше разгорается яростная политическая борьба, - В.Бурт
22:34  Банки Казахстана отказывают гражданам РФ в проведении платежей: что ждет Россию, - "МК"
22:17  Русский вопрос. Кремль Путина все больше напоминает Кремль Горбачева, - А.Проханов
22:08  Кыргызстан депортировал в Россию поджигателя военкомата в Свердловской области
19:04  В мире складывается Анти-Европа, - Е.Пустовойтова
17:40  В России расширяется линейка финансовых инструментов в юанях
17:37  Бойцы чеченского "Ахмата" усилились китайскими "Тиграми"
17:33  Миражи "европейского вектора" в Центральной Азии
16:40  Президент Ш.Мирзиеев улетел с визитом в Италию
14:54  Из Астаны ушла вода. Депутаты и чиновники чешут репы
13:49  КырФеноменФемида. Экс-замМВД Асанов осужден... "без назначения наказания"
13:26  Российскую нефть для Пакистана поделили на части: первый танкер придет в воскресенье
13:09  Зачем кыргыз-студентам лекции Акаева? Смешим людей
13:07  Фермеры без воды, дороги и "город-сказка" посреди степи – интервью акима Алматинской области Султангазиева
12:30  В Токтогульском водохранилище (Кыргызстан) нечего хранить. Вода - жок!
10:52  Петр Васильевич Постников - первый переводчик Корана на русский язык, - П.Густерин
09:39  Артековские репрессии Казахстана
09:29  Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии, - Глеб Простаков
09:25  Диверсанты подорвали основание зерновой сделки. Приуныли кремлевские гешефт-махеры
09:10  По стопам Эрдогана – Иран хочет взять газовый вентиль в свои руки, - СП
08:49  Главарь ГКНБ Киргизии Ташиев "взял под личный контроль" строительство дороги в Ноокате: воруют быстрей, чем строят
08:43  Имперский акцент. Почему некоторые заявления из Москвы вызывают тревогу в Бишкеке, - 24.kg
08:37  Бездельницу на бездельника. В Казахстане поменяли вице-премьера по социалке
00:30  В Иране не "демократия", там - порядок
00:28  Рупии не уберегли бюджет России от обвала сырьевых доходов, - НГ
00:14  Тайный диалог США с Китаем стал явным, - Владимир Скосырев
00:13  Западная цивилизация уничтожает свое историческое наследие. Части 1,2,3
00:05  В турецких отелях нет мест - для русских
Среда, 07.06.2023
23:48  Каспий - на дне! В Казахстане объявили "чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба"
22:04  Президент Киргизии Жапаров прибыл в Астану на форум "Астана"
21:31  Эмир Катара уже в Казахстане. Самый дорогой любимый гость
21:08  Турецкий фактор в Закавказье: вместе с Россией к миру или с Западом к войне
20:57  Иран и его антиамериканская морская коалиция в Индийском океане. США встревожены....
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Зрят в корень. ОБСЕ открыла в Узбекистане миссию по наблюдению за выборами президента
10:51 09.06.2023

Бюро Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 8 июня открыло в Узбекистане миссию по наблюдению за проведением досрочных президентских выборов. Это сделано по приглашению властей центральноазиатской республики, передает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу организации.

Миссия базируется в Ташкенте, ее возглавляет Урсула Гачек, а в основную группу входят 11 международных экспертов. Еще 24 долгосрочных наблюдателя, которые разместятся по всей стране, начнут работу в Узбекистане с 14 июня.

Кроме того, БДИПЧ запросит прибытие 250 краткосрочных наблюдателей за несколько дней до проведения выборов.

Почему президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев спешит с выборами?
Отмечается, что миссия оценит проведение выборов на предмет их соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству. Наблюдатели в ходе своей деятельности проверят, как республика выполняет предыдущие рекомендации БДИПЧ по процессу голосования.

Эксперты представят общественности промежуточный отчет примерно за две недели до выборов. На следующий день после них БДИПЧ проведет пресс-конференцию. А итоговый доклад миссии с оценкой всего избирательного процесса будет опубликован спустя несколько месяцев после плебисцита.

Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля 2023 года. В качестве кандидатов на должность главы государства зарегистрированы: Шавкат Мирзиеев, которого выдвинули Либерально-демократическая партия Узбекистана и партия "Миллий тикланиш", Абдушукур Хамзаев от Экологической партии, Улугбек Иноятов от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова от партии "Адолат".

Выборы были объявлены после принятия новой редакции Конституции Узбекистана, которая вступила в силу 1 мая текущего года. Она предусматривает продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет.

Избирательная кампания стартовала 10 мая, предвыборная агитация - 7 июня.

Источник - ИА "Фергана"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686297060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Создается Парламентская комиссия по мониторингу целей устойчивого развития
- Алихан Смаилов призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ
- Кадровые перестановки
- Спикер Сената встретился с Председателем ПА ОБСЕ
- Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС
- Алихан Смаилов: ЕАЭС должен развиваться в экономической плоскости
- "Рост ВВП, триллионы, тонны, тысячи км! А Человеку от этого лучше жить стало? Непонятно! Не определишь! Никак!"
- Казахстан и Россия реализуют более 100 проектов в сфере промышленной кооперации на $22 млрд - Алихан Смаилов
- Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  