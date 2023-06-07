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Китай открывает военную базу на Кубе? - МК
12:12 09.06.2023

Американская газета сообщила о появлении китайской шпионской базы на Кубе
Даже в Белом доме и Пентагоне усомнились в существовании секретной сделки Пекина и Гаваны

Западные СМИ сообщают, что Китай якобы заключил секретную сделку с Кубой о размещении "шпионской базы" на острове. Утверждается, что такой объект позволил бы Пекину получать электронные сообщения от США, но Гавана отвергает подобные сообщения как "необоснованные".

Даже в Белом доме и Пентагоне усомнились в существовании секретной сделки Пекина и Гаваны

О том, что Китай будто бы заключил секретное соглашение с Кубой о создании объекта электронного подслушивания на острове, расположенном примерно в 100 милях (160 км) от Флориды, сообщает The Wall Street Journal. Но, как отмечает The Guardian с ссылкой на агентство Reuters, правительства США и Кубы ставят под сильное сомнение это сообщение.

Такая шпионская установка позволила бы Пекину собирать электронные сообщения с юго-востока Соединенных Штатов, где расположено множество американских военных баз, а также следить за движением судов, сообщает газета The Wall Street Journal.

Штаб-квартира Центрального командования США базируется в Тампе. Форт Либерти, бывший Форт-Брэгг, крупнейшая военная база США, базируется в Северной Каролине, отмечает Reuters.

По словам источников, две социалистические страны якобы достигли принципиального соглашения с Китаем о выплате Кубе "нескольких миллиардов долларов" за разрешение на установку станции подслушивания, сообщает The Wall Street Journal.

"Мы ознакомились с отчетом. Это неточно", - заявил агентству Reuters Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности Белого дома. Но он не уточнил, что, по его мнению, было неправильным.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты испытывают "реальную озабоченность" по поводу отношений Пекина с Гаваной и внимательно следят за ними.

Бригадный генерал Патрик Райдер, представитель министерства обороны США, сказал: "Нам ничего не известно о том, что Китай и Куба разрабатывают шпионскую станцию нового типа".

В Гаване заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио отверг появившуюся информацию о договоренности с Китаем как "абсолютно лживую и необоснованную", назвав ее американской фальсификацией призванной оправдать десятилетнее экономическое эмбарго Вашингтона против острова. Он сказал, что Куба отвергает любое иностранное военное присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал: "Нам ничего не известно об этом случае, и в результате мы не можем дать комментарий прямо сейчас".

Сообщение о сделке появилось на фоне того, что Вашингтон и Пекин предпринимают предварительные шаги по ослаблению напряженности, которая обострилась после того, как предполагаемый китайский высотный аэростат-шпион пролетел над Соединенными Штатами до того, как американские военные сбили его у восточного побережья в феврале, отмечает Reuters.

Это также может вызвать вопросы о поездке в Китай, которую, по словам официальных лиц США, госсекретарь Энтони Блинкен планирует в ближайшие недели. Высокопоставленный дипломат Вашингтона ранее отменил визит из-за инцидента со шпионским воздушным шаром.

Администрация Байдена стремилась активизировать взаимодействие с Китаем, даже несмотря на ухудшение отношений из-за споров, начиная от военной активности в Южно-Китайском море и вблизи Тайваня до ситуации в области прав человека и конкуренции в области технологий.

Сенатор Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям от демократической партии и кубинский ястреб, заявил, что если бы доклад был правдивым, это было бы "прямым нападением на Соединенные Штаты".

"Поэтому я надеюсь, что администрация подумает о том, как они отреагируют, если это правда", - сказал он журналистам на Капитолийском холме.

Бывший сотрудник разведки США, знакомый со сбором разведывательной информации о сигналах, сказал агентству Рейтер, что китайский пост прослушивания на Кубе мог бы оказаться "большой проблемой".

Однако, подчеркивает Reuters, США имеют долгую историю шпионажа за Китаем по соседству. Широко распространена информация о том, что американцы использовали Тайвань в качестве пункта прослушивания материковой части Китая и регулярно летают на самолетах-шпионах в Южно-Китайском море.

Глава бюро национальной безопасности Тайваня сообщил парламенту острова в апреле, что Тайбэй осуществляет обмен зашифрованными разведывательными данными в режиме реального времени с партнерами Five Eyes, в число которых входят США.

В то же время, отмечает Reuters, вливание наличных денег, вероятно, приветствовалось бы на Кубе, где экономика страдает от инфляции, нехватки топлива, падения сельскохозяйственного производства и нехватки наличных денег, которые тормозят производство и продолжают разжигать недовольство в островном государстве, управляемом коммунистами.

Отношения между Вашингтоном и Гаваной остаются напряженными. Администрация Байдена в прошлом году частично отменила некоторые ограничения эпохи Трампа на денежные переводы и поездки на остров, но кубинские официальные лица назвали эти шаги недостаточными.

Разведданные о планах строительства станции на Кубе были собраны в последние недели и оказались убедительными, сообщает The Journal. Официальные лица заявили, что это позволит Китаю проводить разведку сигналов, включая электронную почту, телефонные звонки и спутниковую передачу.

Куба, старый враг Соединенных Штатов в холодной войне, долгое время была рассадником шпионажа и шпионских игр. Кубинский ракетный кризис в 1962 году начался после того, как Москва начала размещать советское ядерное оружие на острове. Хрущев пошел на попятную и убрал ракеты, но эта история широко рассматривается как момент, когда Соединенные Штаты и Советский Союз ближе всего подошли к ядерной конфронтации.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686301920


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