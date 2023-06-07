Власти Таджикистана идут на конфликт с Ага Ханом? Возможные причины и последствия, - Нурбек Акматов

12:21 09.06.2023 ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА ИДУТ НА КОНФЛИКТ С АГА ХАНОМ? ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

СМИ Центральной Азии сообщают об ухудшении отношений между властями Таджикистана и влиятельной исламской организацией "Фонд Ага Хана". В начале мая 2023 года появилась информация о национализации отеля на территории Горно-Бадахшанской автономной области, ранее принадлежащего фонду. Что происходит в самом закрытом регионе Центральной Азии, при чем здесь исмаилиты, оппозиция и интересы Великобритании – читайте в материале Ia-centr.ru.



Информацию о передаче в собственность администрации ГБАО отеля Khorog Serena Inn распространило информационное агентство Pamir Daily News. По его данным, национализация объекта – часть процесса, который Душанбе запустил несколько лет назад.



"Фонд Ага Хана в Таджикистане подвергается беспрецедентному давлению. Власти Таджикистана продолжают ограничивать социально-экономические и гуманитарные проекты этой организации на территории ГБАО", – говорится в сообщении.



Также, по некоторой информации, власти страны могут отозвать лицензию у одной из ключевых структур организации – лицея в Хороге. Ранее были закрыты проработавшие 30 лет летние лагеря Фонда.



ГБАО на пересечении интересов России, Китая, Индии и Великобритании



Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) Таджикистана – одна из наиболее необычных территорий в Центральной Азии. Область занимает почти половину Таджикистана, но живет здесь лишь 4 % населения страны, территория ГБАО – высокогорье, для жизни пригодны лишь 6 % территории. Бедность и безработица высоки, промышленность и инфраструктура неразвиты.



Исходя из описания, может показаться, что ГБАО – малоинтересный депрессивный регион, но это не так. Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана – часть стратегически важного региона.



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Область граничит с Ваханским коридором в Афганистане (центр региона Хорог находится в 5 км от границы с Афганистаном), Синьцзянь-Уйгурским автономным районом Китая, Ошской областью Киргизии. По территории ГБАО проходит Памирский тракт. Каждая из этих территорий представляет интерес для соседей Таджикистана.



· Ваханский коридор – единственный путь, напрямую связывающий Китай с Афганистаном. Сейчас он отделяет Таджикистан от Пакистана, а 100 лет назад был буфером между Российской империей и Британской Индией. Перекрыв эту узкую долину (ширина 15–55 км), можно лишить Китай доступа к неосвоенным богатствам Афганистана.



· СУАР - место повышенного интереса конкурентов Китая. США утверждают, что Пекин якобы "проводит политику геноцида в отношении местных уйгуров", Китай в свою очередь опровергает обвинения Штатов и заявляет, что среди местных жителей распространены подогреваемые из-за рубежа сепаратистские и экстремистские настроения.



· Ошская область Киргизии - территория, где уже дважды происходили масштабные межэтнические конфликты, часть Ферганской долины, а также один из ключевых путей наркотрафика в Казахстан и Россию.



Постоянный интерес к ГБАО и ее соседям проявляют крупнейшие геополитические игроки и их представители. Люди в штатском из десятков стран издавна работают здесь под видом купцов, проповедников, ученых, дипломатов, стараясь усилить в регионе влияние своей страны и ослабить позиции конкурентов.



Эта борьба продолжается более 150 лет. Еще в конце XIX века на Памир были отправлены несколько военных экспедиций Российской империи, одной из задач которых было очистить Памир от афганских и китайских постов, а также выдворить с его территории английских агентов.



Почему это так важно



Горные перевалы ограничили контакты жителей ГБАО с соседями, что позволило им сохранить самобытную культуру и отличное от долинной части Таджикистана течение ислама, его шиитскую ветвь – исмаилизм.



Во время гражданской войны в начале 90-х регион стал одним из оплотов оппозиционного движения. По результатам войны было достигнуто мирное соглашение между Народным фронтом и оппозиционными силами. Лидером Таджикистана стал представитель кулябского региона Эмомали Рахмон. Часть жителей Горного Бадахшана бежала в Афганистан.



Сам регион до сих пор воспринимается центральными властями как место концентрации сепаратистов.



В мире насчитывается около 20 млн исмаилитов – последователей одного из течений шиитского ислама. Помимо ГБАО, исмаилиты живут в Афганистане, Пакистане, Канаде, Австралии, США и т. д. Титул имама (главы) наиболее крупной общины исмаилитов – назаритов передается по наследству. Сейчас исмаилитов возглавляет Шах Карим аль-Хусейни, также известный как Ага-Хан IV.



Ага-Хан богат, по некоторым оценкам, его состояние превышает 10 млрд долларов, влиятелен, происходит из весьма родовитой семьи: его дед возглавлял прообраз ООН – Лигу Наций и был инкорпорирован в среду английской аристократии.



Глава исмаилитов руководит мощной разветвленной организацией "Сеть Ага Хана по развитию" (AKDN), в которой работает около 100 000 сотрудников. Опираясь на связи и деньги, династия Ага Ханов веками активно занимается политикой. Среди прочего нынешний глава исмаилитов участвовал в борьбе за независимость стран Африки.



В ГБАО структуры Ага Хана официально действуют с 1992 года (неофициально – гораздо раньше. – Прим. Ia-centr.ru). AKDN потратила на местные проекты десятки (если не сотни миллионов долларов), охватив практически все сферы местной жизни – сельское хозяйство, промышленность, медицину, энергетику, культуру, туризм. Жемчужиной лидера исмаилитов стал Университет Центральной Азии.



Донорами Фонда Ага Хана в его проектах были страны Запада – США, Великобритания, Канада, ЕС. Значительное число своих проектов в Таджикистане организации Ага Хана осуществляют в тесном сотрудничестве с USAID*.



Мнение Душанбе



Деятельность структур Ага Хана вызывает настороженность в Душанбе.



Сложная социально-экономическая ситуация в Горном Бадахшане, а также натянутые отношения между местными элитными группами и столицей, сохранившиеся после окончания гражданской войны, не самый лучший фон для сосуществования властей Таджикистана с жителями ГБАО.



Дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что живущие в ГБАО исмаилиты воспринимают Ага Хана как католики папу Римского – "наместника Бога на земле". президенту Эмомали Рахмону приходится учитывать это обстоятельство при принятии решений, касающихся ГБАО. В последние годы отношения между светским и религиозным лидерами заметно охладели.



Последние события дают основание полагать, что Душанбе решил если не прекратить работу AKDN в стране, то как минимум минимизировать ее политическое влияние.



· В августе 2022 года на допрос в ГКНБ Таджикистана были вызваны представители AKDN в стране.



· В сентябре сотрудники Комитета по религии при правительстве Таджикистана поставили вопрос о закрытии одной из структур AKDN – "Совета по религиозному образованию исмаилитского тариката".



· В микрофинансовых организациях региона (аффилированы с AKDN) прошли проверки. В ГБАО изъята атрибутика, посвященная Ага Хану. Закрыты летние лагеря для школьников, работавшие на деньги Ага Хана.



Точная причина усилившегося давления властей на структуры Ага Хана неизвестна. Ни лидер исмаилитов, ни официальный Душанбе ситуацию не комментируют.



Ситуация была терпимой, пока деятельность лидера исмаилитов не угрожала интересам центральной власти. Скорее наоборот – часть денежных потоков, поступающих в страну от AKDN, проходила через Душанбе.



Нынешний рост напряжения чаще всего объясняют несколькими факторами:



1. Готовящийся транзит власти. (Действующий президент Эмомали Рахмон может передать власть своему преемнику уже через несколько лет. – Прим. Ia-centr.ru).



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2. Опасение потери влияния центральной власти. Душанбе видит, что, несмотря на регулярные публичные призывы Ага Хана к последователям соблюдать закон и не участвовать в беспорядках, в ГБАО продолжаются конфликты с представителями центральных властей.



Неформальные лидеры региона нередко выступают с сепаратистскими заявлениями (к самоопределению региона призывал Мамадбокир Мамадбокиров, убитый в мае 2022 года). Власти Таджикистана считают, что структуры Ага Хана постепенно работают над исламизацией жителей страны, что ведет к ослаблению влияния светской власти.



Подобная динамика неприемлема для руководства республики. Ведь Гражданская война в 1990-х годах, обошедшаяся Таджикистану в десятки тысяч убитых, шла как раз между сторонниками исламизма и светского образа жизни.



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3. "Большая игра – 2". Деятельность Ага Хана имеет геополитическое измерение. Проекты лидера исмаилитов финансируют страны Запада, в реализации активно помогают представители США и Великобритании. Сам лидер исмаилитов вхож в высокопоставленные британские круги.



Отдельные политики в Центральной Азии воспринимают Ага Хана как проводника интересов Великобритании в регионе.



Фактически мы наблюдаем повторение "Большой игры" – только на этот раз в борьбе за влияние в Центральной Азии участвуют не только Москва и Лондон, но также Пекин и Вашингтон. В этом контексте давление на структуры Ага Хана призвано снизить политическое влияние Великобритании в Центральной Азии.



4. Попытка Душанбе сбалансировать влияние России и Китая. Давление на структуры фонда может быть элементом переговоров между Душанбе и странами Запада. Закрытие ряда структур расширяет поле для переговоров и торга за власть и деньги на международном уровне.



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Чем завершится кампания против системы Ага Хана в Таджикистане, спрогнозировать сложно. Полностью нейтрализовать влияние главы исмаилитов в ГБАО нереально – и Душанбе это понимает. Есть риск, что, передавив, власти Таджикистана получат в Горном Бадахшане очередной открытый конфликт.



Что будет, если ГБАО попытается стать независимым государством?



Рассматривая этот гипотетический сценарий, надо отметить, что собственных ресурсов у ГБАО для удержания независимости недостаточно. Численность населения, экономическая и военная мощь не позволят ГБАО победить в случае открытого конфликта с Душанбе. Успешная реализация сепаратистских идей в ГБАО возможна только при масштабной помощи извне, сопровождаемой ослаблением центральной власти.



Кто может поддержать Горный Бадахшан?



Получить помощь от соседей ГБАО будет сложно. Китай, Россия и Узбекистан, вероятно, выступят против подобного проекта. Киргизия, с которой у Таджикистана имеются неурегулированные территориальные споры, вероятно, займет нейтральную позицию.



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Впрочем, помощь может прийти и с Запада. В дестабилизации приграничного с Китаем региона и установлении контроля над его коммуникациями могут быть заинтересованы его противники – США и их союзники.



При вмешательстве США или Великобритании попытка ГБАО отсоединиться от Таджикистана будет воспринята в Пекине как проект, непосредственно угрожающий интересам Китая.



В этом случае история может завершиться введением в регион китайских миротворцев, что даст оппонентам повод обвинить Пекин в угнетении мусульман. Только на этот раз вместо уйгуров будут упоминаться уже исмаилиты, обладающие масштабной сетью поддержки по всему миру. Далее КНР получит набор санкций со стороны "цивилизованного мира", ослабление позиций в исламском мире и всплеск террористической активности.



Аналогично – в случае введения в регион российских миротворцев. Тезис об угнетении мусульман русскими Великобритания в геополитической борьбе использует более 170 лет. Богатый опыт борьбы на Кавказе и похождения агента Джеймса Белла тому пример.



Крайними в случае масштабного конфликта окажутся жители Таджикистана. Для решения проблемы ГБАО Душанбе придется решать сразу несколько задач. Главная из которых – снижение уровня недовольства населения путем повышения качества жизни.



* организация, признанная в России нежелательной Источник - Ia-centr.ru

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