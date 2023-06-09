Казахстан уходит за бесценок с молотка в пользу Запада, - Айнур Курманов

12:32 09.06.2023 Казахстан уходит за бесценок с молотка в пользу Запада

Айнур Курманов. 09.06.2023



Казахстан становится главным приложением западных инвестиций, стратегическим партнером и даже опорой для англосаксов в регионе.



К такому выводу можно прийти, если посмотреть тревожные тенденции, связанные как с передачей в руки британских, европейских и американских корпораций месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) и драгоценных камней, так и активной разработкой Транскаспийского маршрута в обход России.



Казахстан становится главным приложением западных инвестиций, стратегическим партнером и даже опорой для англосаксов в...

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Не зря в официальной казахстанской прессе звучат победные реляции о том, что Вашингтон сохраняет статус лидера по объему прямых инвестиций в РК. Об этом 7 июня заявил замглавы внешнеполитического ведомства Казахстана Алмас Айдаров во время своей речи на инвестиционном круглом столе по дальнейшему развитию сотрудничества с США.



"От имени казахстанской стороны мы рады приветствовать миссию США в Астане. Я хотел бы поблагодарить посольство США, торговую палату США, а также бизнес-совет за организацию этого мероприятия. Отрадно, что сегодняшний круглый стол по развитию сотрудничества между США и Казахстаном является конструктивным продолжением диалога, начатого во время визита нашего Президента Касым-Жомарта Токаева в США", – отметил казахстанский дипломат.



А речь идет о 5,1 млрд долларов вложений в добывающую промышленность, которая и так находится под контролем западных компаний. То есть объем инвестиций удвоился и превысил все объемы из других стран. При этом в Астане надеются еще больше нарастить сумму вложений в различные отрасли, в том числе и в сферу добычи редкоземельных металлов.



Так, в этот же день 7 июня 2023 года профильные ведомства США и Казахстана провели совещание по вопросам сотрудничества в области редкоземельных элементов и были достигнуты соглашения по разработке американскими компаниями целого ряда месторождений. Речь пока шла о Бейнеу-Шаштырском и Джалинды-Санжарском месторождениях в Карагандинской области, к которым присматриваются такие корпорации как Chevron, ExxonMobil, Molycorp и Lynas Corporation.



Примечательно, что до этого визита американской делегации в РК в социальных сетях распространялась информация, что дельцы из Вашингтона продавали права на добычу редкоземельных элементов в Казахстане в даркнете (снимок ниже).



Сообщалось, что кто-то продавал права на добычу редкоземельных элементов в Казахстане по низким ценам. Отмечается, что организатор торгов якобы знаком с высокопоставленными руководителями правительства США и смог получить права на добычу и продажу любых полезных ископаемых в Казахстане по цене ниже рыночной. Если это действительно так, то может свидетельствовать о коррупционном следе в сделках.



Собственно, чему тут удивляться, если уже нынешняя деятельность американских и британских корпораций наносит колоссальный экономический и экологический вред стране, которые за счет варварского грабежа недр извлекают огромные сверхприбыли.



Так, например, британская компания Ferro-Alloy Resources работает над продолжением разработки Баласауыскандыкского месторождения ванадиевых руд в Кызылординской области. Еще одна британская компания Maritime House недавно подписала соглашение с казахстанским производителем редких металлов "Жезказганредмет" о производстве рения и привлечении технологий для добычи и развития редкоземельной металлургии.



В настоящее время компания Ferro-Alloy Resources производит пентоксид ванадия, ферро-молибден и концентраты никеля, перерабатывая закупаемые концентраты и другие ванадий-содержащие материалы. При этом собирается за счет нового оборудования нарастить производство до 1500 тонн пентоксида ванадия в год. Более того, британцы намерены возвести новый рудо-перерабатывающий комбинат с производительностью до 22400 тонн в год.



К тому же отличительная особенность месторождении Бала-Саускандык заключается в том, что добыча редкоземельного металла осуществляется при очень низких затратах, и сейчас благодаря захвату этого казахстанского ресурса британцы станут главными производителями ванадия на мировом рынке.



Но проблема в том, что по информации экспертов отходящие газы производства ванадиевых рудников содержат хлористый водород и газообразный диоксид хлора, которые могут нанести губительный ущерб растительности и посевам. При этом тяжелые отходы повреждают нервную систему человека, приводят к отеку легких, нефриту, к стерилизации и уродству детей. А зараженная вода с шестивалентным хромом, кадмием, мышьяком и другие загрязнителями ведет к неминуемой смерти и к кислотным дождям.



Одной из главных проблем, с точки зрения здоровья человека и окружающей среды, является то обстоятельство, что РЗМ часто добываются вместе с радиоактивными элементами, такими как торий и уран. Кроме того, для их разделения требуется большое количество вредных химикатов и электроэнергии.



А учитывая то обстоятельство, что при добыче только одной тонны ванадия получается более сотни тонн побочной породы, вызывающих загрязнение и эрозию почв, то при таких масштабах добычи в землю будут выброшены многие сотни тысяч тонн отходов. Это уже фактическая катастрофа для сельского хозяйства Кызылординской области, где производится две трети риса в стране.



В апреле этого года в казахстанском сегменте интернета появилась петиция жителей населенных пунктов в районе Жезказганского рудника уже в Улытауской области, выступающих против разработки британской компанией Maritime House месторождения редкоземельных металлов. Граждане указывают на огромные последствия такой деятельности, что приведет к экологической катастрофе.



"Недавно достигнуты договоренности между казахстанским производителем Жезказганредмет и британской компанией Maritime House. Они будут производить рений и привлекать технологии по извлечению редких и редкоземельных металлов на базе Жезказганредмет. Мы, жители в районе Жезказганского рудника Казахстана, требуем не добывать на редкоземельных рудниках", – писали граждане.



Но, к сожалению, правительство РК даже не ответило местным жителям, предпочтя подписать очередное кабальное соглашение о разделе продукции с британцами. При этом сами власти намерены выделить 364 млрд тенге на осуществление геологоразведочных работ в интересах все тех же американских и британских компаний по поиску редкоземельных металлов на 12 участках, расположенных на территории семи областей Казахстана.



Парадокс заключается в том, что у РК попросту нет собственных технологий по извлечению РЗМ, и все разведанные месторождения в итоге будут переданы западным корпорациям.



При этом есть вероятность, что американцы заберут сейчас и семь литиевых месторождений в Восточно-Казахстанской области. Для этих целей в срочном порядке планируется реконструкция Иртышского химико-металлургического завода с задачей увеличения производства продукции из редких металлов.



Это на самом деле громадная угроза, так как в стране находятся залежи всех 17 редких металлов, а Осмий-187– самый дорогой металл в мире – добывается в основном только в Казахстане. К примеру, в прошлом году один грамм осмия-187 стоил дороже трех килограммов золота, и он задействован в производстве ракет, самолетов и даже лекарственных препаратов.



РЗМ – это стратегические материалы, которые сейчас захватываются для нужд американского и европейского военно-промышленного комплекса. А с учетом того, что армии США и НАТО угрожают России и Китаю и уже ведут против них прокси-войну, то фактически Казахстан становится важной сырьевой базой по снабжению оборонной индустрии вероятного военного противника.



Этим еще Вашингтоном и Лондоном наносится удар и по монополии Китая в деле добычи и производства ряда редкоземельных элементов с целью замены их уже на казахстанские. А так как нефть и газ в развивающейся научно-технической революции начинают уступать по своему значению залежам РЗМ, то за них сейчас и разворачивается столь ожесточенная борьба в мире.



Но это еще не все. На второй встрече лидеров "Центральная Азия – Европейский Союз", которая состоялась 2 июня в Киргизии, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов предоставить особые преференции компаниям из стран ЕС на разработку шестидесяти месторождений драгоценных камней.



При этом он заверил европейских партнеров, что обязательно нарастит транспортировку черного золота по направлению "Актау – Батуми", а также максимально увеличит объемы прокачки через трубопроводы по Транскаспийскому маршруту в обход России.



Для этих целей уже вкладываются значительные инвестиции европейского, британского и турецкого капитала. Крое этого недавно подписано соглашение с грузинской стороной о реконструкции порта Поти как раз для установки нефтеналивного оборудования и приема танкеров.



Это показывает, что Казахстан и его несметные богатства стремительно уходят с молотка на Запад, наращивая его мощь за счет дешевого сырья, давая возможность быстро нарастить производство высокотехнологичного оружия.



И это уже сейчас создает серьезный дисбаланс между державами в пользу англосаксов и европейцев, так, как только на ЕС приходится уже более 40% внешней торговли РК, а с учетом всех остальных стран НАТО, то более 50%. И это без учета того, что более 70% добывающего сектора уже в руках транснациональных корпораций.



Подобная ситуация неминуемо будет вести к дестабилизации в РК, так как сохранить "многовекторный" курс в ситуации развивающегося глобального конфликта не получится, а территорию Казахстана и региона в целом будут и уже используют против России и Китая.



Не забываем, что там давно расположены биолаборатории Пентагона, а внутри растут националистические и экстремистские движения. Не зря Сергей Лавров, будучи с визитом на этой неделе в Таджикистане, заявил:



"Запад ищет возможность открыть против РФ второй и третий фронты, в том числе в Центральной Азии".



Поэтому сейчас так необходимы срочные меры по нейтрализации усиления влияния США, ЕС и Великобритании в Казахстане и Центральной Азии. Источник - Политнавигатор

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