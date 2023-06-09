 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.06.2023
12:32  Казахстан уходит за бесценок с молотка в пользу Запада, - Айнур Курманов
12:21  Власти Таджикистана идут на конфликт с Ага Ханом? Возможные причины и последствия, - Нурбек Акматов
12:12  Китай открывает военную базу на Кубе? - МК
10:53  Взяли за хобот. В Алматы открыли региональный центр МВФ
10:51  Зрят в корень. ОБСЕ открыла в Узбекистане миссию по наблюдению за выборами президента
09:54  В Запорожских степях одинаково хорошо горят и германские "панцири" и французские колесоходы, - Military Watch Magazine
09:22  Киргизия хочет малую АЭС от "Росатома" ... для Большого взрыва?

08:45  Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС
08:43  В Казахстане изъяли дроны, которые в Россию везла компания из Кыргызстана
08:39  Китай ускоренными темпами готовится осваивать Луну
08:25  Центробанк Турции возглавила молодая очаровашка Хафизе Гайе Эркан
08:19  Задержан за коррупцию известный каз-бизнесмен (экс-вице-министр и депутат) Нуржан Альтаев
07:48  Китай создает антиамериканскую ось в Азии, - Владимир Скосырев
01:47  $80 млрд. ущерб Таджикистана от "утечки мозгов". И он будет расти
01:45  Что ищут в казахстанских степях сталкеры со всего мира
00:09  Какой опыт Китая нужен России, чтобы развиваться такими же темпами
00:05  Рассосется ли латинизация: зачем в Казахстане экспериментируют над людьми? - В.Щекунских
00:03  Тайваньский вопрос: "горячая точка" конкуренции Китая и США, - Вл.Нежданов
Четверг, 08.06.2023
22:52  Русофобы против русофобов. В Польше разгорается яростная политическая борьба, - В.Бурт
22:34  Банки Казахстана отказывают гражданам РФ в проведении платежей: что ждет Россию, - "МК"
22:17  Русский вопрос. Кремль Путина все больше напоминает Кремль Горбачева, - А.Проханов
22:08  Кыргызстан депортировал в Россию поджигателя военкомата в Свердловской области
19:04  В мире складывается Анти-Европа, - Е.Пустовойтова
17:40  В России расширяется линейка финансовых инструментов в юанях
17:37  Бойцы чеченского "Ахмата" усилились китайскими "Тиграми"
17:33  Миражи "европейского вектора" в Центральной Азии
16:40  Президент Ш.Мирзиеев улетел с визитом в Италию
14:54  Из Астаны ушла вода. Депутаты и чиновники чешут репы
13:49  КырФеноменФемида. Экс-замМВД Асанов осужден... "без назначения наказания"
13:26  Российскую нефть для Пакистана поделили на части: первый танкер придет в воскресенье
13:09  Зачем кыргыз-студентам лекции Акаева? Смешим людей
13:07  Фермеры без воды, дороги и "город-сказка" посреди степи – интервью акима Алматинской области Султангазиева
12:30  В Токтогульском водохранилище (Кыргызстан) нечего хранить. Вода - жок!
10:52  Петр Васильевич Постников - первый переводчик Корана на русский язык, - П.Густерин
09:39  Артековские репрессии Казахстана
09:29  Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии, - Глеб Простаков
09:25  Диверсанты подорвали основание зерновой сделки. Приуныли кремлевские гешефт-махеры
09:10  По стопам Эрдогана – Иран хочет взять газовый вентиль в свои руки, - СП
08:49  Главарь ГКНБ Киргизии Ташиев "взял под личный контроль" строительство дороги в Ноокате: воруют быстрей, чем строят
08:43  Имперский акцент. Почему некоторые заявления из Москвы вызывают тревогу в Бишкеке, - 24.kg
08:37  Бездельницу на бездельника. В Казахстане поменяли вице-премьера по социалке
00:30  В Иране не "демократия", там - порядок
00:28  Рупии не уберегли бюджет России от обвала сырьевых доходов, - НГ
00:14  Тайный диалог США с Китаем стал явным, - Владимир Скосырев
00:13  Западная цивилизация уничтожает свое историческое наследие. Части 1,2,3
00:05  В турецких отелях нет мест - для русских
Среда, 07.06.2023
23:48  Каспий - на дне! В Казахстане объявили "чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба"
22:04  Президент Киргизии Жапаров прибыл в Астану на форум "Астана"
21:31  Эмир Катара уже в Казахстане. Самый дорогой любимый гость
21:08  Турецкий фактор в Закавказье: вместе с Россией к миру или с Западом к войне
20:57  Иран и его антиамериканская морская коалиция в Индийском океане. США встревожены....
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан уходит за бесценок с молотка в пользу Запада, - Айнур Курманов
12:32 09.06.2023

Казахстан уходит за бесценок с молотка в пользу Запада
Айнур Курманов. 09.06.2023

Казахстан становится главным приложением западных инвестиций, стратегическим партнером и даже опорой для англосаксов в регионе.

К такому выводу можно прийти, если посмотреть тревожные тенденции, связанные как с передачей в руки британских, европейских и американских корпораций месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) и драгоценных камней, так и активной разработкой Транскаспийского маршрута в обход России.

Казахстан становится главным приложением западных инвестиций, стратегическим партнером и даже опорой для англосаксов в...
Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Не зря в официальной казахстанской прессе звучат победные реляции о том, что Вашингтон сохраняет статус лидера по объему прямых инвестиций в РК. Об этом 7 июня заявил замглавы внешнеполитического ведомства Казахстана Алмас Айдаров во время своей речи на инвестиционном круглом столе по дальнейшему развитию сотрудничества с США.

"От имени казахстанской стороны мы рады приветствовать миссию США в Астане. Я хотел бы поблагодарить посольство США, торговую палату США, а также бизнес-совет за организацию этого мероприятия. Отрадно, что сегодняшний круглый стол по развитию сотрудничества между США и Казахстаном является конструктивным продолжением диалога, начатого во время визита нашего Президента Касым-Жомарта Токаева в США", – отметил казахстанский дипломат.

А речь идет о 5,1 млрд долларов вложений в добывающую промышленность, которая и так находится под контролем западных компаний. То есть объем инвестиций удвоился и превысил все объемы из других стран. При этом в Астане надеются еще больше нарастить сумму вложений в различные отрасли, в том числе и в сферу добычи редкоземельных металлов.

Так, в этот же день 7 июня 2023 года профильные ведомства США и Казахстана провели совещание по вопросам сотрудничества в области редкоземельных элементов и были достигнуты соглашения по разработке американскими компаниями целого ряда месторождений. Речь пока шла о Бейнеу-Шаштырском и Джалинды-Санжарском месторождениях в Карагандинской области, к которым присматриваются такие корпорации как Chevron, ExxonMobil, Molycorp и Lynas Corporation.

Примечательно, что до этого визита американской делегации в РК в социальных сетях распространялась информация, что дельцы из Вашингтона продавали права на добычу редкоземельных элементов в Казахстане в даркнете (снимок ниже).

Сообщалось, что кто-то продавал права на добычу редкоземельных элементов в Казахстане по низким ценам. Отмечается, что организатор торгов якобы знаком с высокопоставленными руководителями правительства США и смог получить права на добычу и продажу любых полезных ископаемых в Казахстане по цене ниже рыночной. Если это действительно так, то может свидетельствовать о коррупционном следе в сделках.

Собственно, чему тут удивляться, если уже нынешняя деятельность американских и британских корпораций наносит колоссальный экономический и экологический вред стране, которые за счет варварского грабежа недр извлекают огромные сверхприбыли.

Так, например, британская компания Ferro-Alloy Resources работает над продолжением разработки Баласауыскандыкского месторождения ванадиевых руд в Кызылординской области. Еще одна британская компания Maritime House недавно подписала соглашение с казахстанским производителем редких металлов "Жезказганредмет" о производстве рения и привлечении технологий для добычи и развития редкоземельной металлургии.

В настоящее время компания Ferro-Alloy Resources производит пентоксид ванадия, ферро-молибден и концентраты никеля, перерабатывая закупаемые концентраты и другие ванадий-содержащие материалы. При этом собирается за счет нового оборудования нарастить производство до 1500 тонн пентоксида ванадия в год. Более того, британцы намерены возвести новый рудо-перерабатывающий комбинат с производительностью до 22400 тонн в год.

К тому же отличительная особенность месторождении Бала-Саускандык заключается в том, что добыча редкоземельного металла осуществляется при очень низких затратах, и сейчас благодаря захвату этого казахстанского ресурса британцы станут главными производителями ванадия на мировом рынке.

Но проблема в том, что по информации экспертов отходящие газы производства ванадиевых рудников содержат хлористый водород и газообразный диоксид хлора, которые могут нанести губительный ущерб растительности и посевам. При этом тяжелые отходы повреждают нервную систему человека, приводят к отеку легких, нефриту, к стерилизации и уродству детей. А зараженная вода с шестивалентным хромом, кадмием, мышьяком и другие загрязнителями ведет к неминуемой смерти и к кислотным дождям.

Одной из главных проблем, с точки зрения здоровья человека и окружающей среды, является то обстоятельство, что РЗМ часто добываются вместе с радиоактивными элементами, такими как торий и уран. Кроме того, для их разделения требуется большое количество вредных химикатов и электроэнергии.

А учитывая то обстоятельство, что при добыче только одной тонны ванадия получается более сотни тонн побочной породы, вызывающих загрязнение и эрозию почв, то при таких масштабах добычи в землю будут выброшены многие сотни тысяч тонн отходов. Это уже фактическая катастрофа для сельского хозяйства Кызылординской области, где производится две трети риса в стране.

В апреле этого года в казахстанском сегменте интернета появилась петиция жителей населенных пунктов в районе Жезказганского рудника уже в Улытауской области, выступающих против разработки британской компанией Maritime House месторождения редкоземельных металлов. Граждане указывают на огромные последствия такой деятельности, что приведет к экологической катастрофе.

"Недавно достигнуты договоренности между казахстанским производителем Жезказганредмет и британской компанией Maritime House. Они будут производить рений и привлекать технологии по извлечению редких и редкоземельных металлов на базе Жезказганредмет. Мы, жители в районе Жезказганского рудника Казахстана, требуем не добывать на редкоземельных рудниках", – писали граждане.

Но, к сожалению, правительство РК даже не ответило местным жителям, предпочтя подписать очередное кабальное соглашение о разделе продукции с британцами. При этом сами власти намерены выделить 364 млрд тенге на осуществление геологоразведочных работ в интересах все тех же американских и британских компаний по поиску редкоземельных металлов на 12 участках, расположенных на территории семи областей Казахстана.

Парадокс заключается в том, что у РК попросту нет собственных технологий по извлечению РЗМ, и все разведанные месторождения в итоге будут переданы западным корпорациям.

При этом есть вероятность, что американцы заберут сейчас и семь литиевых месторождений в Восточно-Казахстанской области. Для этих целей в срочном порядке планируется реконструкция Иртышского химико-металлургического завода с задачей увеличения производства продукции из редких металлов.

Это на самом деле громадная угроза, так как в стране находятся залежи всех 17 редких металлов, а Осмий-187– самый дорогой металл в мире – добывается в основном только в Казахстане. К примеру, в прошлом году один грамм осмия-187 стоил дороже трех килограммов золота, и он задействован в производстве ракет, самолетов и даже лекарственных препаратов.

РЗМ – это стратегические материалы, которые сейчас захватываются для нужд американского и европейского военно-промышленного комплекса. А с учетом того, что армии США и НАТО угрожают России и Китаю и уже ведут против них прокси-войну, то фактически Казахстан становится важной сырьевой базой по снабжению оборонной индустрии вероятного военного противника.

Этим еще Вашингтоном и Лондоном наносится удар и по монополии Китая в деле добычи и производства ряда редкоземельных элементов с целью замены их уже на казахстанские. А так как нефть и газ в развивающейся научно-технической революции начинают уступать по своему значению залежам РЗМ, то за них сейчас и разворачивается столь ожесточенная борьба в мире.

Но это еще не все. На второй встрече лидеров "Центральная Азия – Европейский Союз", которая состоялась 2 июня в Киргизии, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов предоставить особые преференции компаниям из стран ЕС на разработку шестидесяти месторождений драгоценных камней.

При этом он заверил европейских партнеров, что обязательно нарастит транспортировку черного золота по направлению "Актау – Батуми", а также максимально увеличит объемы прокачки через трубопроводы по Транскаспийскому маршруту в обход России.

Для этих целей уже вкладываются значительные инвестиции европейского, британского и турецкого капитала. Крое этого недавно подписано соглашение с грузинской стороной о реконструкции порта Поти как раз для установки нефтеналивного оборудования и приема танкеров.

Это показывает, что Казахстан и его несметные богатства стремительно уходят с молотка на Запад, наращивая его мощь за счет дешевого сырья, давая возможность быстро нарастить производство высокотехнологичного оружия.

И это уже сейчас создает серьезный дисбаланс между державами в пользу англосаксов и европейцев, так, как только на ЕС приходится уже более 40% внешней торговли РК, а с учетом всех остальных стран НАТО, то более 50%. И это без учета того, что более 70% добывающего сектора уже в руках транснациональных корпораций.

Подобная ситуация неминуемо будет вести к дестабилизации в РК, так как сохранить "многовекторный" курс в ситуации развивающегося глобального конфликта не получится, а территорию Казахстана и региона в целом будут и уже используют против России и Китая.

Не забываем, что там давно расположены биолаборатории Пентагона, а внутри растут националистические и экстремистские движения. Не зря Сергей Лавров, будучи с визитом на этой неделе в Таджикистане, заявил:

"Запад ищет возможность открыть против РФ второй и третий фронты, в том числе в Центральной Азии".

Поэтому сейчас так необходимы срочные меры по нейтрализации усиления влияния США, ЕС и Великобритании в Казахстане и Центральной Азии.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686303120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Создается Парламентская комиссия по мониторингу целей устойчивого развития
- Алихан Смаилов призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ
- Кадровые перестановки
- Спикер Сената встретился с Председателем ПА ОБСЕ
- Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС
- Алихан Смаилов: ЕАЭС должен развиваться в экономической плоскости
- "Рост ВВП, триллионы, тонны, тысячи км! А Человеку от этого лучше жить стало? Непонятно! Не определишь! Никак!"
- Казахстан и Россия реализуют более 100 проектов в сфере промышленной кооперации на $22 млрд - Алихан Смаилов
- Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  