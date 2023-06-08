НАТО создал на Балканах два недееспособных государства, - Тед Карпентер

13:18 09.06.2023

The American Conservative

США



Миссия НАТО на Балканах - это фарс



НАТО продолжает выступать в роли полицейского Восточной Европы, пишет TAC. По мнению автора статьи, вместо того, чтобы триумфально провозгласить, что "миссия выполнена" после распада СССР, лидеры Запада начали подыскивать новые задачи устаревшему альянсу.



Тед Карпентер



США и их европейские союзники любят подавать военные вмешательства НАТО в Боснии и Косово в 1990-х как безоговорочный успех. В обоих случаях, подчеркивают сторонники НАТО, усилия Запада не только положили конец кровавым конфликтам и вопиющим нарушениям прав человека, но и наставили эти страны на путь стабильности и демократии.



Однако это сильно упрощенная версия реальности - если не сказать карикатурно искаженная. Оба эти политических образования остаются фактически недееспособными и даже спустя несколько десятилетий не могут без международной опеки. Войска НАТО неусыпно следят за политической ситуацией в обеих странах, но она становится все более шаткой. И недавние события как в Боснии, так и в Косово лишь подчеркивают нестабильность.



Столь неблагодарные и в конечном счете бессмысленные миссии далеки от первоначальной цели НАТО - защитить слабую, разоренную войной демократическую Европу от советского запугивания или даже завоевания. Вопрос о необходимости или целесообразности трансатлантического альянса под господством Вашингтона для противостояния Москве до сих пор вызывает споры. Но прежде у НАТО хотя бы имелась громкая и в целом правдоподобная геостратегическая цель.



Однако вместо того, чтобы триумфально провозгласить, что "миссия выполнена", когда СССР распался в декабре 1991 года, западные лидеры начали подыскивать внезапно устаревшему альянсу новые задачи. Временами казалось, что они прямо из кожи вон лезут. Помощник госсекретаря Роберт Хорматс даже предлагал НАТО сосредоточиться на решении таких вопросов, как студенческие обмены и экологические инициативы, - словно это подобающее занятие для могучего военного союза.



Однако американским и европейским лидерам не потребовалось много времени, чтобы замыслить миссию мало-мальски военную. Распад Югославии, словно в замедленной съемке, привел к беспорядкам в Боснии, одном из новообразованных государств-правопреемников, а затем и в сербской провинции Косово, нацелившейся на отделение. НАТО воспользовалось поводом вмешаться и нанесла воздушные удары по боснийским сербам в 1995 году и по самой Сербии в 1999 году. В обоих случаях североатлантический альянс подкрепил свое военное вмешательство миротворческими миссиями.



Однако навязанное Западом политическое урегулирование оказалось небезопасным и все чаще сталкивается с проблемами. По условиям заключенных при участии Вашингтона и его союзников Дейтонских соглашений от 1995 года, в Боснии в рамках одного государства было создано два полуавтономных образования - одно преимущественно мусульманское, другое преимущественно христианское (Республика Сербская). Ни руководство, ни население Республики Сербской эта договоренность не устраивала с самого начала, и лидеры боснийских сербов не раз грозились провозгласить полную независимость.



Последний виток напряженности начался в апреле 2023 года. В ответ 30 мая НАТО отправила два бомбардировщика B-1 в небо над Боснией в неприкрытой попытке запугать лидера Республики Сербской Милорада Додика. Мало того, что самолеты пролетели прямо над Сараево и другими крупными городами, они также приняли участие в совместных учениях со спецназом США на северо-востоке страны. Посол США Майкл Мерфи назвал полеты олицетворением "незыблемой приверженности суверенитету и территориальной целостности Боснии".



Тем временем назревает напряженность между НАТО и другим ее давним клиентом, Косово. Оторвав Косово от Сербии в 1999 году и поддержав его независимость в 2008 году, западные державы создали новый источник напряженности. Сербы на севере Косово хотели бы воссоединиться с Сербией, чтобы избежать участи оплеванного и бессильного этнического меньшинства в независимом Косово, где 90% составляют албанцы. Однако западные правительства наотрез отказались даже рассмотреть этот вариант, не говоря уже о поддержке. Вместо этого они безоговорочно поддержали национальное правительство в Приштине.



Однако недовольство сербского меньшинства на севере не утихает. Досада из-за попыток Приштины взять регион в ежовые рукавицы не раз приводила к вспышкам насилия - особенно за последние два года. Последний такой эпизод произошел 29 мая, когда миротворцы НАТО оказались между двух огней в схватке сербских демонстрантов с косовскими силовиками - при этом свыше двух десятков миротворцев получили ранения. В ответ НАТО объявила, что отправит в Косово еще 700 военнослужащих и приведет еще один батальон в состояние повышенной готовности на случай возможной отправки.



На сей раз США и союзники обрушили свой гнев не на сербское меньшинство, а на Косово. Посол США в Приштине Джеффри Ховенир подтвердил, что Вашингтон даже применит санкции. Для начала, сообщил он, Косово не допустят до предстоящих учений "Защитник Европы 2023" под руководством США. Он также пригрозил, что США свернут всю поддержку Косово как в получении мирового признания (на данный момент его независимость не признала примерно половина членов ООН), так и в процессе интеграции в международные организации.



Мы докатились до геополитического фарса, когда бомбардировщики В-1, дорогие самолеты, изначально предназначенные для перевозки ядерного оружия и сдерживания Советского Союза, теперь летают над небольшой, стратегически и экономически неважной страной, чтобы держать в благоговейном ужасе этническую группу, которая всего лишь хочет собственного государства вместо того, чтобы прозябать в проблемном союзе с соперничающими этническими группами. Между тем именно такова сейчас ситуация в Боснии.



Таким же фарсом будет, если войска НАТО будут охранять фактическую границу между разочарованным этническим меньшинством и национальным правительством в другой стране, которая стратегически и экономически не актуальна ни США, ни даже европейским державам. Бесконечные мелкие миротворческие миссии НАТО на Балканах были бы забавными, не будь все так прискорбно и убого. Что бы вы ни думали об изначальной цели НАТО в годы холодной войны, едва ли основатели Североатлантического альянса представляли себе именно такое развитие событий.



Тед Гален Карпентер - пишущий редактор The American Conservative, старший научный сотрудник Института Рэндольфа Борна и старший научный сотрудник Либертарианского института. Занимал различные политические должности в Институте Катона в течение 37 лет. Доктор Карпентер - автор 13 книг и свыше 1 200 статей по международным делам.