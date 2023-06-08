Узбечка Умида Омонова завоевала золото на ЧМ по быстрым шахматам

13:40 09.06.2023

Умида Омонова завоевала золото на ЧМ по быстрым шахматам



Узбекистанка Умида Омонова стала победителем чемпионата мира по быстрым шахматам среди девушек до 18 лет в Грузии.



