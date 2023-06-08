Станет ли Япония "нормальной" страной? - Дм.Стрельцов

14:55 09.06.2023 Станет ли Япония "нормальной" страной?

Соблазны и риски статуса военной державы



№3 2023 Май/Июнь



ДМИТРИЙ СТРЕЛЬЦОВ

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН.



В декабре 2022 г. в Японии приняты базовые документы, определяющие курс страны в области военной безопасности: Стратегия национальной безопасности, Национальная стратегия в области обороны и Среднесрочный план оборонного строительства. Ряд положений не имеют прецедента для всей послевоенной истории Японии.



Например, впервые в официальном документе открыто говорится об обретении ударного потенциала, позволяющего наносить ракетные удары по вражеским базам в случае подготовки противником нападения на Японию, поставлена задача довести к 2026 г. оборонный бюджет до 2% ВВП – норматива для стран НАТО. Появление новой стратегии стало вехой на долгом пути постепенного, продолжающегося на протяжении всех послевоенных десятилетий отхода от пацифистского статуса, который Япония обрела после поражения во Второй мировой войне и принятия мирной Конституции.



В основополагающей статье 1993 г. Кеннет Уолтц утверждал, что Япония в будущем создаст ядерный потенциал, попытается достичь стратегической независимости и даже начнет проводить политику балансирования в ущерб США[1]. Он отмечал, что многое будет зависеть от того, "захочет ли японский народ, чтобы их страна стала великой державой"[2], тем более что давление Соединенных Штатов на Японию с целью побудить ее нести большее бремя расходов на собственную безопасность "заставляет японских лидеров задумываться о том, в какой степени они могут рассчитывать на США в деле защиты своей страны"[3]. Чтобы понять с позиций сегодняшнего дня, прав ли оказался Уолтц, стоит посмотреть, стала ли Япония "нормальной", т.е. не отягощенной пацифистским багажом страной с полноценными вооруженными силами, и есть ли основания считать ее великой державой, способной проецировать оборонную мощь на сферу международной политики.



Путь к "нормализации"



Известны многочисленные атрибуты и признаки т.н. "пацифистского статуса" Японии. Прежде всего это 9-я статья ее Основного закона, которая декларирует отказ от войны как средства решения международных споров и запрещает Японии иметь вооруженные силы. Основываясь на этих постулатах, весь послевоенный период Япония будет придерживаться сэнсю боэй – "сугубо оборонительной" доктрины в сфере военной безопасности. В период холодной войны функции японских Сил самообороны были ограничены защитой национальной территории Японии – их нельзя было отправлять за рубеж, они не могли иметь "наступательные" виды оружия. Оборонный бюджет с конца 1950-х гг. не мог превышать 1% ВВП страны. В 1955 г. Япония приняла законы об исключительно мирном использовании атомной энергии, а в 1967 г. декларировала т.н. "Три неядерных принципа" (не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие). Во внешней политике Япония руководствовалась т.н. "доктриной Есиды", в соответствии с которой страна имела не полноценную армию, а только парамилитарные Силы самообороны, полагалась на гарантии США в политике безопасности в обмен на предоставление последним территории для военных баз и проводила внешнюю политику, опираясь на экономические, а не военные рычаги.



Важным условием реализации идей пацифизма служило общественное мнение. Несколько послевоенных поколений японских избирателей, от поддержки которых правящая Либерально-демократическая партия находилась в большой зависимости, сохраняли память о минувшей войне и катастрофических последствиях, которые она имела для Японии, и не одобряли изменение пацифистской Конституции, на котором настаивала ориентированная на Вашингтон консервативная часть правящих кругов страны.



Пацифистская идеология находила поддержку и у значительной части политического истеблишмента Японии, включая руководство правящей партии. У ее сторонников имелись сильные аргументы в пользу сохранения статус-кво. 9-я статья давала возможность избегать "налога кровью" в отношениях с Соединенными Штатами – не направлять военнослужащих Сил самообороны для выполнения союзнического долга за рубежом и таким образом не подвергать риску их жизни.



Пацифизм служил отличным инструментом для укрепления позиций Токио на мировой арене, и прежде всего среди развивающихся стран.



Американцы смотрели на Японию прагматично – пацифизм дальневосточного союзника не только не мешал, но во многих смыслах и помогал им защищать свои интересы в Восточной Азии. Прежде всего он не препятствовал размещению в Японии военных объектов, которые обеспечивали тыл во время военных конфликтов (в Корее и Вьетнаме) и были важным элементом сдерживания СССР и КНР. К тому же Япония фактически взяла на себя содержание и материальное обеспечение этих объектов.



Кроме того, Япония рассматривалась Вашингтоном как крупнейшая экономическая держава, помогающая сдерживать распространение коммунизма, предоставляя клиентским странам Азии помощь в развитии, втягивая их тем самым в подконтрольную США орбиту мировой экономики, а также показывая им своим примером преимущества ориентации на Запад. Соединенные Штаты не нуждались в Японии как полноценном военном союзнике, поскольку выгод от пацифистского статуса было гораздо больше, чем если бы у Японии было ядерное оружие и мощная армия. Не случайно Вашингтон горячо убеждал Токио отказаться от ядерного оружия, к которому последний активно стремился после проведенных Пекином в 1964 г. ядерных испытаний. Япония с возрожденным военным потенциалом неизбежно превратилась бы в глазах азиатских и тихоокеанских союзников США в милитаристский жупел, и американцам пришлось бы мирить и разнимать Японию с ее бывшими колониями в Азии – странами АСЕАН и, возможно, Тайванем. Был у Америки и печальный опыт посредничества в примирении Японии с Республикой Корея, еще одной ее бывшей колонией: несмотря на с трудом проведенную в 1965 г. нормализацию, достичь доверия и реального сотрудничества в военно-политической сфере между двумя крупнейшими американскими союзниками в Азии так и не удалось.



Однако Япония еще с 1950-х гг. неуклонно двигалась к "нормальному" статусу. Пиковые точки этого курса пришлись на периоды правления кабинетов Ясухиро Накасонэ (1982–1986), Дзюнъитиро Коидзуми (2001–2006) и Синдзо Абэ (2012–2020). При этом на политику Токио воздействовало, скорее, не давление Вашингтона, а прагматизм японского руководства.



Во-первых, с конца 1960-х гг., когда была провозглашена "гуамская доктрина" Ричарда Никсона, началось сокращение военного присутствия Соединенных Штатов в Азии, сопровождаемое требованиями к союзникам взять на себя ответственность за собственную оборону, что в глазах последних означало ослабление американских гарантий безопасности. Во-вторых, ставшая к концу холодной войны экономическим гигантом Япония начала понимать, что без полноценной армии у нее не может быть ни соответствующего ее экономическому весу политического авторитета великой державы, ни возможности войти в Совет Безопасности ООН на правах постоянного члена. Пришло осознание того, что Япония "несет непропорционально низкую долю бремени за региональную и глобальную безопасность с учетом размеров страны, ее богатства и реального военного потенциала"[4]. В-третьих, с середины 1990-х гг. перед Токио встали принципиально новые задачи, связанные с военным подъемом КНР и проводимой Пекином напористой внешней политикой, а также с ракетно-ядерной программой КНДР.



После 2012 г., с приходом администрации Абэ, "нормализация" политики безопасности резко ускорилась. Среди наиболее значимых ее результатов – принятое в 2015 г. пакетное законодательство о мире и безопасности. Новая интерпретация понятия коллективной обороны позволила японским Силам самообороны вести совместно с союзниками боевые действия за пределами Японии, хотя такие случаи оказались жестко ограничены ситуацией, когда интересы страны затрагиваются непосредственно. При Абэ был учрежден Совет национальной безопасности и пост советника по национальной безопасности по образу и подобию существующего в США и других странах, что позволило более эффективно координировать политику безопасности. Были существенно смягчены ограничения на экспорт оборонного оборудования и технологий, в результате чего Япония подписала соглашения о передаче оборонной продукции и технологий с 12 странами, в том числе с Соединенными Штатами, Великобританией, Австралией, Индией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией[5]. В Джибути в 2011 г. была создана первая за весь послевоенный период база Сил самообороны за пределами Японии.



Курс Абэ получил броское название "проактивного пацифизма". По сути, речь шла об опоре на военную силу для достижения "благородных" внешнеполитических целей глобального и регионального масштаба, касающихся установления мира и предотвращения вооруженных конфликтов.



Характерно утверждение японского премьера о том, что Япония "никогда не станет страной второго уровня", причем в это понятие вкладывался в первую очередь политический и военный, а не экономический смысл. Фактически "доктрина Абэ", т.н. курс на создание "нормального государства", не отягощенного пацифистскими нормами и ограничениями, означала окончательный отказ от "доктрины Есиды"[6].



Объективные ограничения



Нельзя сказать, что Япония полностью отошла от послевоенного пацифистского наследия, а уж тем более встала на путь откровенной милитаризации. Хотя в мировых рейтингах самых сильных армий мира японские Силы самообороны занимают высокие позиции[7], положение Японии на военно-стратегической карте мира объективно отличается не только от крупнейших военных держав – США, Китая и России, но и стран с сопоставимым экономическим и технологическим потенциалом – Франции, Великобритании и даже Германии, которую сближает с Японией особое отношение к собственному милитаристскому прошлому.



Изменения в оборонной политике Японии, конечно, не привели ее к превращению в "великую державу", т.е. полноценную военную силу глобального уровня.



Как отмечал в 2017 г. Майкл Ослин, несмотря на масштабную модернизацию Сил самообороны, Япония остается по большому счету оборонительной державой (defensive force), в длительной перспективе неспособной в существенном отношении к проецированию своей мощи[8].



Прежде всего по-прежнему действуют все ограничения, связанные с 9-й статьей Конституции. Никаких признаков, что эта статья в обозримом будущем будет отменена или даже изменена, не проглядывается – и в первую очередь в силу внутриполитических причин: отрицательного отношения к этому значительной части японского общества, а также наличия в стране мощной политической оппозиции этому шагу, в том числе в рядах правящего блока (внутри самой Либерально-демократической партии, где имеются "проконституционные" фракции, а также партии Комэйто – единственного партнера ЛДП по правящей коалиции).



Статус "пацифистской сверхдержавы" регулярно подтверждается в риторике руководителей, которые выражают неизменную приверженность Японии "пути мирной нации", а также в официальных документах, определяющих курс страны. Например, в Стратегии национальной безопасности 2022 г. говорится, что Япония остается миролюбивой нацией и придерживается сугубо оборонительной доктрины, что она не станет крупной военной державой, представляющей угрозу для других стран, и в дальнейшем сохранит верность "Трем неядерным принципам"[9]. И хотя японское правительство активно использует для обоснования своей политики безопасности расширенную интерпретацию положений 9-й статьи Конституции, а также право на коллективную самооборону, зафиксированное в Уставе ООН, в содержательном плане эта политика принципиально не изменилась по сравнению с периодом холодной войны.



Например, отправка военнослужащих для выполнения союзнического долга хотя и допускается в соответствии с расширенной интерпретацией права на коллективную самооборону, принятой правительством в 2014 г., но лишь в ситуации, соответствующей всем трем условиям: когда нападение на Японию или на государство, находящееся в тесных отношениях с Токио, угрожает выживанию Японии как государства, когда нет других мер для устранения угрозы и когда использование силы ограничивается минимальной необходимостью. Иными словами, применение военной силы ограничено "минимальным уровнем". Это означает, что Япония по-прежнему не может вступать в вооруженные конфликты лишь по причине наличия союзнических отношений с США. Именно поэтому в ситуации, подобной той, что сложилась при инциденте в Тонкинском заливе в 1964 г., ставшем поводом для вьетнамской войны, или при получении американскими спецслужбами данных о разработке страной-противником ОМУ (как в случае с Ираком, когда в 2003 г. американская армия вторглась в эту страну), Япония необязательно будет направлять в "горячие точки" свои вооруженные силы, а если и будет, то только после обоснованного вывода о том, что в данном случае затронуты ее интересы. В этом заключается принципиальное отличие Японии от прочих союзников Вашингтона, включая Южную Корею, Филиппины, Таиланд, Австралию и Новую Зеландию, направлявших свои контингенты для участия в операциях союзных сил в период Корейской и Вьетнамской войны и в Ираке в 1990 и 2003 годах.



У Японии по-прежнему отсутствуют и наступательные виды вооружений.



Запрет на наступательное оружие в первую очередь касается средств нанесения мощных разрушительных ударов (таких как межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики большой дальности или ударные штурмовики). Как и ранее, военная доктрина Японии позволяет применять силу только в целях самообороны.



Не отменяет оборонительного характера японской военной доктрины и предусмотренное Среднесрочным планом оборонного строительства 2022 г. обретение ударных средств[10], а именно ракетного потенциала. Оно лишь расширяет механизмы, которые Япония может использовать. В Стратегии национальной безопасности 2022 г. говорится о необходимости иметь "возможности контрудара, которые в случае ракетных атак противника позволяют Японии наносить эффективные контрудары по противнику для предотвращения дальнейших атак при одновременной защите от ракет противника с помощью системы ПРО"[11]. В документе четко оговаривается, что "нанесение первого удара на этапе, когда никакого вооруженного нападения не произошло, остается недопустимым"[12].



Принятие новой доктрины национальной безопасности дало импульс дискуссии о соответствии Конституции конкретных видов вооружений, ведь различие между "наступательными" и "оборонительными" видами оружия достаточно условно, и это касается не только ракет. Трудно понять, в частности, почему авианосцы относятся к наступательному оружию (и потому Япония их не имеет), а имеющиеся на ее вооружении авианесущие эсминцы (вертолетоносцы "Идзумо" и "Кага", способные принимать и истребители F-35) – к оборонительным. К тому же "сугубо оборонительный характер" использования ударных средств оказывается неоднозначным в зависимости от конкретной ситуации. Большую трудность вызывает определение момента, когда началась ракетная атака противника, прежде чем ракета окажется в воздухе. На этом фоне особую актуальность приобретает для Японии регламентация условий применения ударных средств для обеспечения их "оборонительного характера".



Еще одним критерием принадлежности страны к великим державам является уровень военных расходов. Между тем расходы Японии на военные нужды, составляющие менее 50 млрд долларов в год, не идут ни в какое сравнение с расходами ее основного соперника Китая, составившими в 2022 г. около 229 млрд долларов. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованным в апреле 2021 г., Китай тратит на вооруженные силы больше, чем Япония, Южная Корея, Филиппины и Индия вместе взятые[13]. Соотношение военных расходов Японии и Китая в 2000 г. составляло почти 1:1, а в 2020 г. – 1:4,1[14]. И даже декларированное новой Стратегией безопасности увеличение оборонного бюджета Японии до 2% ВВП ситуацию в корне не изменит: Пекин будет тратить на армию несопоставимо больше, чем его сосед на востоке.



Япония остается неядерной державой, а провозглашенные правительством "Три неядерных принципа" по-прежнему являются столпами ее политики безопасности. Эта принципиальная позиция подтверждена в Шангри-Ла в июне 2022 г. премьер-министром Фумио Кисида, подчеркнувшим, что Япония никогда не обретет ядерное оружие и сохранит приверженность "неядерным принципам"[15].



Таким образом, Япония ни по уровню военных расходов, ни по характеру вооружений, ни по положениям своей военной доктрины не является полноценной военной державой, подобной США, Китаю, России, Великобритании или Франции. Однако качественные изменения в политике безопасности, зафиксированные в новой Стратегии национальной безопасности, дают основание утверждать, что военный потенциал и оборонная политика стали значимым фактором формирования военно-стратегической ситуации не только регионального, но и глобального уровня.



И ВСЕ ЖЕ



Во-первых, налицо изменение роли Японии и функций Сил самообороны в рамках Договора безопасности. Япония существенно продвинулась в направлении большего равноправия и большей самостоятельности. Администрация Байдена не скрывает заинтересованности в сотрудничестве с Токио для расширения возможностей альянса. Свою роль играет и получение Японией качественно новых видов оружия, а также обретение ей новых "стратегических" функций в рамках союза, связанных с повышением уровня технической оснащенности Сил самообороны.



Во-вторых, японская стратегия безопасности теперь все больше ориентируется не на двустороннюю, а на многостороннюю парадигму. Токио инвестирует в создание стабильного "основанного на правилах" порядка, который, условно говоря, противопоставляется порядку, основанному на китайской гегемонии в регионе. Такое устройство базируется на сотрудничестве "близких по духу" стран, т.е. качественно меняется политико-идеологический контекст стратегии: она становится не двусторонней в рамках привычной парадигмы "старшего и младшего брата", присущей пресловутой системе "оси и спиц", а гибридной: в ней сочетаются элементы двустороннего и многостороннего форматов взаимодействия. Упор при этом делается на многосторонние модели.



Это, например, касается "Четверки" (Quad), представляющей собой многостороннюю модель сотрудничества с целью военно-политического сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя Япония инициировала данный форум в 2007 г., главную скрипку в нем играют США, Индия и Австралия, т.е. военные державы. Япония же всегда считалась "слабым звеном" из-за своего пацифизма. Теперь же, поскольку Токио в гораздо меньшей, чем ранее, степени ограничивается доктриной "сугубо оборонительной" политики, развитие "Четверки" как инструмента сдерживания Китая получает мощный импульс. По мнению российского эксперта Валерия Кистанова, продвигаемая Японией концепция "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" становится стержнем внешнеполитической деятельности Японии, а также ее политики в сфере безопасности на обозримую перспективу[16]. Формат "Четверки" открывает для Японии перспективы взаимодействия с единомышленниками, заинтересованными в сохранении баланса сил в ИТР[17]. Успешно развиваются также трехсторонние схемы сотрудничества: Япония‒США‒Южная Корея и Япония‒США‒Австралия. Идут разговоры о вступлении Японии в блок AUCUS.



К этому следует добавить появление глобального измерения стратегической политики Японии. В июне 2022 г. она впервые приняла участие в мадридском саммите НАТО, установив с Североатлантическим альянсом полноценное институциональное партнерство. Япония также несколько раз заявляла, что будет работать со "странами-единомышленницами" для решения проблем безопасности, "сдерживая… попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво в Японии и близлежащих регионах"[18].



Приоритет многостороннего сотрудничества с "родственными демократиями" во многом объясняет подчеркнутую жесткость Токио по отношению к России в связи с украинским кризисом.



Япония исходит из того, что ситуация на Украине имеет непосредственное отношение к ее безопасности, так как дружественные страны не поддержат Японию, если она не сделает все возможное, чтобы защитить себя[19]. Во время поездки в Европу в мае 2022 г. премьер Кисида говорил о том, что российское "вторжение на Украину" является не просто европейской проблемой, потому что "завтра Украина может стать Восточной Азией"[20].



Можно сказать, что для Японии нынешний кризис в Европе – не столько про Украину, сколько про Китай и ИТР. Демонстрируя жесткость в отношении России, Токио блокируется со странами G7 и рассчитывает на ответную солидарность с их стороны, давая понять Китаю, что его попытки расширить силовым путем влияние в регионе не останутся безнаказанными. Как отмечал американский эксперт Джеймс Браун, "в Токио опасаются, что дурной пример окажется заразителен, и посылают сигнал властям Китая: если те попытаются силой изменить статус-кво в регионе, то их действия не останутся без жесткого ответа"[21].



Данная позиция сформировалась задолго до украинского кризиса. Она лежит в основе глобальной стратегии, цель которой привлечь союзников и партнеров к защите страны. Она в широком смысле "антиревизионистская": если Россия сможет превратить Украину в свое клиентское государство и расширить сферу влияния в Европе, это "воодушевит" Китай в Индо-Тихоокеанском регионе.



Япония заинтересована в скорейшем завершении украинского кризиса – затяжная война может надолго отвлечь Америку и Европу от Индо-Тихоокеанского региона, и Токио придется справляться с вызовами безопасности в одиночку.



Но тем не менее



Однако новая ситуация в области безопасности, в которой оказалась Япония, таит в себе геополитические риски. Один из них связан с углубляющимися различиями в стратегических интересах Японии и США как на региональном, так и на глобальном уровне. Первое такое различие заключается в том, что Япония чрезмерно зависит от гарантий безопасности. Беспокойство в Токио вызывает то, что в рамках новой парадигмы двустороннего сотрудничества системы и возможности Сил самообороны могут быть задействованы в военных операциях, проводимых американцами, без должного учета интересов самой Японии. Между тем интересы Японии и Соединенных Штатов совпадают не во всем и не всегда.



Для обеих стран главным "стратегическим вызовом" остается Китай – именно такое определение Вашингтон, как и Токио, использует в обновленной Стратегии национальной безопасности. Цель Вашингтона, очевидно, состоит в том, чтобы заставить Пекин признать международный порядок, "основанный на правилах". Между тем Китай находится географически достаточно далеко от Америки, а интересы США в Восточной Азии, будучи инкорпорированными в их глобальные интересы, не ограничиваются данным регионом.



В отличие от Америки, стратегические интересы Японии в Восточной Азии гораздо сильнее ориентированы на регион – исторически, цивилизационно, экономически и политически. Региональное измерение сферы безопасности для Японии гораздо важнее, чем глобальное. Вооруженный конфликт в Восточной Азии нанесет куда больший ущерб японцам, чем американскому народу. В этом смысле "китайский фактор" работает в стратегиях безопасности США и Японии по-разному.



В Токио хорошо понимают, что предотвращение конфликтов в Восточной Азии представляет для Японии гораздо более актуальную задачу, чем для Соединенных Штатов. Как отмечается в докладе о стратегической ситуации в Восточной Азии, выпускаемом Национальным институтом оборонных исследований министерства обороны Японии, "геостратегическое соперничество с Китаем в Восточной Азии – это прежде всего проблема Японии, а не США, и именно Япония является главным субъектом этого соперничества, особенно в Восточно-Китайском море. У Америки также имеются серьезные поводы для озабоченности по поводу возможного "решительного военного поражения" в борьбе с Китаем. Масштабы усилий Японии в этом смысле являются решающим фактором, определяющим, станут ли будущие условия безопасности для нее благоприятными"[22].



Наиболее радикальная и алармистская точка зрения заключается в том, что Америка может вернуться к "транзакционному подходу" в отношениях с миром в духе "неотрампизма", закрыв глаза на гегемонизм Китая и пойдя на сделку (предполагающую, например, более "благожелательное" отношение США к напористой политике Китая в Восточной Азии в обмен на его отказ от определенных видов вооружений или определенных видов активности, напрямую затрагивающих основную американскую территорию).



Япония же в любом случае окажется втянутой в конфронтацию в случае повышения напряженности между Китаем и Западом, и ни на какие "сделки" ей рассчитывать не приходится.



Поэтому, строя стратегию безопасности, Токио вынужден учитывать и наиболее пессимистический для себя сценарий, связанный с приходом в Вашингтоне к власти сторонников изоляционизма или более прагматично настроенного руководства.



Учитывают в Японии и то, что по мере затягивания украинского кризиса внимание США неизбежно окажется прикованным к европейскому театру, причем надолго. Это связано не только с неясными перспективами завершения конфликта, но и с тем, что даже быстрое его завершение, например, в случае подписания перемирия, все равно будет означать для США необходимость "оставаться в центре" Европы на долгие годы.



Между тем у Японии нет надежных альтернатив союзу с Америкой: даже активное развитие сетевых структур, подобных "Четверке", не даст ей таких же гарантий, какие дает Договор безопасности. К тому же Япония не сможет в полной мере взять на себя инициативу по созданию в Восточной Азии чего-то большего, чем просто диалоговый формат, даже с участием "близких по духу" демократий. Основная проблема, безусловно, заключается в конституционно-правовых ограничениях, полностью отринуть которые в обозримой перспективе не сможет ни одна ее администрация. Однако даже если предположить, что Япония отказалась от 9-й статьи Конституции и иных пацифистских норм, включая сугубо оборонительную концепцию военного строительства, это не создаст полноценных предпосылок для обретения ею лидерских функций в формирующихся сетевых структурах безопасности, которые могли бы стать альтернативой или дополнением Договору безопасности.



Прежде всего это связано с сохранением среди материковых стран Азии, даже озабоченных китайской угрозой, стойких предрассудков в отношении возрождения японского милитаризма. Если само по себе усиление военного потенциала Японии и даже получение ею ударных (наступательных) вооружений встречает со стороны этих стран определенное понимание, связанное в том числе и с тем, что Япония действует под эгидой (и контролем) своего заокеанского союзника, то подобные же действия, совершенные в отрыве от США и ведущие к резкому усилению самостоятельной роли Японии, вовсе не обязательно вызовут положительные отклики.



Многовековые исторические обиды заставляют малые и средние страны Большой Восточной Азии болезненно воспринимать любое усиление региональных гигантов. Это в полной мере относится к Китаю, на подъем которого большинство стран региона, особенно в ЮВА, смотрит с тревогой, учитывая многовековую историю вассально-даннических отношений между Китаем и "периферийными варварами". Однако нет оснований сомневаться, что подобное же отношение испытает на себе и возродившаяся военная держава Япония, особенно если она будет пытаться создавать некие блоковые структуры безопасности. Тем более что память о "Великой восточноазиатской сфере сопроцветания", несмотря на смену поколений, насчитывает все же меньше века и потому более свежа, чем память о синоцентричном мире, завершившемся еще в период Опиумных войн. По меткому замечанию Ютаки Кавасима, Соединенные Штаты время от времени используют для "успокоения" азиатских соседей Японии аргумент о "пробке для бутылки с джинном внутри"[23]: если соседи почувствуют, что джинн свободен, Япония окажется в совершенно иной, гораздо менее благоприятной для себя среде безопасности[24].



Наиболее яркий пример – японо-южнокорейские отношения: как показывает послевоенный опыт, они могут существовать и развиваться только в рамках треугольника США–РК–Япония, т.е. с участием и во многом под присмотром дяди Сэма, а любые попытки построить двусторонний трек между Токио и Сеулом неизбежно оказывались провальными, несмотря на наличие общей военной угрозы в лице КНДР и принадлежности обеих стран к стану "близких по духу" демократий.



Таким образом, важнейшим аспектом мотивации Японии при долгосрочном планировании стратегии национальной безопасности становится отход от чрезмерных ожиданий, связанных с гарантиями безопасности в рамках двустороннего альянса с Вашингтоном, однако в то же время последний воспринимается как безальтернативный инструмент безопасности.



По мнению Токио, укрепление сетевой компоненты и развитие сотрудничества с "близкими по духу" странами необходимо при обязательном лидерстве США.



Одним из возможных сценариев, очевидно, становится постепенная "автономизация" политики в сфере военной безопасности, предполагающая гораздо большую, чем ранее, ставку на самостоятельность. Как отмечал Кеннет Пайл, Япония "будет стремиться к максимальной автономии, даже если союз станет более равноправным. Она не захочет быть заложником глобальной стратегии Соединенных Штатов или их отношений с Китаем и Кореей"[25]. К тому же Японии придется учитывать, что ставка только на усиление альянса может вызвать реакцию противников США в регионе, которая выразится в активизации военных приготовлений с их стороны и, соответственно, нежелательном для Токио повышении уровня региональной напряженности. Поэтому, по мнению Кристофера Хьюса, несостоятелен аргумент, согласно которому активное сотрудничество Японии с Соединенными Штатами в рамках альянса приведет к ужесточению сдерживания и снизит для Японии риск конфликта в регионе: КНДР в ответ лишь наращивает "ядерные и ракетные провокации", а Китай проводит политику, основываясь на понимании этого альянса как "угрозы", что несет риск дестабилизации региональной ситуации[26].



Укреплению самостоятельности оборонной политики Японии способствуют внутриполитические изменения в стране, и прежде всего в настроениях общества. Все больше японцев, хотя и выступают, как было отмечено выше, против переписывания Конституции, склоняются к тому, что Японии необходимо перейти от традиционной "исключительно оборонительной" политики к активному военному строительству. Согласно опросу, проведенному газетой "Асахи" в марте 2022 г., за укрепление оборонного потенциала высказалась рекордная доля респондентов – 64%, против – только 10% (с 2012 г. доля сторонников более сильной армии колебалась в районе 50%)[27]. Переходу японского общественного сознания в новое состояние, безусловно, способствовал украинский конфликт, который повысил уровень алармизма, причем в отношении не только и не столько России, но прежде всего соседнего Китая.



Этот сдвиг особенно примечателен, поскольку японский пацифизм, который долгие годы не позволял отказаться от ограничений на военное строительство, всегда был основан на общественном консенсусе. Теперь же перевес получают сторонники превращения Японии в полноценную военную державу. Об этом красноречиво свидетельствуют и итоги последних парламентских выборов. Например, на выборах в палату советников, прошедших в июле 2022 г., правоконсервативная Партия обновления, выступающая за сильную в военном отношении Японию и отказ от последних пацифистских ограничений, в четыре раза увеличила представительство. Да и убедительные электоральные успехи правящей Либерально-демократической партии в немалой степени объясняются наличием "ястребиной" компоненты в ее избирательной платформе.



Конечно, преждевременно делать вывод о реалистичности "изоляционистского" выбора Японии, основанного на сценарии полного отказа или существенного ослабления военного сотрудничества с США и их союзниками в регионе. Однако даже ограниченная "автономизация" японской политики стала бы для России хорошей новостью. Появляется окно возможностей для восстановления и даже успешного развития не только экономических, но и политических и даже стратегических отношений вне контекста японо-американских отношений. А такую потребность чувствуют и в Японии. Неслучайно в Стратегии национальной безопасности 2022 г. Россия названа "угрозой" только применительно к Европе, а в иных контекстах использован термин "озабоченность", и не по отношению к политике России в Азии как таковой, а только к российско-китайскому сотрудничеству в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и усилению военного присутствия России на Южных Курилах.



Международники-реалисты предсказывали, что после холодной войны Япония вернется к "нормальному" положению в иерархии великих держав. Показательна в этом отношении эволюция оценок ведущего специалиста по японской политике безопасности Кристофера Хьюза. В своей книге 2009 г. он дает Японии осторожную оценку: это "ограниченный военный субъект, неохотно использующий вcе возможности национального военного потенциала и ограниченный своим положением младшего партнера в альянсе с США и сильными остаточными антимилитаристскими настроениями"[28]. В новой работе, вышедшей в 2022 г., это уже "все более заметная глобальная и региональная военная держава", которая "бросает вызов традиционным представлениям о своем минимальном вкладе в американо-японский альянс, поддерживает антимилитаризм, стремится к активной международной роли, добивается большей стратегической автономии"[29].



В то же время Япония сохраняет множество рудиментов пацифистского статуса, хотя он все больше подвергается сомнению в связи с качественно новой средой безопасности. Страна фактически находится на перепутье – есть сильные аргументы и за, и против активного военного строительства и полного отказа от пацифизма. Однако даже противники внесения изменений в 9-ю статью Конституции отдают себе отчет в том, что "обретение реального военного потенциала сдерживания стоящих перед страной военных угроз фактически невозможно без кардинальной перестройки политики в области военной безопасности"[30]. Парадокс заключается в том, что такая перестройка неизбежно приведет Японию к новому статусу на мировой арене – статусу "военной державы", а это будет означать появление для нее качественно новых вызовов безопасности. Готова ли она вновь, как это было почти век назад, примерить военный мундир и в таком виде предстать перед миром? Ответ на этот вопрос, как и тридцать лет назад, когда Уолтц писал свою статью, остается открытым. Источник - Россия в глобальной политике

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