Сербия окончательно потеряла Косово. Что дальше? - Антон Веселов

15:31 09.06.2023

9.06.2023 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



В северных районах Косово – очередное обострение обстановки. Дело дошло до применения албанского спецназа, "миротворцев" KFOR, спецсредств и даже огнестрельного оружия против местных сербов, не желающих смириться с тем, что Запад поставил их перед фактом: север Косово отныне и окончательно перешел под полный контроль Приштины.



В конце апреля в четырех муниципалитетах с преимущественно сербским населением (Косовска-Митровице, Звечане, Лепосавиче и Зубин Поток) были проведены "выборы", которые сербы бойкотировали. В голосовании приняли участие лишь несколько сот человек, в основном албанцы, составляющие на севере всего-навсего около 3% населения. Тот факт, что "выборы" проходили под явным давлением и контролем Запада, при этом с массой вопиющих нарушений, среди самых незначительных из которых – отсутствие независимых наблюдателей (даже миссия ОБСЕ отказалась присутствовать на спектакле), никого из режиссеров не смутило. Спецпредставитель США на Балканах Габриэль Эскобар заранее обьявил, что Вашингтон в любом случае признает результаты "свободного и демократического волеизъявления".



26 мая 2023 г. "косовская полиция" окружила здания муниципалитетов с тем, чтобы силой обеспечить доступ в административные здания "новых властей". Сербское население вышло на улицы, чтобы не допустить прохода новоявленных "чиновников", одной из главных целей которых было узаконить пребывание албанских силовиков – "спецназа" и "Косовских сил безопасности" (армия, которой не должно быть по всем подписанным соглашениям и Резолюции СБ ООН № 1244). Кстати, именно на эту резолюцию ссылался в свое время и главарь УЧК Хашим Тачи, поскольку она легитимизировала эту преступную группировку и придавала ей официальный статус, хотя должна была подчиняться миротворческой миссии ООН в Косово и KFOR.



Резолюции СБ ООН № 1244 оказалась ширмой. Точно так же, как Брюссельские и Вашингтонские соглашения, франко-немецкий план и прочие "серьезнейшие гарантии". Косовские сербы оставлены один на один со своими проблемами, Они безоружны, бесправны и беззащитны. По данным Канцелярии по Косово и Метохии при МИД Сербии, только с начала 2023 года было совершено более 80 нападений на сербское население и имущество. За время пребывания у власти "премьера Косово" Альбина Курти (бывшего члена террористической "Армии освобождения Косово") количество нападений и иных актов насилия против коренных жителей края превысило 400.



Для сербов Косово и Метохия имеет огромное значение. Это колыбель сербской национальной культуры, в которой сосредоточены основные сербские святыни. Однако Приштина, пользуясь поддержкой Запада, шаг за шагом выдавливает Белград из края, осуществляя план "Великой Албании".



На территории Косово находятся десятки древних сербских монастырей. А что официальный Белград? Там продолжают делать вид, что защищают свой народ.



На территории Косово находятся десятки древних сербских монастырей. А что официальный Белград? Там продолжают делать вид, что защищают свой народ.



26 мая в Белграде прошел митинг в поддержку президента Вучича и правительства. Помимо административного ресурса, был задействован весь наличный парк автобусов – несмотря на проливной дождь, число доставленных из разных районов бюджетников составило около 200 тысяч человек (по данным проправительственных СМИ).



27 мая президент Александр Вучич ушел с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), его место занял министр обороны Милош Вучевич, которого предложил сам Вучич. Он отрекомендовал своего преемника по партийной линии незатейливо: "...из хорошей семьи, а его отец был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде". И заверил: "Нас ждет еще много совместных побед". Ранее Вучич заявил, что ожидаются важные решения для руководства партии и страны, возможны досрочные парламентские выборы. С 28 июня он намерен приступить в свете кризиса к формированию широкого надпартийного движения граждан "для сохранения страны".



Что касается непосредственно Косово и Метохии, то Вучич в который раз привел вооруженные силы в полную боевую готовность. В прилегающих районах в небе был замечен даже одиночный МиГ-29 ВВС Сербии, и это на Западе не оставили без реакции. Над регионом совершили демонстративные полеты стратегические бомбардировщики ВВС США В-1В и В-52, а группировка НАТО в Косово в начале июня была усилена – туда были срочно переброшены около 700 военнослужащих ВС Турции.



В Приштине прибытие батальона коммандос из состава турецкой 65-й бригады радостно приветствовали – ведь именно Эрдоган активно вооружает и оснащает косовских боевиков в рамках 10-летнего плана по модернизации "сил безопасности". Косово стало первым иностранным оператором бронированной машины Vuran Kirpi; основу парка бронемашин, используемых косовскими силовиками, составляют Otokar Cobra также турецкого производства. Анкара обещает косовским албанцам способствовать принятию самопровозглашенной республики в международные альянсы. Турецкие спецназовцы получили в свое распоряжение казармы "Султан Мурат", что тоже символично. В Приштине плохо знают историю: османский султан Мурат погиб в 1389 году во время Косовской битвы от руки сербского героя Милоша Обилича.



Никаких решительных действий Белграда предпринято не будет из-за устремления действующих сербских властей в светлое европейское будущее под покровительством Евросоюза. ВС Сербии заняли свои привычные позиции по периметру административной линии и ждут приказа, чтобы, постояв на месте, вернуться в пункты постоянной дислокации – им надо успеть подготовиться к совместным с НАТО учениям. Проведение учений запланировано на 16-30 июня; президент и Верховный главнокомандующий А. Вучич еще в марте дал им такую оценку: "Эти маневры дают нашим военным новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей, всегда можно научится чему-то от партнерских армий".



Косово (май 2023 г.). Командующий "силами безопасности" Башким Яшари и командующий Национальной гвардией штата Айова (США) генерал-майор Бен Корелл



Косово (май 2023 г.). Командующий "силами безопасности" Башким Яшари и командующий Национальной гвардией штата Айова (США) генерал-майор Бен Корелл