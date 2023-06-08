Трое лесников погибли и 11 - пропали без вести при крупном пожаре в Абайской области Казахстана

15:34 09.06.2023

В Абайской области при крупном лесном пожаре погибли трое лесников, 11 – пропали, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, в связи с крупными пожарами в Абайской области президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.



"Правительству и акимату Абайской области поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.



В Семее введен режим ЧС из-за лесного пожара

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, площадь пожара составляла минимум 3 га и потом резко произошел рост до 100 га. Он считает, что резкий рост площади произошел из-за неправильной оценки первичной обстановки.



14 лесников пропали при крупном пожаре в Абайской области

9 июня стало известно, что площадь лесного пожара в Абайской области увеличилась до 30 тыс. га. Глава МЧС Казахстана прервал рабочую поездку и лично возглавит штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС. В связи с природным пожаром открыта горячая линия, организована работа психологов МЧС и ДЧС: 8 7172 53-32-84, 8 722 235-38-31. Также население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам "112" и "101".



Динара Халдарова