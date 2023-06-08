Al Ittihad: Соединенным Штатам нужно договориться с Китаем о новой мирной коалиции

21:25 09.06.2023

"Это может показаться утопической идеей, но это лучший путь, чем глупая миссия разжигать эту конфронтацию"



"Любая тщательная оценка конфликта на Украине неизбежно приводит к выводу о том, что конец кризиса в обозримом будущем не предвидится. И Россия, и Украина сейчас наращивают наступательные операции. Москва продолжает находить источники для усиления вооружения, а Вашингтон либо поставляет Киеву военную технику и боеприпасы, либо просит об этом союзников. О международном праве вспоминают чаще всего в случае его нарушения, чем при его соблюдении…



…Институты, которые были созданы специально для предотвращения подобных вооруженных столкновений, парализованы. В результате мир оказался разделен на несколько лагерей", – пишет арабское издание Al Ittihad.



Есть Соединенные Штаты, возглавляющие коллективный Запад, который поддерживает Украину. И есть Россия, которая руководит меньшей по количеству сторонников группой. Третьей стороной выступает Китай: он не объявляет о своем союзе с Москвой открыто, но играет "нейтральную" роль в конфликте на Украине. Ранние попытки администрации Байдена наказать Россию с помощью санкций имели лишь ограниченный успех, поскольку большинство стран Глобального Юга предпочли взять на себя обязательства по неприсоединению к этим экономическим ограничениям и решили стремиться к стратегической автономии, отмечает автор статьи президент Арабо-американского института в Вашингтоне Джеймс Зогби.



"В некоторых случаях это происходит из-за отсутствия доверия к Соединенным Штатам. Из-за американской внешней политики США не воспринимаются как надежный партнер. Многие государства Глобального Юга не желают рисковать прочными торговыми и инвестиционными связями с Россией и Китаем.



Что касается Ближнего Востока, то двойные стандарты Запада вызывают особую озабоченность у арабов. Их гнев, вызванный нападениями США с применением чрезмерной силы на гражданское население и конфликтами из-за аннексии арабских территорий, можно счесть оправданным",



– говорится в статье.



Наконец, имеет место аргумент о том, что все государства должны объединиться, чтобы противостоять поведению, угрожающему либеральному международному порядку. Американское восприятие международного права уникально: Соединенные Штаты сами его нарушают, но вспоминают о необходимости его соблюдения только тогда, когда им это выгодно.



Учитывая растущее недоверие между Соединенными Штатами и многими другими странами, мир вступил в новую холодную войну, вместо того чтобы сплотиться для урегулирования конфликта на Украине. Некоторые государства выступают против Америки, в то время как большинство колеблется и одной ногой стоит в западном лагере, а другой – в восточном. Трагический факт заключается в том, что когда одна сторона использует новое оружие, другая делает то же самое.



Когда одна сторона обостряет конфликт, другая ответит тем же. В результате это противостояние может продолжаться бесконечно.



Вместо того чтобы подливать масло в огонь, Соединенным Штатам необходимо договориться с Китаем о мобилизации новой многонациональной мирной коалиции для урегулирования украинского кризиса.



"Нужно изменить точку зрения и дискурс, создать стимулы для миротворчества. Вместо того чтобы оказывать давление на других, чтобы они поддерживали то, что привыкли считать европейским конфликтом, США нужно пригласить все страны присоединиться к кампании за мир, которая может принести пользу Восточной и Центральной Европе, а не заставлять выбирать ту или иную сторону конфликта. Это может показаться утопической идеей, но это лучший путь, чем глупая миссия разжигать эту конфронтацию, затягивая ее на долгие годы вперед и ожидая "абсолютной победы",



– заключает автор Al Ittihad.