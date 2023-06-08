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Четверг, 08.06.2023
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Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам
21:46 09.06.2023

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью, сообщает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, по самой тяжелой их статей ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Иностранные СМИ пишут, что обвинения также предъявлены и помощнику бывшего президента.

Ранее сообщалось, что американские власти намерены предъявить Трампу обвинения по семи пунктам, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.

Между тем, Трамп настаивает на своей невиновности. Он также напомнил, что дома и в офисе действующего главы государства Джо Байдена обнаружили "1850 коробок" секретных материалов, которые, предположительно, находились там в бытность его частным лицом.

В мае экс-президенту США уже предъявили уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он не признал.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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