Идиотизм в квадрате: в Женеве начались новые переговоры по "зерновой сделке"

22:05 09.06.2023

Вопреки логике: в Женеве начались переговоры по зерновой сделке



Сегодня, 9 июня, в Женеве начались очередные консультации по пресловутой зерновой сделке. Консультации проводят замглавы МИД России Сергей Вершинин и глава делегации ООН - генсек ЮНКТАД Ребекка Гринспен.



"Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин (возглавляет российскую межведомственную делегацию) и генеральный секретарь ЮНКТАД Ребекка Гринспен (возглавляет целевую группу ООН) начинают консультации по реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки",

- сказано в сообщении пресс-службы постпредства РФ при ООН в Женеве.

Сегодня замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что при консультациях по зерновой сделке будет учитываться подрыв участка аммиакопровода Тольятти - Одесса.



Как сообщало EADaily, "Черноморская зерновая инициатива", которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Она является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН - рассчитана на три года и предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и др. Однако российская часть договоренности изначально не выполнялась. На этой неделе украинская ДРГ в Харьковской области подорвала аммиакопровод Тольятти - Одесса. Тем не менее российская сторона в который раз продлевает невыгодную для страны сделку, а МИД РФ упорно ведет переговоры.