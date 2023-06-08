Перспективный для России газопровод в Пакистан споткнулся о цены на туркменский газ

22:54 09.06.2023

Пакистан и Туркмения подписали план по ускорению строительства газопровода TAPI, а Исламабад предложил Ашхабаду даже построить терминал СПГ для экспорта в Европу. Тем временем пакистанские СМИ сообщают, что обе стороны так и не договорились по одному из самых главных вопросов - о цене газа. В Москве не исключали, что Россия может участвовать в проекте, чтобы экспортировать объемы, которые ранее поставлялись в Европу.



Министр нефти Пакистана Мусадик Малик и госминистр и глава "Туркменгаза" Максат Бабаев подписали в Исламабаде Совместный план реализации (JIP), который должен ускорить строительство газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (TAPI) мощностью 33 млрд кубометров.



"Подписание плана между Пакистаном и Туркменией - важный шаг по завершению этого проект. TAPI является ключом для обеспечения наших потребностей в энергоносителях",

- заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, который присутствовал на церемонии.

Как сообщает нефтяной директорат Минэнерго Пакистана, Туркмении предложили еще рассмотреть и возможность строительства газовой инфраструктуры от границы с Афганистаном до порта Гвадар, где Ашхабад может построить терминал СПГ для экспорта газа в Европу и на глобальные рынки.



К строительству TAPI протяженностью 1 849 километров приступили еще в прошлом десятилетии, однако пока построен участок лишь на туркменской территории. И главные вопросы до сих пор не решены. С одной стороны, безопасность проекта в Афганистане. С другой - цена газа. Несколько лет назад Исламабад потребовал от Ашхабада пересмотреть цены, так как на тот момент СПГ оказался дешевле трубопроводных поставок. С тех пор многое изменилось, но позиция пакистанского правительства осталась прежней.



"Тупиковая ситуация в отношениях между Пакистаном и Туркменистаном сохраняется, и ее разрешение не предвидится",

- пишет пакистанское издание The Express Tribune. По его данным, для выхода из тупика обе стороны договорились назначить высокопоставленных должностных лиц для решения вопросов.

"В ходе встречи Малик подчеркнул необходимость участия Пакистана в предварительных технико-экономических обоснованиях, последнем анализе спроса и предложения, а также пересмотре проектных затрат и тарифов. Он подчеркнул, что премьер-министр распорядился провести заседание технической группы как можно скорее, имея в виду три цели: минимизацию затрат для Пакистана, обеспечение открытого двустороннего канала и учет более широкого регионального контекста", - пишет пакистанское СМИ.



В The Express Tribune отмечают, что Туркмения отказывается менять цены на газ, ссылаясь на опасения, что получит аналогичные запросы со стороны Индии и Афганистана.



Поставки российского газа в ЕС из-за санкций и контрсанкций резко снизились, и в Москве не исключали участия России в проекте TAPI.



"Пока нас в этом проекте нет, но мы не исключаем возможности России участвовать в этом проекте. Должны, конечно, быть решены различные вопросы, в том числе вопросы безопасности его через Афганистан. Но я не вижу здесь особых трудностей, потому что эта тема обсуждается и мы одинаково понимаем, что такую безопасность можно обеспечить",

- говорил в январе телеканалу PTV World министр энергетики Николай Шульгинов.

Эксперты полагают, что перспективы газопровода из Туркмении по-прежнему остаются туманными и лучшим вариантом может оказаться путь через Иран.



"Перспективы, как и раньше, туманные. В первую очередь из-за вопросов безопасности, но также и по коммерческим соображениям", - говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. По его мнению, при нынешней конъюнктуре газ для Пакистана очень дорогой. "И подписывать долгосрочный контракт Исламабаду чисто психологически непросто. Кроме того, там наблюдается некоторая политическая нестабильность, что также не способствует достижению договоренностей",

- отмечает он.

Замдиректора ФНЭБ полагает, что участие России именно в TAPI кажется маловероятным, хотя такую идею еще 20 лет назад озвучивали индийские товарищи.



"Не думаю, что проблема безопасности в Афганистане может быть решена в обозримом будущем даже с участием России. Поэтому остается еще один вариант - обход Афганистана через территорию Ирана. И он, похоже, обсуждается в рамках идеи хаба в ИРИ",

- говорит Алексей Гривач.