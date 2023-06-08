|У Бориса Джонсона отняли мандат депутата Британского парламента
22:59 09.06.2023
Reuters: Борис Джонсон отказался от депутатского мандата
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, представляющий Консервативную партию, сложил с себя депутатские полномочия на фоне расследования из-за вечеринок, которые политик устраивал в нарушение коронавирусного локдауна. Об этом стало известно в пятницу, 9 июня.
Как заявил политик, ему крайне печально покидать парламент, однако его "вынудила горстка людей, не имеющих доказательств своих утверждений и одобрения членов Консервативной партии, не говоря уже о широком электорате".
Свое решение отказаться от мандата Джонсон объяснил получением письма от членов комитета, расследующих его дело, в котором "ясно говорилось, к моему изумлению, что они собираются применить против меня процедуру исключения из парламента".
Бориса Джонсона уличили в проведении вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Таких вечеринок было две, причем одна из них прошла в период национального траура перед похоронами принца-консорта Филиппа.
Политик принес извинения и заплатил штраф, однако этим дело не закончилось. В парламентском комитете по привилегиям организовали слушания по скандальным вечеринкам.
Авторы: ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА